За останні три місяці ворог здійснив майже 60 атак на портову інфраструктуру України, - віцепрем’єр Кулеба

Росіяни цілеспрямовано посилюють атаки на портову інфраструктуру українського півдня. Мета обстрілів - зниження українського експортного потенціалу та свідоме провокування продовольчої кризи у тих частинах світу, які прямо залежать від постачання українського зерна.

Про це сказав віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, передає Цензор.НЕТ.

"Цілями ворожих обстрілів у першу чергу є порти, цивільні судна та зерноховища. Так, за останні три місяці ворог здійснив майже 60 таких атак. Їх наслідком стало пошкодження та знищення майже 300 об’єктів портової інфраструктури, 177 транспортних засобів та 22 цивільних судна. Постраждали 79 цивільних. Серед них працівники портів, логістичних компаній та екіпажі суден", - розповів він.

Водночас, за його словами, кожен воєнний злочин задокументовано правоохоронцями і росія буде відповідати за кожну атаку проти цивільних, людяності та міжнародного права.

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"Зі свого боку світ має відповідно реагувати на ці атаки, адже наслідки обстрілів відчутні не лише для України. Передусім це позначається на державах Глобального Півдня та Європи. Понад 40 держав сьогодні отримують наше зерно – серед них Єгипет, Лівія, Туніс, Алжир, Китай, В’єтнам, Індонезія, Іспанія, Туреччина, Нідерланди", - підкреслив Кулеба.

Віце-прем’єр-міністр з відновлення сказав, що світове товариство має посилювати тиск на рф, бо мовчання та бездіяльність лише посилюють безкарність ворога.

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Російські удари по портовій інфраструктурі Одещини

Нагадаємо у понеділок, 7 жовтня, російські загарбники атакували Одесу балістичними ракетами. Ворог влучив у цивільне судно під прапором Палау. Загинув 60-річний українець, ще пʼятеро іноземних громадян постраждали.

У ніч на 6 жовтня 2024 року російські війська атакували український порт Південний. Пошкоджено цивільне судно "PARESA" під прапором Сент-Кітс і Невіс.

Ввечері 9 жовтня російські загарбники вчергове атакували Одеський район балістичними ракетами. Внаслідок атаки загинуло 8 людей.