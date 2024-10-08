Атакуя гражданские суда, Россия пытается поставить миллионы людей по всему миру под угрозу голода, - Сибига

Министр закородонных дел Андрей Сибига заявил, что российские удары по гражданским судам ставят "миллионы людей по всему миру под угрозу голода".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

"Только за два дня российские баллистические атаки повредили два гражданских грузовых судна в Одессе. Вчера - одно с кукурузой, направлявшееся в Италию. Сегодня - еще одно, в результате чего один человек погиб и пятеро получили ранения. Суда были повреждены и ранее в сентябре. Это сознательная тактика террористов. Атакуя гражданские суда, Россия пытается ослабить экономику Украины и поставить миллионы людей по всему миру под угрозу голода", - подчеркнул министр.

Также он призвал ответственные государства и организации объединить усилия, чтобы остановить агрессора, обеспечить свободу судоходства в Черном море и глобальную продовольственную безопасность".

В понедельник, 7 октября, российские захватчики атаковали Одессу баллистическими ракетами. Враг попал в гражданское судно под флагом Палау. Погиб 60-летний украинец, еще пятеро иностранных граждан пострадали.

В ночь на 6 октября 2024 года российские войска атаковали украинский порт Южный. Повреждено гражданское судно "PARESA" под флагом Сент-Китс и Невис.

Также читайте: Ночью россияне атаковали Одессу "Шахедами": пострадал мужчина, повреждена гражданская инфраструктура. ФОТОРЕПОРТАЖ