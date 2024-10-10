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11 октября объявили днем ​​траура на Одесщине в связи с гибелью людей из-за российского удара по порту

жалоба

В Одесской области 11 октября объявили днем траура.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава военной администрации Олег Кипер.

В связи с гибелью людей, в результате российской ракетной атаки по Одесскому району, завтра, 11 октября, в Одесской области объявлен день траура. Выражаю свои искренние соболезнования тем, кто потерял близких", - написал Кипер.

Российские удары по портовой инфраструктуре Одесской области

Напомним, в понедельник, 7 октября, российские захватчики атаковали Одессу баллистическими ракетами. Враг ударил в гражданское судно под флагом Палау. Погиб 60-летний украинец, еще пять иностранных граждан пострадали.

В ночь на 6 октября 2024 года российские войска атаковали украинский порт Южный. Поврежден гражданский суд "PARESA" под флагом Сент-Китс и Невис.

Вечером 9 октября российские захватчики в очередной раз атаковали Одесский район баллистическими ракетами. В результате атаки погибли 8 человек.

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Автор: 

Одесская область (3621) порт (739) траур (232)


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Ударів у відповідь знову нема. Ворог вбиває безкарно. Непокаране зло буде постійно повертатися.
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10.10.2024 20:48 Ответить
Удар по порту , какая неожиданность . А где пво , защита такого важнейшего объекта ? В Конча-Заспе ?
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10.10.2024 21:28 Ответить
Балістика з Криму до Одеси за скільки секунд долітає?
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10.10.2024 21:48 Ответить
Балістика -не крилата ракета , вона повинна піднятись на значну висоту , і лише потім атакувати зверху . Якби було чим , реально було б збити .
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10.10.2024 22:03 Ответить
 
 