Атакуючи цивільні судна, Росія намагається поставити мільйони людей по всьому світу під загрозу голоду, - Сибіга

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга

Міністр закородонних справ Андрій Сибіга заявив, що російські удари по цивільних суднах ставлять "мільйони людей по всьому світу під загрозу голоду".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.

"Лише за два дні російські балістичні атаки пошкодили два цивільних вантажних судна в Одесі. Вчора - одне з кукурудзою, що прямувало до Італії. Сьогодні - ще одне, в результаті чого одна людина загинула і п'ятеро отримали поранення. Судна були пошкоджені і раніше у вересні. Це свідома тактика терористів. Атакуючи цивільні судна, Росія намагається послабити економіку України та поставити мільйони людей по всьому світу під загрозу голоду", - підкреслив міністр.

Також він закликав відповідальні держави та організації об'єднати зусилля, щоб зупинити агресора, забезпечити свободу судноплавства в Чорному морі та глобальну продовольчу безпеку".

У понеділок, 7 жовтня, російські загарбники атакували Одесу балістичними ракетами. Ворог влучив у цивільне судно під прапором Палау. Загинув 60-річний українець, ще пʼятеро іноземних громадян постраждали.

У ніч на 6 жовтня 2024 року російські війська атакували український порт Південний. Пошкоджено цивільне судно "PARESA" під прапором Сент-Кітс і Невіс.

"Парижский Меморандум о взаимопонимании по Государственному Портовому Контролю" ("Paris MOU on PSC") (белый, серый и черный списки)

Согласно обновленным данным, из серого в белый список перешла Португалия и Испания. В свою очередь, Индия и Швейцария опустились на ступень ниже - и перешли с белого в серый список. Государство Сент-Китс и Невис пополнило "черные" ряды.
08.10.2024 00:05 Відповісти
Русня та китай, давно вже запрограмували тактичний голод, на пів світу ,коли пішли війною в Україну ...це теж гібрідний варіант , легко доступного, результату геополітичного росподілу . .. сказати шо США ,ЄС цього не розуміли ,не можно ...то ще ті ждуни ...але вже усвідомили ,шо буде підгоряти і в них ...шкода шо світом правлять тормознуті ...
08.10.2024 00:16 Відповісти
Не знаю пов'язано це, чи ні, але після звільнення командувача ПСУ якось відчутно погіршилась протиповітряна оборона, кацапи знову активно присунулись авіацією до ЛБЗ та кордонів без страху відплати. Можливо втрата Петріота привела до програмованої пасивності нового командувача?..
08.10.2024 00:54 Відповісти
Тому що не треба грати у договірники
Чому не рушите головні НПЗ кацапів?
08.10.2024 01:07 Відповісти
шось голосів тих помираючих з голоду не чути.... як і голосів зернотрейдерів які за дарма скупили це зерно у селян
08.10.2024 08:18 Відповісти
Світовий ринок зернових -2823 млн тонн а частка України в 2023 році була 47 млн тонн.
08.10.2024 08:40 Відповісти
 
 