11 жовтня оголосили днем жалоби на Одещині, у зв’язку із загибеллю людей через російський удар по порту

В Одеській області 11 жовтня оголосили днем жалоби.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив очільник військової адміністрації Олег Кіпер.

У звʼязку з загибеллю людей, внаслідок російської ракетної атаки по Одеському району, завтра, 11 жовтня, в Одеській області оголошено день жалоби. Висловлюю свої щирі співчуття тим, хто втратив близьких", - написав Кіпер.

Російські удари по портовій інфраструктурі Одещини

Нагадаємо у понеділок, 7 жовтня, російські загарбники атакували Одесу балістичними ракетами. Ворог влучив у цивільне судно під прапором Палау. Загинув 60-річний українець, ще пʼятеро іноземних громадян постраждали.

У ніч на 6 жовтня 2024 року російські війська атакували український порт Південний. Пошкоджено цивільне судно "PARESA" під прапором Сент-Кітс і Невіс.

Ввечері 9 жовтня російські загарбники вчергове атакували Одеський район балістичними ракетами. Внаслідок атаки загинуло 8 людей.

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