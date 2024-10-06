УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4739 відвідувачів онлайн
Новини
1 647 23

Сибіга закликав партнерів долучатися до патронату над регіонами України: ця ініціатива має великий потенціал

Сибіга закликає партнерів долучатися до патронату над регіонами України

Очільник зовнішньополітичного відомства України Андрій Сибіга закликав партнерів доєднуватися до патронату над регіонами України. 

Відповідну заяву міністр зробив у соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що патронат країн-партнерів над українськими містами та регіонами має великий потенціал.

За словами Сибіги, це дозволяє надавати підтримку безпосередньо людям на місцях і буде мати довготерміновий вплив, зокрема й через те, що мешканці добре запам’ятовують цю допомогу.

Міністр нагадав, що низка союзників вже долучилися до цієї ініціативи, надають значну допомогу у відновленні цих регіонів та сприяють інвестиціям і розвитку підприємництва.

Дипломат закликав партнерів України долучатися до патронату над тим чи іншим регіоном.

"Закликаю партнерів України, які ще не зробили цього, долучатися до ініціативи президента Володимира Зеленського та обирати для патронату регіон, де вони можуть сприяти змінам", - йдеться у заяві міністра.

Раніше повідомлялося, що Британія готова відновлювати Київ та Київську область після завершення війни.

Читайте також: Країни G7+ cхвалили декларацію щодо відновлення й відбудови України

Автор: 

Сибіга Андрій (621) відновлення (650)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+7
А може своїх "патронатів" трошки потрусити, скільки в кожному регіоні ось таких "патронів"?
показати весь коментар
06.10.2024 18:54 Відповісти
+7
Ага.
Безпрограшний варіант-
Ви вкладайте, а ми ******* будемо.
показати весь коментар
06.10.2024 19:02 Відповісти
+5
показати весь коментар
06.10.2024 19:04 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дайте гроші, пани хороші
показати весь коментар
06.10.2024 18:48 Відповісти
Потенциал для кого???
показати весь коментар
06.10.2024 18:56 Відповісти

показати весь коментар
06.10.2024 18:48 Відповісти
а можна взяти під патронат обласний МЦЕК?
показати весь коментар
06.10.2024 18:48 Відповісти
6 лимонів американських грошей ліцензія і Бінго.
показати весь коментар
06.10.2024 18:52 Відповісти
А може своїх "патронатів" трошки потрусити, скільки в кожному регіоні ось таких "патронів"?
показати весь коментар
06.10.2024 18:54 Відповісти
показати весь коментар
06.10.2024 19:04 Відповісти
І цей вже одягнувся неначе він не посадова особа, а с зеленого телецирку
показати весь коментар
06.10.2024 18:56 Відповісти
Ага.
Безпрограшний варіант-
Ви вкладайте, а ми ******* будемо.
показати весь коментар
06.10.2024 19:02 Відповісти
Ось тільки проблема-зелені крадії!
показати весь коментар
06.10.2024 19:03 Відповісти
Довіра до зелених існує тільки у прихильників трампа, а трамп зелю ненавидить. От цирк шапіто!
показати весь коментар
06.10.2024 19:51 Відповісти
Вони і так залучені і роблять більше ніж очікували.
А що зробили ви ? Хочаб 5 пунктів наведіть
показати весь коментар
06.10.2024 19:10 Відповісти
Де поділися українські багатії,щось не чути звернення Зе до них?
показати весь коментар
06.10.2024 19:15 Відповісти
Бізнесняні роздінуть та обдурять любомо інвестора
показати весь коментар
06.10.2024 19:24 Відповісти
Нагловато и безостановочно клянчить - визитка нынешней власти.
показати весь коментар
06.10.2024 19:25 Відповісти
Як за часів Кучми. Пам'ятаю: цей концерт відбудеться під патронатом президента України, або цей футбольний матч під патронатом... Для мене це завжди асоціювалося зі словом "криша"
показати весь коментар
06.10.2024 19:26 Відповісти
Спочатку патронат над антикорупційними органами, потім патронат над ОПою, к потім патронат над регіонами.
показати весь коментар
06.10.2024 19:33 Відповісти
Кулебі давали хоч за столом посидіи.
показати весь коментар
06.10.2024 20:39 Відповісти
"зелені" розпочинають"тихий" розпродаж України цілими областями.
показати весь коментар
06.10.2024 21:03 Відповісти
Шкода що влада цього нездатна робити!
Дотриндитесь зі своїмм "неначасі", що Європа розбере наших бідолашних громадян до себе, бо їйБогу так і дешевше і гуманніше до людей
показати весь коментар
06.10.2024 22:09 Відповісти
Яке марення !
показати весь коментар
06.10.2024 22:42 Відповісти
Офіс закопав децентралізацію, розпихав людей через військові адміністрації - а тепер хочуть гроши залучати.
показати весь коментар
07.10.2024 01:40 Відповісти
 
 