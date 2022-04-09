На бажання Росії шукати мир подіє нафтове ембарго, - Зеленський. ВIДЕО

Потрібно діяти принципово. І нафтове ембарго має бути першим кроком. Причому на рівні всіх демократичних держав, усього цивілізованого світу. Тоді Росія це відчує.

Про це глава держави заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

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