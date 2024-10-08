Розпочато кримінальне провадження щодо жінки, яка намагалась повісити російський триколор у центрі Одеси, - поліція
Поліція розпочала кримінальне провадження щодо жінки, яка 7 жовтня намагалась повісити російський триколор на Європейській площі в Одесі. Їй загрожує до трьох років позбавлення волі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це 8 жовтня повідомили в поліції Одещини.
Нагадаємо, що інцидент стався вчора, 7 жовтня, близько 23-ї години. Очевидці повідомили до поліції, що невідома намагалася повісити прапор РФ на постамент і висловлювалась у підтримку ворожої країни.
Особу правопорушниці поліцейські встановили, а ворожий триколор вилучили та долучили до матеріалів провадження як речовий доказ.
Громадянку затримують не вперше
43-річна жителька Одеси вже потрапляла в поле зору правоохоронців за крадіжку, дрібне хуліганство та розпивання спиртних напоїв у громадському місці. Нині з жінкою працюють слідчі територіального підрозділу поліції та співробітники Управління СБУ в Одеській області.
Що загрожує порушниці?
У межах провадження, розпочатого за ознаками ч. 1 ст. 436-2 Кримінального кодексу України, будуть проведені необхідні експертизи та вирішується питання щодо повідомлення їй про підозру у виправдовуванні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії рф проти України, глорифікації її учасників, а також обрання запобіжного заходу.
Слідство триває під процесуальним керівництвом Приморської окружної прокуратури міста Одеси.
Правопорушниці загрожує три роки позбавлення волі.
Скрєпи *****.
Закривайте телеграм в Україні
хоча й реальне питання звідки ганчірка... але вони там по підвалам багатьох структур поприховані від навчальних до державних...
Сьогодні ця особа з ДиНиРи раділа під час повітряної тривоги на залізничному вокзалі у Києві. Ця подія вже промайнула в новинах, особу було дуже швидко затримано. Але допис не про це.
‼️І навіть не про те, що вона робила у Києві, хоч це теж цікаво.
Головне, знаєте що?
Те, як миттєво організувалися мешканці Солом'янського району для відлову цієї туристки.
В чат районного пабліку щохвилини сипалась нова інформація про пересування і місцезнаходження диринчанки. Все це миттєво передавалося поліції. Не кажучи вже про те, скільки охочих було спіймати її власними руками. Але все ж таки передали ці повноваження поліції, що і є законно.
Так можемо ж? Так. Можемо.
А допис про що?
Про те, наскільки важлива єдність
Був би Залужний, він би з цього гнійника і почав, а не з курську
Ну так посадити її в одну камеру з кадирівцями...
І нікого три дні не годувати...
''Весела'' забава буде...
Женщину, которая сходила в туалет и подтерлась флажками с именами погибших защитников, идентифицировали.
Пьяную фигурантку нашли возле железнодорожного вокзала, сообщили в полиции Одесчины.
Понеслось говно по заколулочкам!
