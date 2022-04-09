Велика Британія готова взяти шефство над відновленням Києва та Київської області після війни, - Зеленський

Велика Британія готова відновлювати Київ та Київську область після завершення війни.

Про це глава держави Володимир Зеленський заявив у відеозверненні, інфрмує Цензор.НЕТ.

"Борис Джонсон був сьогодні дуже конкретним, і у відповідях на мої запитання. Як і завжди. І вже визначилися з ним, яку допомогу Великобританія надасть післявоєнному відновленню України. Британці готові взяти шефство над відновленням Києва та Київської області", - зазначив президент.

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