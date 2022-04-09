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На бажання Росії шукати мир подіє нафтове ембарго, - Зеленський. ВIДЕО

Потрібно діяти принципово. І нафтове ембарго має бути першим кроком. Причому на рівні всіх демократичних держав, усього цивілізованого світу. Тоді Росія це відчує.

Про це глава держави заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський та Джонсон пройшлися вулицями Києва: Зробимо все, щоб наступна зустріч відбулася під мирним небом. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (23829)


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Топ коментарі
+26
Та не потрібен Московії мир, якого біса молоти хрінь про мир? Рашка буде воювати до останнього патрона і готувати населення потрібно до бою
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09.04.2022 22:09
+15
Ще більше рашка відчує якщо ти не будеш вести якісь мутні перемовини та напружувати людей і військових в таку тяжку годину своїм оточенням. Краще записуй відосіки, репетуй на весь світ та не лізь до генштабу. Все! Для тебе і цього забагато.
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09.04.2022 22:14
+12
Мир без демилитаризации и денацификации России - это приглашение к новой , еще более кровавой и тяжелой войне!
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09.04.2022 22:11
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Та не потрібен Московії мир, якого біса молоти хрінь про мир? Рашка буде воювати до останнього патрона і готувати населення потрібно до бою
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09.04.2022 22:09 Відповісти
Ольга Рев@Olha_Rev

Програма лендлізу США для України вибила ґрунт з-під Будапештського меморандуму-2 Єрмака-Зеленського.
Пропаганда щодо необхідності "гарантій миру" від росії була побудована на тому, що Захід нам не допомагає і в нас нема вибору.
А тут лендліз
Ось чому істерять арєстовічі-іванови
А те, що їхня істерика направлена проти Пороха, прямо вказує, чия насправді це заслуга і хто насправді домовлявся про лендліз.
Ті гарантії, які єрмаки дали росіянам, у разі невиконання можуть коштувати їм життя.
І вони захищатимуть своє життя до останнього українця.
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09.04.2022 22:27 Відповісти
Чим адепти Пороха відрізняються від адептів Зе чи )(уйла?

Питання про різницю саме адептів.
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09.04.2022 22:36 Відповісти
Для многих лидеров толстый зад своих избирателей важнее чем жизни наших детей.
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09.04.2022 22:10 Відповісти
у їх "товстозадих" виборців теж є діти і вони іменно перед своїми виборцями відповідальність несуть,а нам хто доктор що ми так любимо телевізор?
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09.04.2022 22:19 Відповісти
Конечно нам никто не доктор. И все же если бы все взялись как поляки, победа бы нам досталась меньшей ценой.
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09.04.2022 22:37 Відповісти
для цього в 91му треба було вибирати Чорновола,як поляки Валенсу
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09.04.2022 22:39 Відповісти
поляки взялись после того, что увидели у нас....
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09.04.2022 23:22 Відповісти
Та вже цілий пул фірм в мордорі займаються тим, що забезпечують своїм клієнтам (фірмам) обхід санкцій. І дуже успішно.
Основна причина неефективності санкцій - те, що вони точкові і те, що Африка і Азія їх фактично проігнорували.
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09.04.2022 22:21 Відповісти
Не будет там желания мира пока ху.ло не подохнет а стадо не начнет дохнуть с голоду.
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09.04.2022 22:10 Відповісти
БЛД... Та придушіть вже цю зе-гнидозу! Нафуй нам його "співи" пляццькі!
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09.04.2022 22:11 Відповісти
Мир без демилитаризации и денацификации России - это приглашение к новой , еще более кровавой и тяжелой войне!
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09.04.2022 22:11 Відповісти
На жаль подіє лише зброя і відсутність боєздатних оленів, орда хоче крові і зупиниться тільки тоді коли залишиться без зубів та ніг.
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09.04.2022 22:12 Відповісти
Ще більше рашка відчує якщо ти не будеш вести якісь мутні перемовини та напружувати людей і військових в таку тяжку годину своїм оточенням. Краще записуй відосіки, репетуй на весь світ та не лізь до генштабу. Все! Для тебе і цього забагато.
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09.04.2022 22:14 Відповісти
Для того, чтобы Россия пошла на мир, нужно Зеленский победить её! А ваше двуличие: народу одно, а России капитуляцию Украины миру никак не способствует! Мир и так нас поддерживает, воюйте! А там и эмбарго подтянется, ведь кто борется тому и силы и помощь!
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09.04.2022 22:19 Відповісти
Чому ЗСУ не озвучують свою позицію щодо цих зрадницьких "російсько українських перемовин"?? Командуючі військових підрозділів мають написати відкритого листа до влади, в якому чітко окреслити "червоні лінії" які НЕ МОЖНА переступити на переговорах. Якщо ЗСУ покажуть свою позицію, Зеленський чи його команда не насміляться піти проти військових. Це потрібно, щоб влада не здала все те за що б'ються і гинуть наші воїни. Треба звертатися до військових, не можна після всього що сталося, дозволити нас продати.
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09.04.2022 22:20 Відповісти
Конечно у ЗСУ есть мнение, но не сейчас.
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09.04.2022 22:36 Відповісти
Ой, дурне! Мабудь тобі від Давида тільки хрен дістався, і то ти його на роялі протринькав.
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09.04.2022 22:21 Відповісти
Довбень, який мир? Може капітуляція та розпад? Не те говорить мужичок "з яйцями", які йому приписали деякі.
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09.04.2022 22:23 Відповісти
є така традиція зе подивитися в очко пу. але всповнив виступ єврея зе в квн де зе звертається до пу забрати його з України, під широкоформатну камеру.
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09.04.2022 22:25 Відповісти
Только что видел, как возле Николаева наша ппо снесла несколько ракет запущенных с Чёрного моря рускими фашистами - вот, что поможет нам в войне с рускими фашистами.
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09.04.2022 22:34 Відповісти
Ворога не змушують шукати мир. Ворога знищують.
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09.04.2022 23:03 Відповісти
Розмова з кацапами має тривати не довше автоматної черги . Це ще Василь Кук сказав.
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09.04.2022 23:36 Відповісти
 
 