На бажання Росії шукати мир подіє нафтове ембарго, - Зеленський. ВIДЕО
Потрібно діяти принципово. І нафтове ембарго має бути першим кроком. Причому на рівні всіх демократичних держав, усього цивілізованого світу. Тоді Росія це відчує.
Про це глава держави заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.
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+26 Український Крим
показати весь коментар09.04.2022 22:09
+15 valson762
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+12 Vyacheslav Horbokon
показати весь коментар09.04.2022 22:11
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Програма лендлізу США для України вибила ґрунт з-під Будапештського меморандуму-2 Єрмака-Зеленського.
Пропаганда щодо необхідності "гарантій миру" від росії була побудована на тому, що Захід нам не допомагає і в нас нема вибору.
А тут лендліз
Ось чому істерять арєстовічі-іванови
А те, що їхня істерика направлена проти Пороха, прямо вказує, чия насправді це заслуга і хто насправді домовлявся про лендліз.
Ті гарантії, які єрмаки дали росіянам, у разі невиконання можуть коштувати їм життя.
І вони захищатимуть своє життя до останнього українця.
Питання про різницю саме адептів.
Основна причина неефективності санкцій - те, що вони точкові і те, що Африка і Азія їх фактично проігнорували.