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Війська РФ атакували портову інфраструктуру Одещини: 1 людина загинула, 8 постраждали. Пошкоджено судна "OPTIMA" та "NS Moon"

РФ вдарила по судну в Одесі

Війська РФ здійснили чергову атаку на портову інфраструктуру Одещини: одна людина загинула, пошкоджено два цивільних судна.

Про це повідомив у телеграм-каналі віцепрем’єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, 14 жовтня Росія вкотре здійснила обстріл Одеського порту.

Жертви ворожого удару

"Внаслідок атаки одна людина загинула, ще вісім постраждали. Всі цивільні", - зазначив він.

Пошкоджені судна

"Також пошкоджень вже вдруге зазнало суховантажне судно під прапором Палау "OPTIMA". Тиждень тому це судно вже було пошкоджено внаслідок обстрілу балістикою. Тоді постраждали іноземці - члени екіпажу. Інше пошкоджене сьогодні судно, "NS Moon", ходить під прапором Белізу", - уточнив Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За останні три місяці ворог здійснив майже 60 атак на портову інфраструктуру України, - віцепрем’єр Кулеба

Окрім того, як зазначається, під час атаки було пошкоджено склад зернових, вантажні крани, складські приміщення, техніка, будівлі філії Адміністрації морських портів, автомобілі.

"Ворог вкотре звітує про начебто влучання у військові об’єкти. У реальності - цілі одні й ті самі: цивільні судна, зерносховища, термінали. Інфраструктура, завдяки якій ми забезпечуємо продовольчу безпеку світу, яку росія вкотре ставить під загрозу, нівелючи всі норми міжнародного права", - резюмує віцепрем’єр.

Автор: 

Одеса (5495) Одеська область (3277) порт (2056) Кулеба Олексій (187)


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Русні врешті решт набридло нахабство, з яким працює наш морський коридор.
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14.10.2024 14:06 Відповісти
Де знамениті морські дрони?
Чому не тонуть кацапські судна, які крадуть наше збіжжя, через кримські порти, чому не тонуть кацапські танкери???
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14.10.2024 14:06 Відповісти
Тому що у зелі з дерьмаком мутні зрадницьькі договорняки з ******! Дебіли і моральні виродки не розуміють що договорняки з русофашистами не варті паперу на якому вони підписані!
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14.10.2024 14:12 Відповісти
Дебіли при владі, ви в курсі що у кацапських недолюдків є порти на чорному морі, з яких виражається крадене, українське зерно?
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14.10.2024 14:20 Відповісти
 
 