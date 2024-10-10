ЕС об ударах РФ по портам Одессы: Это ответ тем, кто говорит, что мир с Путиным возможен
В Евросоюзе призвали страны давить на РФ с требованием прекратить атаки на корабли в портах Украины.
Об этом заявил представитель ЕС Петер Стано, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.
Он напомнил, что в последние дни РФ увеличила атаки на гражданские суда, перевозящие украинское зерно в Черном море.
Стано перечислил, что баллистическими ракетами были поражены два корабля: один - из Панамы, второй - из Палау. Несколько дней назад было атаковано судно из Сент-Китс и Невис, в прошлом месяце Россия бомбила корабль с зерном для Египта, а перед этим - судно из Турции.
"Все это - страны, которые Путин называет дружественными. .... Все эти действия являются вопиющим нарушением международного права и должны быть прекращены немедленно. Это доказывает, что Россия настроена и дальше делать еду своим оружием, подвергая риску миллионы людей не в Украине или Европе, а уязвимых людей в Азии и Африке. И это путинский ответ тем, кто говорит, что мир с Путиным возможен", - подчеркнул представитель ЕС.
Евросоюз призывает все страны мира осудить российские атаки на свободу навигации и глобальную продовольственную безопасность.
Удары по портовой инфраструктуре Одессы
В ночь на 6 октября 2024 года российские войска атаковали украинский порт Южный. Поврежден гражданский суд "PARESA" под флагом Сент-Китс и Невис.
7 октября, российские захватчики атаковали Одессу баллистическими ракетами. Враг ударил в гражданское судно под флагом Палау. Погиб 60-летний украинец, еще пятеро иностранных граждан пострадали.
Вечером 9 октября российские захватчики в очередной раз атаковали Одесский район баллистическими ракетами. Целью врага снова стала портовая инфраструктура. Враг попал в гражданский контейнеровоз под флагом Панамы.
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Імпотенти.
То ж наче ЗЕ бачив мир в глазах путина
Зате скільки тепер є варіантів висловлювати занепокоєння та стурбованість.