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Удар по Одесі 9 жовтня: кількість загиблих зросла до 8 (оновлено)

РФ вдарила по судну в Одесі

Зранку 10 жовтня у лікарні помер чоловік, який дістав поранення під час ракетної атаки РФ на порт в Одесі. Вдень стало відомо, що  помер ще один чоловік.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

"На жаль кількість жертв внаслідок вчорашньої російської ракетної атаки зросла до 7. Сьогодні вранці у лікарні помер 46-річний співробітник порту. Лікарі робили все можливе, але поранення були надто важкими", - йдеться в повідомленні.

О 13:00 стало відомо про нову жертву російського удару.

"Кількість жертв вчорашньої атаки збільшилася до 8 людей. Від отриманих поранень у лікарні помер 26-річний хлопець", - повідомив Кіпер 

Нагадаємо, ввечері 9 жовтня російські загарбники вчергове атакували Одеський район балістичними ракетами. Ціллю ворога знову стала портова інфраструктура. Ворог влучив у цивільний контейнеровоз під прапором Панами. 

Це була вже третя атака на цивільне судно за останні чотири дні. Ворог намагається зірвати роботу Українського зернового коридору.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Атакуючи цивільні судна, Росія намагається поставити мільйони людей по всьому світу під загрозу голоду, - Сибіга

Автор: 

Одеса (5492) порт (2056) жертви (1810)


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Топ коментарі
+32
Пора Новороссийску згореть к чёртовой матери. Иначе этот ужас не остановить.
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10.10.2024 10:07
+11
Чому не завдаются удари по новоросійському порту саме звідти рашисти експортують нафту.
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10.10.2024 11:23
+10
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10.10.2024 10:26
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Пора Новороссийску згореть к чёртовой матери. Иначе этот ужас не остановить.
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10.10.2024 10:07 Відповісти
Мабуть після 5 листопада?
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10.10.2024 22:24 Відповісти
Зерновий коридор для кого і для чого?
Фури пруть незкінченними чергами дл порту,
а тим часом хаби для ВПО зупинили видачу гуманітарки, два роки видавали борошно переселенцям - зараз їрмак заборонив допомогу?
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10.10.2024 10:08 Відповісти
Це один з небагатьох наших важелів впливу на зовнішній світ. Як росія змушена продовжувати качати газ і нафту "агрєссівному блоку НАТО", так і ми змушені продавати наше зерно на користь голодних африканців. Бо ми без зерна так само не потрібні світу, як росія без її вуглеводнів.
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10.10.2024 13:30 Відповісти
це ти до чого? в Україні виробництво зернових в декілька разів більше ніж внутрішнє споживання. Тож що робити? Чому не дають гуманітарку це зовсім інше питання. Зерно наш ресурс і наша зброя. Головне щоб не крали гроші з нього!
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10.10.2024 13:34 Відповісти
може, і зернового, а може - і ні... атаковане вчора судно - то контейнеровоз... якась падла знову щось кудись злила...
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10.10.2024 10:13 Відповісти
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10.10.2024 10:26 Відповісти
Чому не завдаются удари по новоросійському порту саме звідти рашисти експортують нафту.
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10.10.2024 11:23 Відповісти
Чому не завдаются удари по новоросійському порту саме звідти рашисти експортують нафту
=============
Тому що нафту... Нафто це табу і святе
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10.10.2024 18:25 Відповісти
збивати нічим ...в старконі розхерачили великий склад ..
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10.10.2024 11:55 Відповісти
Шостй рік гроші оборонного бюджету закатують в неяеісний асфальт. Якийсь сенс в цьому повинен бути. Бити по ворогу асфальтом.
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10.10.2024 13:58 Відповісти
Почему не горит порт и зерновозы в Мариуполе. Кацапы явно делают все чтоб они могли торговать краденным нашим зерном а мы своим не могли.
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10.10.2024 13:32 Відповісти
про мариуполь та бердянськ, взагалі не зрозуміло!
залізниця працює, порти працюють.
дозвіл на цю територію, не потрібен.
то чому?
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10.10.2024 13:35 Відповісти
Немає чим.
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10.10.2024 13:38 Відповісти
а, в махачкалу, є чим?
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10.10.2024 13:40 Відповісти
Елеватору і залізниці дрон - як укус комара.
Бо нафтобазі та складу БК - набагато ефективніше.
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10.10.2024 13:41 Відповісти
Тому , що , за спинами громадян ,ЗЕЗРАДНИКИ , завжди вели перемовини з терроистичною паРашою ! Невжє хтось , ще не розуміє ? Зе обмовився про30% окупованої території , здають національни інтереси , брешучи в обличчя всьому Світу , знявши Стратєга В Залужного , пішли на відволікання з Курськом , щоб здати все , записано РАШИСТАМИ 🤢МАФІЇ треба залишитись при кориті , будь якою ціною , хоча-б на руїнах Держави ! ХУЦЛА ТОТАЛЬНА СКРІЗЬ З ПЕРШОГО ДНЯ ПРІШЕСТВІЯ маріонетки -недомірка під керівництвом синка фсб-террориста ермака
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10.10.2024 16:47 Відповісти
більше капсу. але все-одно тебе, потворо, і твою кацапську родину будемо продовжувати нищити з усім завзяттям )
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10.10.2024 18:39 Відповісти
 
 