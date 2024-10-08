Розпочато кримінальне провадження щодо жінки, яка намагалась повісити російський триколор у центрі Одеси, - поліція

Поліція розпочала кримінальне провадження щодо жінки, яка 7 жовтня намагалась повісити російський триколор на Європейській площі в Одесі. Їй загрожує до трьох років позбавлення волі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це 8 жовтня повідомили в поліції Одещини.

Нагадаємо, що інцидент стався вчора, 7 жовтня, близько 23-ї години. Очевидці повідомили до поліції, що невідома намагалася повісити прапор РФ на постамент і висловлювалась у підтримку ворожої країни.

Особу правопорушниці поліцейські встановили, а ворожий триколор вилучили та долучили до матеріалів провадження як речовий доказ.

Громадянку затримують не вперше

43-річна жителька Одеси вже потрапляла в поле зору правоохоронців за крадіжку, дрібне хуліганство та розпивання спиртних напоїв у громадському місці. Нині з жінкою працюють слідчі територіального підрозділу поліції та співробітники Управління СБУ в Одеській області.

Що загрожує порушниці?

У межах провадження, розпочатого за ознаками ч. 1 ст. 436-2 Кримінального кодексу України, будуть проведені необхідні експертизи та вирішується питання щодо повідомлення їй про підозру у виправдовуванні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії рф проти України, глорифікації її учасників, а також обрання запобіжного заходу.

Слідство триває під процесуальним керівництвом Приморської окружної прокуратури міста Одеси.

Правопорушниці загрожує три роки позбавлення волі.

