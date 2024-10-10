УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10841 відвідувач онлайн
Новини
1 736 4

11 жовтня оголосили днем жалоби на Одещині, у зв’язку із загибеллю людей через російський удар по порту

жалоба

В Одеській області 11 жовтня оголосили днем жалоби.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив очільник військової адміністрації Олег Кіпер.

У звʼязку з загибеллю людей, внаслідок російської ракетної атаки по Одеському району, завтра, 11 жовтня, в Одеській області оголошено день жалоби. Висловлюю свої щирі співчуття тим, хто втратив близьких", - написав Кіпер.

Російські удари по портовій інфраструктурі Одещини

Нагадаємо у понеділок, 7 жовтня, російські загарбники атакували Одесу балістичними ракетами. Ворог влучив у цивільне судно під прапором Палау. Загинув 60-річний українець, ще пʼятеро іноземних громадян постраждали.

У ніч на 6 жовтня 2024 року російські війська атакували український порт Південний. Пошкоджено цивільне судно "PARESA" під прапором Сент-Кітс і Невіс.

Ввечері 9 жовтня російські загарбники вчергове атакували Одеський район балістичними ракетами. Внаслідок атаки загинуло 8 людей.

Читайте: Ворог активізував удари балістикою по Одещині, щоб зупинити роботу морських коридорів, - Братчук

Автор: 

Одеська область (3273) порт (2056) жалоба (168)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ударів у відповідь знову нема. Ворог вбиває безкарно. Непокаране зло буде постійно повертатися.
показати весь коментар
10.10.2024 20:48 Відповісти
Удар по порту , какая неожиданность . А где пво , защита такого важнейшего объекта ? В Конча-Заспе ?
показати весь коментар
10.10.2024 21:28 Відповісти
Балістика з Криму до Одеси за скільки секунд долітає?
показати весь коментар
10.10.2024 21:48 Відповісти
Балістика -не крилата ракета , вона повинна піднятись на значну висоту , і лише потім атакувати зверху . Якби було чим , реально було б збити .
показати весь коментар
10.10.2024 22:03 Відповісти
 
 