На желание России искать мир подействует нефтяное эмбарго, - Зеленский. ВИДЕО
Надо действовать принципиально. И нефтяное эмбарго должно быть первым шагом. Причем, на уровне всех демократических государств, всего цивилизованного мира. Тогда Россия это почувствует.
Об этом глава государства заявил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.
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Програма лендлізу США для України вибила ґрунт з-під Будапештського меморандуму-2 Єрмака-Зеленського.
Пропаганда щодо необхідності "гарантій миру" від росії була побудована на тому, що Захід нам не допомагає і в нас нема вибору.
А тут лендліз
Ось чому істерять арєстовічі-іванови
А те, що їхня істерика направлена проти Пороха, прямо вказує, чия насправді це заслуга і хто насправді домовлявся про лендліз.
Ті гарантії, які єрмаки дали росіянам, у разі невиконання можуть коштувати їм життя.
І вони захищатимуть своє життя до останнього українця.
Питання про різницю саме адептів.
Основна причина неефективності санкцій - те, що вони точкові і те, що Африка і Азія їх фактично проігнорували.