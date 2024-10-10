Удар по Одессе 9 октября: количество погибших возросло до 8 (обновлено)

Утром 10 октября в больнице умер мужчина, получивший ранения во время ракетной атаки РФ на порт в Одессе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер.

"К сожалению количество жертв в результате вчерашней российской ракетной атаки возросло до 7. Сегодня утром в больнице умер 46-летний сотрудник порта. Врачи делали все возможное, но ранения были слишком тяжелыми", - говорится в сообщении.

В 13.00 стало известно о новой жертве российского удара.

"Количество жертв вчерашней атаки увеличилось до 8 человек. От полученных ранений в больнице умер 26-летний парень", - сообщил Кипер.

Напомним, вечером 9 октября российские захватчики в очередной раз атаковали Одесский район баллистическими ракетами. Целью врага снова стала портовая инфраструктура. Враг попал в гражданский контейнеровоз под флагом Панамы.

Это была уже третья атака на гражданское судно за последние четыре дня. Враг пытается сорвать работу Украинского зернового коридора.

Также читайте: Атакуя гражданские суда, Россия пытается поставить миллионы людей по всему миру под угрозу голода, - Сибига