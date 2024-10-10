За последние три месяца враг совершил почти 60 атак на портовую инфраструктуру Украины, - вице-премьер Кулеба

Россияне целенаправленно усиливают атаки на портовую инфраструктуру украинского юга. Цель обстрелов - снижение украинского экспортного потенциала и сознательное провоцирование продовольственного кризиса в тех частях мира, которые напрямую зависят от поставок украинского зерна.

Об этом сказал вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития общин и территорий Алексей Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

"Целями вражеских обстрелов в первую очередь являются порты, гражданские суда и зернохранилища. В частности, за последние три месяца враг совершил почти 60 таких атак. Их следствием стало повреждение и уничтожение почти 300 объектов портовой инфраструктуры, 177 транспортных средств и 22 гражданских судна. Пострадали 79 гражданских. Среди них работники портов, логистических компаний и экипажи судов", - рассказал он.

В то же время, по его словам, каждое военное преступление задокументировано правоохранителями и Россия будет отвечать за каждую атаку против гражданских, человечности и международного права.

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"Со своей стороны мир должен соответственно реагировать на эти атаки, ведь последствия обстрелов ощутимы не только для Украины. Прежде всего это сказывается на государствах Глобального Юга и Европы. Более 40 государств сегодня получают наше зерно - среди них Египет, Ливия, Тунис, Алжир, Китай, Вьетнам, Индонезия, Испания, Турция, Нидерланды", - подчеркнул Кулеба.

Вице-премьер-министр по восстановлению сказал, что мировое сообщество должно усиливать давление на РФ, потому что молчание и бездействие только усиливают безнаказанность врага.

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Российские удары по портовой инфраструктуре Одесской области

Напомним, в понедельник, 7 октября, российские захватчики атаковали Одессу баллистическими ракетами. Враг ударил в гражданское судно под флагом Палау. Погиб 60-летний украинец, еще пять иностранных граждан пострадали.

В ночь на 6 октября 2024 года российские войска атаковали украинский порт Южный. Поврежден гражданский суд "PARESA" под флагом Сент-Китс и Невис.

Вечером 9 октября российские захватчики в очередной раз атаковали Одесский район баллистическими ракетами. В результате атаки погибли 8 человек.

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