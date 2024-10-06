РУС
Сибига призвал партнеров присоединяться к патронату над регионами Украины: эта инициатива имеет большой потенциал

Сибіга закликає партнерів долучатися до патронату над регіонами України

Глава внешнеполитического ведомства Украины Андрей Сибига призвал партнеров присоединяться к патронату над регионами Украины.

Соответствующее заявление министр сделал в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что патронат стран-партнеров над украинскими городами и регионами имеет большой потенциал.

По словам Сибиги, это позволяет оказывать поддержку непосредственно людям на местах и будет иметь долгосрочное влияние, в том числе и потому, что жители хорошо запоминают эту помощь.

Министр напомнил, что ряд союзников уже присоединились к этой инициативе, оказывают значительную помощь в восстановлении этих регионов и способствуют инвестициям и развитию предпринимательства.

Дипломат призвал партнеров Украины участвовать в патронате над тем или иным регионом.

"Призываю партнеров Украины, которые еще не сделали этого, участвовать в инициативе президента Владимира Зеленского и выбирать для патроната регион, где они могут способствовать изменениям", - говорится в заявлении министра.

Ранее сообщалось, что Великобритания готова восстанавливать Киев и Киевскую область после завершения войны.

+7
А може своїх "патронатів" трошки потрусити, скільки в кожному регіоні ось таких "патронів"?
06.10.2024 18:54 Ответить
+7
Ага.
Безпрограшний варіант-
Ви вкладайте, а ми ******* будемо.
06.10.2024 19:02 Ответить
+5
06.10.2024 19:04 Ответить
Дайте гроші, пани хороші
06.10.2024 18:48 Ответить
Потенциал для кого???
показать весь комментарий
06.10.2024 18:56 Ответить

06.10.2024 18:48 Ответить
а можна взяти під патронат обласний МЦЕК?
06.10.2024 18:48 Ответить
6 лимонів американських грошей ліцензія і Бінго.
06.10.2024 18:52 Ответить
А може своїх "патронатів" трошки потрусити, скільки в кожному регіоні ось таких "патронів"?
06.10.2024 18:54 Ответить
06.10.2024 19:04 Ответить
І цей вже одягнувся неначе він не посадова особа, а с зеленого телецирку
06.10.2024 18:56 Ответить
Ага.
Безпрограшний варіант-
Ви вкладайте, а ми ******* будемо.
06.10.2024 19:02 Ответить
Ось тільки проблема-зелені крадії!
06.10.2024 19:03 Ответить
Довіра до зелених існує тільки у прихильників трампа, а трамп зелю ненавидить. От цирк шапіто!
06.10.2024 19:51 Ответить
Вони і так залучені і роблять більше ніж очікували.
А що зробили ви ? Хочаб 5 пунктів наведіть
06.10.2024 19:10 Ответить
Де поділися українські багатії,щось не чути звернення Зе до них?
06.10.2024 19:15 Ответить
Бізнесняні роздінуть та обдурять любомо інвестора
06.10.2024 19:24 Ответить
Нагловато и безостановочно клянчить - визитка нынешней власти.
06.10.2024 19:25 Ответить
Як за часів Кучми. Пам'ятаю: цей концерт відбудеться під патронатом президента України, або цей футбольний матч під патронатом... Для мене це завжди асоціювалося зі словом "криша"
06.10.2024 19:26 Ответить
Спочатку патронат над антикорупційними органами, потім патронат над ОПою, к потім патронат над регіонами.
06.10.2024 19:33 Ответить
Кулебі давали хоч за столом посидіи.
06.10.2024 20:39 Ответить
"зелені" розпочинають"тихий" розпродаж України цілими областями.
06.10.2024 21:03 Ответить
Шкода що влада цього нездатна робити!
Дотриндитесь зі своїмм "неначасі", що Європа розбере наших бідолашних громадян до себе, бо їйБогу так і дешевше і гуманніше до людей
06.10.2024 22:09 Ответить
Яке марення !
06.10.2024 22:42 Ответить
Офіс закопав децентралізацію, розпихав людей через військові адміністрації - а тепер хочуть гроши залучати.
07.10.2024 01:40 Ответить
 
 