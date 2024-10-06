Сибига призвал партнеров присоединяться к патронату над регионами Украины: эта инициатива имеет большой потенциал

Глава внешнеполитического ведомства Украины Андрей Сибига призвал партнеров присоединяться к патронату над регионами Украины.

Соответствующее заявление министр сделал в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что патронат стран-партнеров над украинскими городами и регионами имеет большой потенциал.

По словам Сибиги, это позволяет оказывать поддержку непосредственно людям на местах и будет иметь долгосрочное влияние, в том числе и потому, что жители хорошо запоминают эту помощь.

Министр напомнил, что ряд союзников уже присоединились к этой инициативе, оказывают значительную помощь в восстановлении этих регионов и способствуют инвестициям и развитию предпринимательства.

Дипломат призвал партнеров Украины участвовать в патронате над тем или иным регионом.

"Призываю партнеров Украины, которые еще не сделали этого, участвовать в инициативе президента Владимира Зеленского и выбирать для патроната регион, где они могут способствовать изменениям", - говорится в заявлении министра.

Ранее сообщалось, что Великобритания готова восстанавливать Киев и Киевскую область после завершения войны.

Читайте также: Страны G7+ приняли декларацию относительно восстановления и отстройки Украины