РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10009 посетителей онлайн
Новости Видео Война
5 795 23

На желание России искать мир подействует нефтяное эмбарго, - Зеленский. ВИДЕО

Надо действовать принципиально. И нефтяное эмбарго должно быть первым шагом. Причем, на уровне всех демократических государств, всего цивилизованного мира. Тогда Россия это почувствует.

Об этом глава государства заявил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

Также читайте: Мы будем поставлять технологии и ноу-хау, чтобы Украина никогда не испытала шантажа, - Джонсон

Зеленский Владимир (20362)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+26
Та не потрібен Московії мир, якого біса молоти хрінь про мир? Рашка буде воювати до останнього патрона і готувати населення потрібно до бою
показать весь комментарий
09.04.2022 22:09
+15
Ще більше рашка відчує якщо ти не будеш вести якісь мутні перемовини та напружувати людей і військових в таку тяжку годину своїм оточенням. Краще записуй відосіки, репетуй на весь світ та не лізь до генштабу. Все! Для тебе і цього забагато.
показать весь комментарий
09.04.2022 22:14
+12
Мир без демилитаризации и денацификации России - это приглашение к новой , еще более кровавой и тяжелой войне!
показать весь комментарий
09.04.2022 22:11
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Та не потрібен Московії мир, якого біса молоти хрінь про мир? Рашка буде воювати до останнього патрона і готувати населення потрібно до бою
показать весь комментарий
09.04.2022 22:09 Ответить
Ольга Рев@Olha_Rev

Програма лендлізу США для України вибила ґрунт з-під Будапештського меморандуму-2 Єрмака-Зеленського.
Пропаганда щодо необхідності "гарантій миру" від росії була побудована на тому, що Захід нам не допомагає і в нас нема вибору.
А тут лендліз
Ось чому істерять арєстовічі-іванови
А те, що їхня істерика направлена проти Пороха, прямо вказує, чия насправді це заслуга і хто насправді домовлявся про лендліз.
Ті гарантії, які єрмаки дали росіянам, у разі невиконання можуть коштувати їм життя.
І вони захищатимуть своє життя до останнього українця.
показать весь комментарий
09.04.2022 22:27 Ответить
Чим адепти Пороха відрізняються від адептів Зе чи )(уйла?

Питання про різницю саме адептів.
показать весь комментарий
09.04.2022 22:36 Ответить
Для многих лидеров толстый зад своих избирателей важнее чем жизни наших детей.
показать весь комментарий
09.04.2022 22:10 Ответить
у їх "товстозадих" виборців теж є діти і вони іменно перед своїми виборцями відповідальність несуть,а нам хто доктор що ми так любимо телевізор?
показать весь комментарий
09.04.2022 22:19 Ответить
Конечно нам никто не доктор. И все же если бы все взялись как поляки, победа бы нам досталась меньшей ценой.
показать весь комментарий
09.04.2022 22:37 Ответить
для цього в 91му треба було вибирати Чорновола,як поляки Валенсу
показать весь комментарий
09.04.2022 22:39 Ответить
поляки взялись после того, что увидели у нас....
показать весь комментарий
09.04.2022 23:22 Ответить
Та вже цілий пул фірм в мордорі займаються тим, що забезпечують своїм клієнтам (фірмам) обхід санкцій. І дуже успішно.
Основна причина неефективності санкцій - те, що вони точкові і те, що Африка і Азія їх фактично проігнорували.
показать весь комментарий
09.04.2022 22:21 Ответить
Не будет там желания мира пока ху.ло не подохнет а стадо не начнет дохнуть с голоду.
показать весь комментарий
09.04.2022 22:10 Ответить
БЛД... Та придушіть вже цю зе-гнидозу! Нафуй нам його "співи" пляццькі!
показать весь комментарий
09.04.2022 22:11 Ответить
Мир без демилитаризации и денацификации России - это приглашение к новой , еще более кровавой и тяжелой войне!
показать весь комментарий
09.04.2022 22:11 Ответить
На жаль подіє лише зброя і відсутність боєздатних оленів, орда хоче крові і зупиниться тільки тоді коли залишиться без зубів та ніг.
показать весь комментарий
09.04.2022 22:12 Ответить
Ще більше рашка відчує якщо ти не будеш вести якісь мутні перемовини та напружувати людей і військових в таку тяжку годину своїм оточенням. Краще записуй відосіки, репетуй на весь світ та не лізь до генштабу. Все! Для тебе і цього забагато.
показать весь комментарий
09.04.2022 22:14 Ответить
Для того, чтобы Россия пошла на мир, нужно Зеленский победить её! А ваше двуличие: народу одно, а России капитуляцию Украины миру никак не способствует! Мир и так нас поддерживает, воюйте! А там и эмбарго подтянется, ведь кто борется тому и силы и помощь!
показать весь комментарий
09.04.2022 22:19 Ответить
Чому ЗСУ не озвучують свою позицію щодо цих зрадницьких "російсько українських перемовин"?? Командуючі військових підрозділів мають написати відкритого листа до влади, в якому чітко окреслити "червоні лінії" які НЕ МОЖНА переступити на переговорах. Якщо ЗСУ покажуть свою позицію, Зеленський чи його команда не насміляться піти проти військових. Це потрібно, щоб влада не здала все те за що б'ються і гинуть наші воїни. Треба звертатися до військових, не можна після всього що сталося, дозволити нас продати.
показать весь комментарий
09.04.2022 22:20 Ответить
Конечно у ЗСУ есть мнение, но не сейчас.
показать весь комментарий
09.04.2022 22:36 Ответить
Ой, дурне! Мабудь тобі від Давида тільки хрен дістався, і то ти його на роялі протринькав.
показать весь комментарий
09.04.2022 22:21 Ответить
Довбень, який мир? Може капітуляція та розпад? Не те говорить мужичок "з яйцями", які йому приписали деякі.
показать весь комментарий
09.04.2022 22:23 Ответить
є така традиція зе подивитися в очко пу. але всповнив виступ єврея зе в квн де зе звертається до пу забрати його з України, під широкоформатну камеру.
показать весь комментарий
09.04.2022 22:25 Ответить
Только что видел, как возле Николаева наша ппо снесла несколько ракет запущенных с Чёрного моря рускими фашистами - вот, что поможет нам в войне с рускими фашистами.
показать весь комментарий
09.04.2022 22:34 Ответить
Ворога не змушують шукати мир. Ворога знищують.
показать весь комментарий
09.04.2022 23:03 Ответить
Розмова з кацапами має тривати не довше автоматної черги . Це ще Василь Кук сказав.
показать весь комментарий
09.04.2022 23:36 Ответить
 
 