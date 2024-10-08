УКР
Розпочато кримінальне провадження щодо жінки, яка намагалась повісити російський триколор у центрі Одеси, - поліція

Жінку, яка вішала триколор в Одесі, судитимуть.

Поліція розпочала кримінальне провадження щодо жінки, яка 7 жовтня намагалась повісити російський триколор на Європейській площі в Одесі. Їй загрожує до трьох років позбавлення волі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це 8 жовтня повідомили в поліції Одещини.

Нагадаємо, що інцидент стався вчора, 7 жовтня, близько 23-ї години. Очевидці повідомили до поліції, що невідома намагалася повісити прапор РФ на постамент і висловлювалась у підтримку ворожої країни.

Особу правопорушниці поліцейські встановили, а ворожий триколор вилучили та долучили до матеріалів провадження як речовий доказ.

Громадянку затримують не вперше

43-річна жителька Одеси вже потрапляла в поле зору правоохоронців за крадіжку, дрібне хуліганство та розпивання спиртних напоїв у громадському місці. Нині з жінкою працюють слідчі територіального підрозділу поліції та співробітники Управління СБУ в Одеській області.

Що загрожує порушниці?

У  межах провадження, розпочатого за ознаками ч. 1 ст. 436-2 Кримінального кодексу України, будуть проведені необхідні експертизи та вирішується питання щодо повідомлення їй про підозру у виправдовуванні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії рф проти України, глорифікації її учасників, а також обрання запобіжного заходу.

Слідство триває під процесуальним керівництвом Приморської окружної прокуратури міста Одеси.

Правопорушниці загрожує три роки позбавлення волі.

Топ коментарі
+30
знов їбало замалювали і прізвище не написали...
показати весь коментар
08.10.2024 16:57 Відповісти
+25
"43-річна жителька Одеси вже потрапляла в поле зору правоохоронців за крадіжку, дрібне *********** та розпивання спиртних напоїв у громадському місці."
Скрєпи *****.
показати весь коментар
08.10.2024 17:05 Відповісти
+21
https://www.facebook.com/valeria.aidina?__cft__%5B0%5D=AZV-Mw8SvrXqXGvrKLhS9Y4Tdcc9qXahtfg-YqnGDbDhMPlKhiNpEUJl5Orcp61eqkqqsfMiDn0PGLJOs4Oqig44OEIEjo7V_Ob0isugBvrvuYi5P7KGyeRQnRR3iJ2Zd82jtr0SkD2qIja_RssyxT7qhu9lk6NJek9jPsgav6Az5uTMDe7XYVEtceTCMFOoEECPQH8Pv9jxGyZajUL-Ivz4ypoZ2tuTQ5rDEHyu8boY-Q&__tn__=-UC*F Валерія Айдіна
Сьогодні ця особа з ДиНиРи раділа під час повітряної тривоги на залізничному вокзалі у Києві. Ця подія вже промайнула в новинах, особу було дуже швидко затримано. Але допис не про це.

‼️І навіть не про те, що вона робила у Києві, хоч це теж цікаво.
Головне, знаєте що?
Те, як миттєво організувалися мешканці Солом'янського району для відлову цієї туристки.
В чат районного пабліку щохвилини сипалась нова інформація про пересування і місцезнаходження диринчанки. Все це миттєво передавалося поліції. Не кажучи вже про те, скільки охочих було спіймати її власними руками. Але все ж таки передали ці повноваження поліції, що і є законно.
Так можемо ж? Так. Можемо.
А допис про що?
Про те, наскільки важлива єдність
показати весь коментар
08.10.2024 17:21 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
зато єрмак на всіх шпальтах))
показати весь коментар
08.10.2024 17:01 Відповісти
Чєсакова Олена, народилась в Одеській області.
показати весь коментар
08.10.2024 17:11 Відповісти
Та в тіктоці є це відео
показати весь коментар
08.10.2024 18:49 Відповісти
відео *****, а ось прізвище вперше написав...тільки бачив що її 43 роки...
показати весь коментар
08.10.2024 20:39 Відповісти
Замазали ібло щоб завтра люди не зустріли її на вулиці?
показати весь коментар
08.10.2024 17:00 Відповісти
там є посилання на попереднє повідомлення. У ньому відео з незамазаною пикою. Але від відео враження що та баба реально психічно хвора.
показати весь коментар
08.10.2024 17:10 Відповісти
наркетка просто, психічно хворі вночі сплять...
показати весь коментар
08.10.2024 17:18 Відповісти
показати весь коментар
08.10.2024 17:19 Відповісти
Кацап'яча пика.
показати весь коментар
08.10.2024 18:30 Відповісти
гидота
показати весь коментар
08.10.2024 21:17 Відповісти
Нанята тварюка... робила картинку для параша-тв...Але питання не в тому ....де курва той хто знімав на відео і не один скоріш за все...
показати весь коментар
08.10.2024 18:50 Відповісти
Важаю що з такими треба робити як в минулі часи- виводити на майдан і всім бажаючим давати камені.
показати весь коментар
08.10.2024 17:06 Відповісти
обміняти на українського військовополоненого, хай там їй ахмат свою силу демонструє...
показати весь коментар
08.10.2024 17:20 Відповісти
Всього три роки? 🥴
показати весь коментар
08.10.2024 17:09 Відповісти
Не три роки, а до трьох років. І навряд чи їй дадуть максимум передбачений санкцією цієї статті.
показати весь коментар
08.10.2024 17:20 Відповісти
Це взагалі прикольний спосіб сісти державі та платникам податків на шию. Немає грошей, на роботу не беруть, а їсти хочеш - береш аквафрешну ганчірку і десь у центрі її вішаєш..або відразу на управління поліції..або каміннями по кортежу преза..і нормас - на зону. Будуть нашару годувати, а за роботу - по типу клейки пакетів ще й платити будуть..
показати весь коментар
08.10.2024 17:32 Відповісти
і на це сміття підуть наші податки- проведення експертиз, досліджень, слідство, прокуратура, суд..коли одразу видно - з такими громадянами нам не по дорозі. квиток в днр, і гудбай
показати весь коментар
08.10.2024 17:11 Відповісти
Так їй на водку у телеграми пообіцяли заплатити
Закривайте телеграм в Україні
показати весь коментар
08.10.2024 17:14 Відповісти
Реальна версія. Хоча, на алкоголічку вона не схожа. Скоріш знайшли якусь тихо помішану, обробили і чекали із камерою, як її на куски порвуть. А потім пташине лайно прокрутив би на своєму шоу.
показати весь коментар
08.10.2024 17:19 Відповісти
а нащо їм то, щоб уже всі бачили, що в Одесі їх не чекають??.. ЦЕ скоріш її спонтанний перформанс під кайфом.
хоча й реальне питання звідки ганчірка... але вони там по підвалам багатьох структур поприховані від навчальних до державних...
показати весь коментар
08.10.2024 17:26 Відповісти
то наступного разу гроші пообіцяють в вацапі А ще разом з тєлєгою треба і кухонні ножі заборонити - ними ж зарізати можна
показати весь коментар
08.10.2024 17:21 Відповісти
Офіс вацапу не знаходиться у питері в будівлі ФСБ, в отличиии от телеграм
показати весь коментар
08.10.2024 17:24 Відповісти
ти мабуть кацапська провокаторша - офіс Телєги знаходиться в Дубаї
показати весь коментар
08.10.2024 17:45 Відповісти
Головним символом росіі є російська мова, бо за час її існування мінялися і герб, і гімн, і прапор, а незмінною була лише російська мова.
показати весь коментар
08.10.2024 17:16 Відповісти
показати весь коментар
08.10.2024 17:20 Відповісти
Дипломна робота співробітника початківця на любʼянці через телеграм виконана
показати весь коментар
08.10.2024 17:22 Відповісти
"В Одесской области стартовал масштабный проект по борьбе с российской пропагандой. На границе с Приднестровьем устанавливают телекоммуникационные вышки, которые будут блокировать российский телесигнал. Сейчас оборудование на стадии тестирования.

Этой проблеме уже много лет. Именно с территории Молдовы, часть которой находится под полным контролем государства-агрессора, жители Одесской области получали сигналы вражеского телевидения. И вот, наконец, проблему начали решать на государственном уровне. Специалисты Государственной службы спецсвязи и защиты информации устанавливают вдоль границы https://odessa-life.od.ua/news/v-odesskojj-oblasti-ustanavlivayut-vyshki-dlya-blokirovki-tv-signala специальные вышки , которые блокируют российские теле- и радиосигналы. Таких - в области уже пятнадцать.

Сейчас жители приграничных районов могут смотреть только украинские каналы. Хотя еще совсем недавно смотрели российский контент: мощный сигнал из Приднестровья можно было поймать не только антенной, но и обычным проводом или «гвоздем, забитым в стену». Поэтому, некоторые местные жители, поддавшись пропаганде, верили, что события в Буче и Ирпене - это все «постановка».
https://odessa-life.od.ua/news/zhiteli-odesskojj-oblasti-bolshe-ne-smogut-smotret-vrazheskuyu-propagandu В Одесской области блокируют вражеское ТВ | Новости Одессы (odessa-life.od.ua)

показати весь коментар
08.10.2024 17:24 Відповісти
Не розумію, що цей російський проксі ПНР робить біля нашої Одеси? Там же величезний обмінний фонд!
Був би Залужний, він би з цього гнійника і почав, а не з курську
показати весь коментар
08.10.2024 18:34 Відповісти
Зате в гадюшнику пмр бачать тільки говномарафон просто рельєф місцевості... така ж сама фігня і за межами гадючника на північ....Ямпіль та Могилів або Молдова або пмр...Україну тільки по кабельному...В Атаках Молдову і пмр не ловить...тільки марафон
показати весь коментар
08.10.2024 21:58 Відповісти
У Києві спіймали ще одного прихильника РФ, https://nv.ua/ukr/lifestyle/u-kiyevi-zatrimali-prihilnika-rf-yakiy-nasmihavsya-nad-viyskovimi-video-novini-kiyeva-50456771.html який глумився над українськими героями.
Ну і трошки https://www.youtube.com/watch?v=skECJeMe1to&t=1s відео.
показати весь коментар
08.10.2024 17:31 Відповісти
Насправді такі ідіотки не дуже небезпечні. Більш небезпечні кацапи в вишиванках.
показати весь коментар
08.10.2024 17:37 Відповісти
Непоганим виглядав би такий вирок суду: "Запхати їй ту аквафрешну ганчірку у дупу разом із держаком "!
показати весь коментар
08.10.2024 17:37 Відповісти
Половину ганчірки, а другу половину у вареник та задути будівельною піною.
показати весь коментар
08.10.2024 18:50 Відповісти
За таке треба позбавляти громадянства або вбивати! Це вороги!
показати весь коментар
08.10.2024 17:43 Відповісти
Для чого іпало запіксельовувати? Всі бачили її пропитий паяльник.
показати весь коментар
08.10.2024 17:54 Відповісти
Вона кричала: ''ахмат сила''.
Ну так посадити її в одну камеру з кадирівцями...
І нікого три дні не годувати...
''Весела'' забава буде...
показати весь коментар
08.10.2024 17:56 Відповісти
Чому таким істотам ніколи не спадає на думку, наприклад, засадити цеглою у двохголову курку, що на фасаді колишнього консульства ерефії, що на Гагаринському плато в Одесі? Ні, обов'язково то український прапор зірвуть, то руснявий - повісять.
показати весь коментар
08.10.2024 18:23 Відповісти
Дуже багато уваги й вигуків навколо п*яної дурепи, яка щось там хотіла повісити. Є набагато важливіші і нагальніші справи, які справді ввпливають на хід подій.
показати весь коментар
08.10.2024 19:02 Відповісти
Це самий підступний ворог. Заслуговує смерті. Саме так.
показати весь коментар
08.10.2024 20:08 Відповісти
https://dumskaya.net/news/v-odesse-nashli-zhenshchinu-kotoraya-podterlas-f-184187/ В Одессе нашли женщину, которая подтерлась флагом на мемориале погибшим героям: она была пьяная и извинилась

Женщину, которая сходила в туалет и подтерлась флажками с именами погибших защитников, идентифицировали.

Пьяную фигурантку нашли возле железнодорожного вокзала, сообщили в полиции Одесчины.
показати весь коментар
08.10.2024 19:22 Відповісти
Вместо того флага.
показати весь коментар
08.10.2024 20:03 Відповісти
отпустят под условняк. а могла бы в турме научиться рабочую форму и рукавицы шить
показати весь коментар
08.10.2024 20:20 Відповісти
К сожалению этот город всё таки 5 колона, Вандея нашей страны! У нас нет статьи по лишению гражданства при подобных преступлениях. Ну хоть с 14 г можно было такое ввести? И здесь просрано всё. Лишать гражданства и в 3-дневный срок выдворить из страны! Ну смысл судить, сажать содержать? Она другой не станет уже никогда. Это враг навсегда.
показати весь коментар
08.10.2024 20:20 Відповісти
Есть предыдущие видео там её видно))
показати весь коментар
08.10.2024 20:38 Відповісти
Сейчас так в топе цензора
показати весь коментар
08.10.2024 20:39 Відповісти
А я что говорил?
Понеслось говно по заколулочкам!
"https://topwar.ru/ Военное обозрение https://topwar.ru/news/ Новости Задержанная после акции с триколором одесситка призвала украинцев переходить на сторону России
показати весь коментар
09.10.2024 13:07 Відповісти
 
 