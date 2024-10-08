В Киеве задержан мужчина, ругавшийся на мемориале погибших воинов: "Прям кладбище, культ смерти. #бучие фашисты сраные бандеровцы". ВИДЕО+ФОТО

Правоохранители задержали в Киеве мужчину, который на Майдане Независимости, используя ненормативную лексику, негативно высказывался в сторону украинского общества и унижал погибших военнослужащих.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева, информирует Цензор.НЕТ.

Внимание! Ненормативная лексика!

"Во время мониторинга соцсетей работники полиции обнаружили видеозапись, на которой мужчина, используя ненормативную лексику негативно высказывался в сторону украинского общества и унижал военных, в частности защитников, которые погибли защищая украинский народ от российского агрессора", - говорится в сообщении.

В результате проведенных оперативных мероприятий сотрудники полиции совместно с сотрудниками СБУ установили личность злоумышленника и задержали его вблизи места жительства. Им оказался 45-летний уроженец Харькова, который в последнее время живет в столице.

Отмечается, что полиция начала уголовное производство по ч. 2 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины - оправдание или признание правомерной вооруженной агрессии РФ против Украины. Сейчас продолжаются неотложные следственные действия.

Согласно санкции статьи за такие действия законодательством предусмотрена ответственность в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

