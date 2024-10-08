У Києві затримано чоловіка, який сварився на меморіалі загиблих воїнів: "Прям кладбище, культ смерти. #бучие фашисты сраные бандеровцы". ВІДЕО+ФОТО
Правоохоронці затримали у Києві чоловіка, який на Майдані Незалежності, використовуючи ненормативну лексику, негативно висловлювався в бік українського суспільства та принижував загиблих військовослужбовців.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва, інформує Цензор.НЕТ.
Увага! Ненормативна лексика!
"Під час моніторингу соцмереж працівники поліції виявили відеозапис, на якому чоловік, використовуючи ненормативну лексику негативно висловлювався в бік українського суспільства та принижував військових, зокрема захисників, які загинули захищаючи український народ від російського агресора", - йдеться у повідомленні.
У результаті проведених оперативних заходів працівники поліції спільно зі співробітниками СБУ встановили особу зловмисника та затримали його поблизу місця проживання. Ним виявився 45-річний уродженець Харкова, який останнім часом мешкає у столиці.
Зазначається, що поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 2 ст. 436-2 Кримінального кодексу України – виправдовування чи визнання правомірною збройної агресії РФ проти України. Наразі тривають невідкладні слідчі дії.
Відповідно до санкції статті за такі дії законодавством передбачено відповідальність у вигляді позбавлення волі строком до п’яти років.
3. Дії, передбачені частиною першою або другою цієї статті, вчинені службовою особою, або вчинені повторно, або організованою групою, або з використанням засобів масової інформації, - караються позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років з конфіскацією майна або без такої.