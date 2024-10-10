Удар по Одессе 9 октября: количество погибших возросло до 8 (обновлено)
Утром 10 октября в больнице умер мужчина, получивший ранения во время ракетной атаки РФ на порт в Одессе.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер.
"К сожалению количество жертв в результате вчерашней российской ракетной атаки возросло до 7. Сегодня утром в больнице умер 46-летний сотрудник порта. Врачи делали все возможное, но ранения были слишком тяжелыми", - говорится в сообщении.
В 13.00 стало известно о новой жертве российского удара.
"Количество жертв вчерашней атаки увеличилось до 8 человек. От полученных ранений в больнице умер 26-летний парень", - сообщил Кипер.
Напомним, вечером 9 октября российские захватчики в очередной раз атаковали Одесский район баллистическими ракетами. Целью врага снова стала портовая инфраструктура. Враг попал в гражданский контейнеровоз под флагом Панамы.
Это была уже третья атака на гражданское судно за последние четыре дня. Враг пытается сорвать работу Украинского зернового коридора.
Фури пруть незкінченними чергами дл порту,
а тим часом хаби для ВПО зупинили видачу гуманітарки, два роки видавали борошно переселенцям - зараз їрмак заборонив допомогу?
=============
Тому що нафту... Нафто це табу і святе
залізниця працює, порти працюють.
дозвіл на цю територію, не потрібен.
то чому?
Бо нафтобазі та складу БК - набагато ефективніше.