Атакуя гражданские суда, Россия пытается поставить миллионы людей по всему миру под угрозу голода, - Сибига

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга

Министр закородонных дел Андрей Сибига заявил, что российские удары по гражданским судам ставят "миллионы людей по всему миру под угрозу голода".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

"Только за два дня российские баллистические атаки повредили два гражданских грузовых судна в Одессе. Вчера - одно с кукурузой, направлявшееся в Италию. Сегодня - еще одно, в результате чего один человек погиб и пятеро получили ранения. Суда были повреждены и ранее в сентябре. Это сознательная тактика террористов. Атакуя гражданские суда, Россия пытается ослабить экономику Украины и поставить миллионы людей по всему миру под угрозу голода", - подчеркнул министр.

Также он призвал ответственные государства и организации объединить усилия, чтобы остановить агрессора, обеспечить свободу судоходства в Черном море и глобальную продовольственную безопасность".

В понедельник, 7 октября, российские захватчики атаковали Одессу баллистическими ракетами. Враг попал в гражданское судно под флагом Палау. Погиб 60-летний украинец, еще пятеро иностранных граждан пострадали.

В ночь на 6 октября 2024 года российские войска атаковали украинский порт Южный. Повреждено гражданское судно "PARESA" под флагом Сент-Китс и Невис.

Также читайте: Ночью россияне атаковали Одессу "Шахедами": пострадал мужчина, повреждена гражданская инфраструктура. ФОТОРЕПОРТАЖ

"Парижский Меморандум о взаимопонимании по Государственному Портовому Контролю" ("Paris MOU on PSC") (белый, серый и черный списки)

Согласно обновленным данным, из серого в белый список перешла Португалия и Испания. В свою очередь, Индия и Швейцария опустились на ступень ниже - и перешли с белого в серый список. Государство Сент-Китс и Невис пополнило "черные" ряды.
08.10.2024 00:05 Ответить
Русня та китай, давно вже запрограмували тактичний голод, на пів світу ,коли пішли війною в Україну ...це теж гібрідний варіант , легко доступного, результату геополітичного росподілу . .. сказати шо США ,ЄС цього не розуміли ,не можно ...то ще ті ждуни ...але вже усвідомили ,шо буде підгоряти і в них ...шкода шо світом правлять тормознуті ...
08.10.2024 00:16 Ответить
Не знаю пов'язано це, чи ні, але після звільнення командувача ПСУ якось відчутно погіршилась протиповітряна оборона, кацапи знову активно присунулись авіацією до ЛБЗ та кордонів без страху відплати. Можливо втрата Петріота привела до програмованої пасивності нового командувача?..
08.10.2024 00:54 Ответить
Тому що не треба грати у договірники
Чому не рушите головні НПЗ кацапів?
08.10.2024 01:07 Ответить
шось голосів тих помираючих з голоду не чути.... як і голосів зернотрейдерів які за дарма скупили це зерно у селян
08.10.2024 08:18 Ответить
Світовий ринок зернових -2823 млн тонн а частка України в 2023 році була 47 млн тонн.
08.10.2024 08:40 Ответить
 
 