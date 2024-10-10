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ЄС про удари РФ по портах Одеси: Це відповідь тим, хто каже, що мир із Путіним можливий

У ЄС прокоментували удари РФ по портах Одеси

У Євросоюзі закликали країни тиснути на РФ з вимогою припинити атаки на кораблі в портах України.

Про це заявив речник ЄС Петер Стано, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

Він нагадав, що протягом останніх днів РФ збільшила атаки на цивільні судна, що перевозять українське зерно у Чорному морі.

Стано перерахував, що балістичними ракетами було уражено два кораблі, один з Панами, другий – з Палау, кілька днів тому було атаковане судно з Сент-Кітс і Невіс, минулого місяця Росія бомбардувала корабель з зерном для Єгипту, а перед цим – судно з Туреччини.

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"Все це країни, які Путін називає дружніми. ... Всі ці дії є кричущим порушенням міжнародного права і мають бути припинені негайно. Це доводить, що Росія налаштована і далі робити їжу свою зброєю, наражаючи на ризик мільйони людей не в Україні чи Європі – а вразливих людей в Азії та Африці. І це путінська відповідь тим, хто каже, що мир з Путіним можливий", – наголосив речник ЄС.

Євросоюз закликає всі країни світу засудити російські атаки на свободу навігації та глобальну продовольчу безпеку.

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Удари по портовій інфраструктурі Одеси

У ніч на 6 жовтня російські війська атакували Одесу балістичними ракетами. Унаслідок атаки було пошкоджено суховантажне цивільне судно.

7 жовтня окупанти знову атакували Одесу балістичними ракетами. Ворог влучив у цивільне судно під прапором Палау. Загинув 60-річний українець, ще пʼятеро іноземних громадян постраждали.

Ввечері 9 жовтня російські загарбники вчергове атакували Одеський район балістичними ракетами. Ціллю ворога знову стала портова інфраструктура. Ворог влучив у цивільний контейнеровоз під прапором Панами.

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Автор: 

обстріл (28993) Одеса (5492) порт (2056) Стано Петер (110)


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Топ коментарі
+5
Хороша відповідь буде, це передати ракети і топити всі москальськи танкери в новоросійську ..
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10.10.2024 14:39
+4
Закликайте одразу ракети в польоті, більший ефект буде.
Імпотенти.
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10.10.2024 14:53
+3
Ага, за кораблі треба тиснути бо уе бізнес, а то шо по цивільних херячать, руйнують Харків, Суми і т. д. То не треба тиснути?
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10.10.2024 14:59
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Хороша відповідь буде, це передати ракети і топити всі москальськи танкери в новоросійську ..
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10.10.2024 14:39 Відповісти
Для цього і наявних БЕКів вистачить. Не топлять з іншої причини.
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10.10.2024 15:12 Відповісти
Це ЄС відповів Штатам ?!
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10.10.2024 14:40 Відповісти
Третій рік істеричних закликів до ***** "припинити негайно". Цікаво,скільки ще буде продовжуватися цей мазохізм?
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10.10.2024 14:49 Відповісти
лілі-путін замахнувся попасти ракетою в рай, щоб в раю всі сдохли - а тут такі дріб'язкові заяви що всім хто не пойняв приготуватися
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10.10.2024 15:56 Відповісти
Закликайте одразу ракети в польоті, більший ефект буде.
Імпотенти.
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10.10.2024 14:53 Відповісти
Гарна відповідь усим недолугим.
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10.10.2024 14:55 Відповісти
Це і їжаку зрозуміло, що у кацапів ще багато планів. Тупі шоу Зеленського нікого не обдурять. Добре що хоча б Європа не має наміру здаватися і налаштована на війну до кінця.
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10.10.2024 14:55 Відповісти
Ага, за кораблі треба тиснути бо уе бізнес, а то шо по цивільних херячать, руйнують Харків, Суми і т. д. То не треба тиснути?
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10.10.2024 14:59 Відповісти
Не по американцям з європейцями ж прилітає. Українців не жалко. Кажуть жеж, що щит Європи - хай приймають на себе удари. "Коли вліз межи ворони, каркай як і вони."
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10.10.2024 15:12 Відповісти
Це він собі відповідає?!
То ж наче ЗЕ бачив мир в глазах путина
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10.10.2024 15:05 Відповісти
На жаль "найвеличныший" цього не хоче розуміти він і далі торочить про мирний саміт з росією та план перемоги,тим часом ворог убиває українців ,руйнує міста і села, руйнує інфраструктуру,до того я від президента жодного разу я не чув що б він вибачився за свої помилки,а їх ой як багато.
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10.10.2024 15:09 Відповісти
Понятно, Вова Зеленський. ?
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10.10.2024 15:10 Відповісти
А що пропонуєте нам, ЄСівці?
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10.10.2024 15:41 Відповісти
Вмирати під ракетами ботоксного. більше вони не здатні нічого запропонувати.
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10.10.2024 15:57 Відповісти
Вже не тільки ботоксного, а й корейського пухляша.
Зате скільки тепер є варіантів висловлювати занепокоєння та стурбованість.
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10.10.2024 16:26 Відповісти
 
 