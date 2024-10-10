Удар по Одесі 9 жовтня: кількість загиблих зросла до 8 (оновлено)

Зранку 10 жовтня у лікарні помер чоловік, який дістав поранення під час ракетної атаки РФ на порт в Одесі. Вдень стало відомо, що помер ще один чоловік.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

"На жаль кількість жертв внаслідок вчорашньої російської ракетної атаки зросла до 7. Сьогодні вранці у лікарні помер 46-річний співробітник порту. Лікарі робили все можливе, але поранення були надто важкими", - йдеться в повідомленні.

О 13:00 стало відомо про нову жертву російського удару.

"Кількість жертв вчорашньої атаки збільшилася до 8 людей. Від отриманих поранень у лікарні помер 26-річний хлопець", - повідомив Кіпер

Нагадаємо, ввечері 9 жовтня російські загарбники вчергове атакували Одеський район балістичними ракетами. Ціллю ворога знову стала портова інфраструктура. Ворог влучив у цивільний контейнеровоз під прапором Панами.

Це була вже третя атака на цивільне судно за останні чотири дні. Ворог намагається зірвати роботу Українського зернового коридору.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Атакуючи цивільні судна, Росія намагається поставити мільйони людей по всьому світу під загрозу голоду, - Сибіга