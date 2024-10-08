УКР
У Києві затримано чоловіка, який сварився на меморіалі загиблих воїнів: "Прям кладбище, культ смерти. #бучие фашисты сраные бандеровцы". ВІДЕО+ФОТО

Правоохоронці затримали у Києві чоловіка, який на Майдані Незалежності, використовуючи ненормативну лексику, негативно висловлювався в бік українського суспільства та принижував загиблих військовослужбовців.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва, інформує Цензор.НЕТ.

Увага! Ненормативна лексика!

"Під час моніторингу соцмереж працівники поліції виявили відеозапис, на якому чоловік, використовуючи ненормативну лексику негативно висловлювався в бік українського суспільства та принижував військових, зокрема захисників, які загинули захищаючи український народ від російського агресора", - йдеться у повідомленні.

У результаті проведених оперативних заходів працівники поліції спільно зі співробітниками СБУ встановили особу зловмисника та затримали його поблизу місця проживання. Ним виявився 45-річний уродженець Харкова, який останнім часом мешкає у столиці.

У Києві затримано чоловіка, який принижував загиблих воїнів ЗСУ на Хрещатику

Зазначається, що поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 2 ст. 436-2 Кримінального кодексу України – виправдовування чи визнання правомірною збройної агресії РФ проти України. Наразі тривають невідкладні слідчі дії.

Відповідно до санкції статті за такі дії законодавством передбачено відповідальність у вигляді позбавлення волі строком до п’яти років.

Київ (20050) Нацполіція (15438) русский мир (482)
+56
Напевно стане депутатом опзд, або слуги народу.
08.10.2024 09:56 Відповісти
+45
Таких уродженців Харкова та Донбасу, а посуті - ворогів, дуже багато у Києві. Вони забилися у кожну шпарину, втекли від бомб.
На жаль, бомби вбивають нормальних людей, а не цю прокацапську шелупонь.
08.10.2024 10:01 Відповісти
+41
в зв'язку з днем головного чорта вчора повилазила уся срань з щілей.
08.10.2024 10:00 Відповісти
Пять лет? Это очень много!
Отдать на один день в "Азов" - этого будет достаточно.💀
08.10.2024 12:48 Відповісти
"**********"...
08.10.2024 12:53 Відповісти
Дайте потримать за горло цього підара....
08.10.2024 13:04 Відповісти
Чого ж ти підріло втік з Харкова,може б здохло від дружніх посилок від москальн і не коптило світ? А, до силовиків прохання,закрити цю тварюку в сізо,з відповідним інформаційним супроводом,щоб до кінця життя співав фальцетом.
08.10.2024 13:08 Відповісти
там знають хто і за що заїзджає, а таких там чекають
09.10.2024 18:40 Відповісти
Сподіваюсь, воно сяде і надовго.
08.10.2024 13:09 Відповісти
....5 рочків світить ? щось скромненько так ....ЧИ НЕ ЗАМАЛО ?
08.10.2024 13:38 Відповісти
Дітьми прикривається! Пробачте… Та ні, повинен відповісти не тільки поліції, а й іншим кого образив, навіть полеглих, що не можуть відповісти побратими подбають!!
08.10.2024 13:44 Відповісти
Треба з такими щось робити неофіційно бо на мусорів з прокурорськими надії нема - ч. 2 ст. 436-2 до 5 років !!! Взагалі ні про що, а головне що це "до" і частина 2 а не 3 подивимось що буде далі але вже зараз маємо кримінальне провадження за менш суровою частиною статті хоча все вказує на ч.3 бо соцмережі по всьому світу давно визнані частиною змі

3. Дії, передбачені частиною першою або другою цієї статті, вчинені службовою особою, або вчинені повторно, або організованою групою, або з використанням засобів масової інформації, - караються позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років з конфіскацією майна або без такої.
08.10.2024 13:45 Відповісти
І, я так думаю, що треба наперед (за пару днів) повідомляти громадськість про судове засідання щодо цього уйобка та йому подібних, щоб падло боялось вийти із залу суду, після того як відкашляє людям із портновсько-ківаловського гуртка по інтересам.
08.10.2024 21:42 Відповісти
Понаїхало ватної мразоти до Києва
08.10.2024 14:04 Відповісти
08.10.2024 15:01 Відповісти
Може це схема бути засудженим і не йти воювати. У всякому разі це кочений муд@к!
08.10.2024 15:44 Відповісти
ТЕРМНІНОВО ЗМІНІТЬ КРИМІНАЛЬНИЙ КОДЕС - ВОРОГІВ УКРАЇНИ ПОТРІБНО ЗНИЩУВАТИ! ЗЕ - в Україні йде війна. Хіба можливо було уявити, щоб у 1944 році в Києві вихваляли німців?! Чи ви подуріли?
08.10.2024 15:56 Відповісти
Накуй його ще кормити 5 років? Отак у майці ***** в ***** росєйські вислати.
08.10.2024 17:48 Відповісти
В АЗОВ его мобилизовать,там поймет горечь слезы Украины.
08.10.2024 19:16 Відповісти
Мразь кацапська,гнида ватна
08.10.2024 21:06 Відповісти
Тільки фізичне знищення або довічне з працею на благо України. Хіба це чмо можно в чомусь переконати?
09.10.2024 08:07 Відповісти
