Сибига призвал партнеров присоединяться к патронату над регионами Украины: эта инициатива имеет большой потенциал
Глава внешнеполитического ведомства Украины Андрей Сибига призвал партнеров присоединяться к патронату над регионами Украины.
Соответствующее заявление министр сделал в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.
Он отметил, что патронат стран-партнеров над украинскими городами и регионами имеет большой потенциал.
По словам Сибиги, это позволяет оказывать поддержку непосредственно людям на местах и будет иметь долгосрочное влияние, в том числе и потому, что жители хорошо запоминают эту помощь.
Министр напомнил, что ряд союзников уже присоединились к этой инициативе, оказывают значительную помощь в восстановлении этих регионов и способствуют инвестициям и развитию предпринимательства.
Дипломат призвал партнеров Украины участвовать в патронате над тем или иным регионом.
"Призываю партнеров Украины, которые еще не сделали этого, участвовать в инициативе президента Владимира Зеленского и выбирать для патроната регион, где они могут способствовать изменениям", - говорится в заявлении министра.
Ранее сообщалось, что Великобритания готова восстанавливать Киев и Киевскую область после завершения войны.
