Атакуючи цивільні судна, Росія намагається поставити мільйони людей по всьому світу під загрозу голоду, - Сибіга
Міністр закородонних справ Андрій Сибіга заявив, що російські удари по цивільних суднах ставлять "мільйони людей по всьому світу під загрозу голоду".
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.
"Лише за два дні російські балістичні атаки пошкодили два цивільних вантажних судна в Одесі. Вчора - одне з кукурудзою, що прямувало до Італії. Сьогодні - ще одне, в результаті чого одна людина загинула і п'ятеро отримали поранення. Судна були пошкоджені і раніше у вересні. Це свідома тактика терористів. Атакуючи цивільні судна, Росія намагається послабити економіку України та поставити мільйони людей по всьому світу під загрозу голоду", - підкреслив міністр.
Також він закликав відповідальні держави та організації об'єднати зусилля, щоб зупинити агресора, забезпечити свободу судноплавства в Чорному морі та глобальну продовольчу безпеку".
У понеділок, 7 жовтня, російські загарбники атакували Одесу балістичними ракетами. Ворог влучив у цивільне судно під прапором Палау. Загинув 60-річний українець, ще пʼятеро іноземних громадян постраждали.
У ніч на 6 жовтня 2024 року російські війська атакували український порт Південний. Пошкоджено цивільне судно "PARESA" під прапором Сент-Кітс і Невіс.
Чому не рушите головні НПЗ кацапів?