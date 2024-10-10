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Новости Война
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ЕС об ударах РФ по портам Одессы: Это ответ тем, кто говорит, что мир с Путиным возможен

У ЄС прокоментували удари РФ по портах Одеси

В Евросоюзе призвали страны давить на РФ с требованием прекратить атаки на корабли в портах Украины.

Об этом заявил представитель ЕС Петер Стано, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

Он напомнил, что в последние дни РФ увеличила атаки на гражданские суда, перевозящие украинское зерно в Черном море.

Стано перечислил, что баллистическими ракетами были поражены два корабля: один - из Панамы, второй - из Палау. Несколько дней назад было атаковано судно из Сент-Китс и Невис, в прошлом месяце Россия бомбила корабль с зерном для Египта, а перед этим - судно из Турции.

Также читайте: Вследствие удара по портовой инфраструктуре в Одесской области 6 погибших и 8 пострадавших (обновлено)

"Все это - страны, которые Путин называет дружественными. .... Все эти действия являются вопиющим нарушением международного права и должны быть прекращены немедленно. Это доказывает, что Россия настроена и дальше делать еду своим оружием, подвергая риску миллионы людей не в Украине или Европе, а уязвимых людей в Азии и Африке. И это путинский ответ тем, кто говорит, что мир с Путиным возможен", - подчеркнул представитель ЕС.

Евросоюз призывает все страны мира осудить российские атаки на свободу навигации и глобальную продовольственную безопасность.

Читайте также: Атакуя гражданские суда, Россия пытается поставить миллионы людей по всему миру под угрозу голода, - Сибига

Удары по портовой инфраструктуре Одессы

В ночь на 6 октября 2024 года российские войска атаковали украинский порт Южный. Поврежден гражданский суд "PARESA" под флагом Сент-Китс и Невис.

7 октября, российские захватчики атаковали Одессу баллистическими ракетами. Враг ударил в гражданское судно под флагом Палау. Погиб 60-летний украинец, еще пятеро иностранных граждан пострадали.

Вечером 9 октября российские захватчики в очередной раз атаковали Одесский район баллистическими ракетами. Целью врага снова стала портовая инфраструктура. Враг попал в гражданский контейнеровоз под флагом Панамы.

Смотрите: Рашисты атаковали порт Южный: повреждено гражданское судно. ФОТОРЕПОРТАЖ

Автор: 

обстрел (27626) Одесса (7915) порт (739) Стано Петер (92)


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Топ комментарии
+5
Хороша відповідь буде, це передати ракети і топити всі москальськи танкери в новоросійську ..
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10.10.2024 14:39
+4
Закликайте одразу ракети в польоті, більший ефект буде.
Імпотенти.
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10.10.2024 14:53
+3
Ага, за кораблі треба тиснути бо уе бізнес, а то шо по цивільних херячать, руйнують Харків, Суми і т. д. То не треба тиснути?
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10.10.2024 14:59
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Правила форума Совет форумчан
Хороша відповідь буде, це передати ракети і топити всі москальськи танкери в новоросійську ..
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10.10.2024 14:39 Ответить
Для цього і наявних БЕКів вистачить. Не топлять з іншої причини.
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10.10.2024 15:12 Ответить
Це ЄС відповів Штатам ?!
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10.10.2024 14:40 Ответить
Третій рік істеричних закликів до ***** "припинити негайно". Цікаво,скільки ще буде продовжуватися цей мазохізм?
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10.10.2024 14:49 Ответить
лілі-путін замахнувся попасти ракетою в рай, щоб в раю всі сдохли - а тут такі дріб'язкові заяви що всім хто не пойняв приготуватися
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10.10.2024 15:56 Ответить
Закликайте одразу ракети в польоті, більший ефект буде.
Імпотенти.
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10.10.2024 14:53 Ответить
Гарна відповідь усим недолугим.
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10.10.2024 14:55 Ответить
Це і їжаку зрозуміло, що у кацапів ще багато планів. Тупі шоу Зеленського нікого не обдурять. Добре що хоча б Європа не має наміру здаватися і налаштована на війну до кінця.
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10.10.2024 14:55 Ответить
Ага, за кораблі треба тиснути бо уе бізнес, а то шо по цивільних херячать, руйнують Харків, Суми і т. д. То не треба тиснути?
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10.10.2024 14:59 Ответить
Не по американцям з європейцями ж прилітає. Українців не жалко. Кажуть жеж, що щит Європи - хай приймають на себе удари. "Коли вліз межи ворони, каркай як і вони."
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10.10.2024 15:12 Ответить
Це він собі відповідає?!
То ж наче ЗЕ бачив мир в глазах путина
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10.10.2024 15:05 Ответить
На жаль "найвеличныший" цього не хоче розуміти він і далі торочить про мирний саміт з росією та план перемоги,тим часом ворог убиває українців ,руйнує міста і села, руйнує інфраструктуру,до того я від президента жодного разу я не чув що б він вибачився за свої помилки,а їх ой як багато.
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10.10.2024 15:09 Ответить
Понятно, Вова Зеленський. ?
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10.10.2024 15:10 Ответить
А що пропонуєте нам, ЄСівці?
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10.10.2024 15:41 Ответить
Вмирати під ракетами ботоксного. більше вони не здатні нічого запропонувати.
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10.10.2024 15:57 Ответить
Вже не тільки ботоксного, а й корейського пухляша.
Зате скільки тепер є варіантів висловлювати занепокоєння та стурбованість.
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10.10.2024 16:26 Ответить
 
 