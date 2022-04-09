Велика Британія готова взяти шефство над відновленням Києва та Київської області після війни, - Зеленський
Велика Британія готова відновлювати Київ та Київську область після завершення війни.
Про це глава держави Володимир Зеленський заявив у відеозверненні, інфрмує Цензор.НЕТ.
"Борис Джонсон був сьогодні дуже конкретним, і у відповідях на мої запитання. Як і завжди. І вже визначилися з ним, яку допомогу Великобританія надасть післявоєнному відновленню України. Британці готові взяти шефство над відновленням Києва та Київської області", - зазначив президент.
Топ коментарі
+33 Максім ХОЙ #398010
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на вопрос - кто приказал разминировать дорогу с Крыма - Арестович заткнулся и его не слышно 🤣🤣🤣
Вообще позорище он - пусть его отправят на фронт
шефство👍 більше великого крадівництва нам не потрібно
І повний контроль над ЗЄОПой та її оборутками.
Слава Британiї !
Смерть кацапо-ординському шизо-фашизму ! Смерть азiопськiй паРашi !
Cмерть рашистським окупантам!
Rule, Britannia
https://youtu.be/FoHgSLp19YE
https://i1.sndcdn.com/artworks-Btth4W6EnEPjTj1l-utLKWA-t500x500.jpg
слава Союзникам! слава Лендлизу!! Боже храни королеву!!! хутинпйло