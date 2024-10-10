РУС
Новости
7 058 20

Удар по Одессе 9 октября: количество погибших возросло до 8 (обновлено)

РФ вдарила по судну в Одесі

Утром 10 октября в больнице умер мужчина, получивший ранения во время ракетной атаки РФ на порт в Одессе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер.

"К сожалению количество жертв в результате вчерашней российской ракетной атаки возросло до 7. Сегодня утром в больнице умер 46-летний сотрудник порта. Врачи делали все возможное, но ранения были слишком тяжелыми", - говорится в сообщении.

В 13.00 стало известно о новой жертве российского удара.

"Количество жертв вчерашней атаки увеличилось до 8 человек. От полученных ранений в больнице умер 26-летний парень", - сообщил Кипер.

Напомним, вечером 9 октября российские захватчики в очередной раз атаковали Одесский район баллистическими ракетами. Целью врага снова стала портовая инфраструктура. Враг попал в гражданский контейнеровоз под флагом Панамы.

Это была уже третья атака на гражданское судно за последние четыре дня. Враг пытается сорвать работу Украинского зернового коридора.

Также читайте: Атакуя гражданские суда, Россия пытается поставить миллионы людей по всему миру под угрозу голода, - Сибига

Автор: 

Одесса (8011) порт (746) жертвы (2160)
Топ комментарии
+32
Пора Новороссийску згореть к чёртовой матери. Иначе этот ужас не остановить.
10.10.2024 10:07 Ответить
10.10.2024 10:07 Ответить
+11
Чому не завдаются удари по новоросійському порту саме звідти рашисти експортують нафту.
10.10.2024 11:23 Ответить
10.10.2024 11:23 Ответить
+10
10.10.2024 10:26 Ответить
10.10.2024 10:26 Ответить
Пора Новороссийску згореть к чёртовой матери. Иначе этот ужас не остановить.
10.10.2024 10:07 Ответить
10.10.2024 10:07 Ответить
Мабуть після 5 листопада?
10.10.2024 22:24 Ответить
10.10.2024 22:24 Ответить
Зерновий коридор для кого і для чого?
Фури пруть незкінченними чергами дл порту,
а тим часом хаби для ВПО зупинили видачу гуманітарки, два роки видавали борошно переселенцям - зараз їрмак заборонив допомогу?
10.10.2024 10:08 Ответить
10.10.2024 10:08 Ответить
Це один з небагатьох наших важелів впливу на зовнішній світ. Як росія змушена продовжувати качати газ і нафту "агрєссівному блоку НАТО", так і ми змушені продавати наше зерно на користь голодних африканців. Бо ми без зерна так само не потрібні світу, як росія без її вуглеводнів.
10.10.2024 13:30 Ответить
10.10.2024 13:30 Ответить
це ти до чого? в Україні виробництво зернових в декілька разів більше ніж внутрішнє споживання. Тож що робити? Чому не дають гуманітарку це зовсім інше питання. Зерно наш ресурс і наша зброя. Головне щоб не крали гроші з нього!
10.10.2024 13:34 Ответить
10.10.2024 13:34 Ответить
може, і зернового, а може - і ні... атаковане вчора судно - то контейнеровоз... якась падла знову щось кудись злила...
10.10.2024 10:13 Ответить
10.10.2024 10:13 Ответить
10.10.2024 10:26 Ответить
10.10.2024 10:26 Ответить
Чому не завдаются удари по новоросійському порту саме звідти рашисти експортують нафту.
10.10.2024 11:23 Ответить
10.10.2024 11:23 Ответить
Чому не завдаются удари по новоросійському порту саме звідти рашисти експортують нафту
=============
Тому що нафту... Нафто це табу і святе
10.10.2024 18:25 Ответить
10.10.2024 18:25 Ответить
збивати нічим ...в старконі розхерачили великий склад ..
10.10.2024 11:55 Ответить
10.10.2024 11:55 Ответить
Шостй рік гроші оборонного бюджету закатують в неяеісний асфальт. Якийсь сенс в цьому повинен бути. Бити по ворогу асфальтом.
10.10.2024 13:58 Ответить
10.10.2024 13:58 Ответить
Почему не горит порт и зерновозы в Мариуполе. Кацапы явно делают все чтоб они могли торговать краденным нашим зерном а мы своим не могли.
10.10.2024 13:32 Ответить
10.10.2024 13:32 Ответить
про мариуполь та бердянськ, взагалі не зрозуміло!
залізниця працює, порти працюють.
дозвіл на цю територію, не потрібен.
то чому?
10.10.2024 13:35 Ответить
10.10.2024 13:35 Ответить
Немає чим.
10.10.2024 13:38 Ответить
10.10.2024 13:38 Ответить
а, в махачкалу, є чим?
10.10.2024 13:40 Ответить
10.10.2024 13:40 Ответить
Елеватору і залізниці дрон - як укус комара.
Бо нафтобазі та складу БК - набагато ефективніше.
10.10.2024 13:41 Ответить
10.10.2024 13:41 Ответить
Тому , що , за спинами громадян ,ЗЕЗРАДНИКИ , завжди вели перемовини з терроистичною паРашою ! Невжє хтось , ще не розуміє ? Зе обмовився про30% окупованої території , здають національни інтереси , брешучи в обличчя всьому Світу , знявши Стратєга В Залужного , пішли на відволікання з Курськом , щоб здати все , записано РАШИСТАМИ 🤢МАФІЇ треба залишитись при кориті , будь якою ціною , хоча-б на руїнах Держави ! ХУЦЛА ТОТАЛЬНА СКРІЗЬ З ПЕРШОГО ДНЯ ПРІШЕСТВІЯ маріонетки -недомірка під керівництвом синка фсб-террориста ермака
10.10.2024 16:47 Ответить
10.10.2024 16:47 Ответить
більше капсу. але все-одно тебе, потворо, і твою кацапську родину будемо продовжувати нищити з усім завзяттям )
показать весь комментарий
10.10.2024 18:39 Ответить
 
 