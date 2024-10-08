У Києві затримано чоловіка, який сварився на меморіалі загиблих воїнів: "Прям кладбище, культ смерти. #бучие фашисты сраные бандеровцы". ВІДЕО+ФОТО

Правоохоронці затримали у Києві чоловіка, який на Майдані Незалежності, використовуючи ненормативну лексику, негативно висловлювався в бік українського суспільства та принижував загиблих військовослужбовців.

Увага! Ненормативна лексика!

"Під час моніторингу соцмереж працівники поліції виявили відеозапис, на якому чоловік, використовуючи ненормативну лексику негативно висловлювався в бік українського суспільства та принижував військових, зокрема захисників, які загинули захищаючи український народ від російського агресора", - йдеться у повідомленні.

У результаті проведених оперативних заходів працівники поліції спільно зі співробітниками СБУ встановили особу зловмисника та затримали його поблизу місця проживання. Ним виявився 45-річний уродженець Харкова, який останнім часом мешкає у столиці.

Зазначається, що поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 2 ст. 436-2 Кримінального кодексу України – виправдовування чи визнання правомірною збройної агресії РФ проти України. Наразі тривають невідкладні слідчі дії.

Відповідно до санкції статті за такі дії законодавством передбачено відповідальність у вигляді позбавлення волі строком до п’яти років.

