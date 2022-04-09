На желание России искать мир подействует нефтяное эмбарго, - Зеленский. ВИДЕО

Надо действовать принципиально. И нефтяное эмбарго должно быть первым шагом. Причем, на уровне всех демократических государств, всего цивилизованного мира. Тогда Россия это почувствует.

Об этом глава государства заявил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

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