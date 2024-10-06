Сибіга закликав партнерів долучатися до патронату над регіонами України: ця ініціатива має великий потенціал

Очільник зовнішньополітичного відомства України Андрій Сибіга закликав партнерів доєднуватися до патронату над регіонами України.

Відповідну заяву міністр зробив у соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що патронат країн-партнерів над українськими містами та регіонами має великий потенціал.

За словами Сибіги, це дозволяє надавати підтримку безпосередньо людям на місцях і буде мати довготерміновий вплив, зокрема й через те, що мешканці добре запам’ятовують цю допомогу.

Міністр нагадав, що низка союзників вже долучилися до цієї ініціативи, надають значну допомогу у відновленні цих регіонів та сприяють інвестиціям і розвитку підприємництва.

Дипломат закликав партнерів України долучатися до патронату над тим чи іншим регіоном.

"Закликаю партнерів України, які ще не зробили цього, долучатися до ініціативи президента Володимира Зеленського та обирати для патронату регіон, де вони можуть сприяти змінам", - йдеться у заяві міністра.

