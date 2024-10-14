Війська РФ атакували портову інфраструктуру Одещини: 1 людина загинула, 8 постраждали. Пошкоджено судна "OPTIMA" та "NS Moon"

Війська РФ здійснили чергову атаку на портову інфраструктуру Одещини: одна людина загинула, пошкоджено два цивільних судна.

Про це повідомив у телеграм-каналі віцепрем’єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, 14 жовтня Росія вкотре здійснила обстріл Одеського порту.

Жертви ворожого удару

"Внаслідок атаки одна людина загинула, ще вісім постраждали. Всі цивільні", - зазначив він.

Пошкоджені судна

"Також пошкоджень вже вдруге зазнало суховантажне судно під прапором Палау "OPTIMA". Тиждень тому це судно вже було пошкоджено внаслідок обстрілу балістикою. Тоді постраждали іноземці - члени екіпажу. Інше пошкоджене сьогодні судно, "NS Moon", ходить під прапором Белізу", - уточнив Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За останні три місяці ворог здійснив майже 60 атак на портову інфраструктуру України, - віцепрем’єр Кулеба

Окрім того, як зазначається, під час атаки було пошкоджено склад зернових, вантажні крани, складські приміщення, техніка, будівлі філії Адміністрації морських портів, автомобілі.

"Ворог вкотре звітує про начебто влучання у військові об’єкти. У реальності - цілі одні й ті самі: цивільні судна, зерносховища, термінали. Інфраструктура, завдяки якій ми забезпечуємо продовольчу безпеку світу, яку росія вкотре ставить під загрозу, нівелючи всі норми міжнародного права", - резюмує віцепрем’єр.