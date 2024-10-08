РУС
В Киеве задержан мужчина, ругавшийся на мемориале погибших воинов: "Прям кладбище, культ смерти. #бучие фашисты сраные бандеровцы". ВИДЕО+ФОТО

Правоохранители задержали в Киеве мужчину, который на Майдане Независимости, используя ненормативную лексику, негативно высказывался в сторону украинского общества и унижал погибших военнослужащих.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева, информирует Цензор.НЕТ.

Внимание! Ненормативная лексика!

"Во время мониторинга соцсетей работники полиции обнаружили видеозапись, на которой мужчина, используя ненормативную лексику негативно высказывался в сторону украинского общества и унижал военных, в частности защитников, которые погибли защищая украинский народ от российского агрессора", - говорится в сообщении.

В результате проведенных оперативных мероприятий сотрудники полиции совместно с сотрудниками СБУ установили личность злоумышленника и задержали его вблизи места жительства. Им оказался 45-летний уроженец Харькова, который в последнее время живет в столице.

У Києві затримано чоловіка, який принижував загиблих воїнів ЗСУ на Хрещатику

Отмечается, что полиция начала уголовное производство по ч. 2 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины - оправдание или признание правомерной вооруженной агрессии РФ против Украины. Сейчас продолжаются неотложные следственные действия.

Согласно санкции статьи за такие действия законодательством предусмотрена ответственность в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Киев (26012) Нацполиция (16712)
+56
Напевно стане депутатом опзд, або слуги народу.
08.10.2024 09:54
08.10.2024 09:56 Ответить
+45
Таких уродженців Харкова та Донбасу, а посуті - ворогів, дуже багато у Києві. Вони забилися у кожну шпарину, втекли від бомб.
На жаль, бомби вбивають нормальних людей, а не цю прокацапську шелупонь.
08.10.2024 10:01
08.10.2024 10:01 Ответить
+41
в зв'язку з днем головного чорта вчора повилазила уся срань з щілей.
08.10.2024 10:00
08.10.2024 10:00 Ответить
Пять лет? Это очень много!
Отдать на один день в "Азов" - этого будет достаточно.💀
08.10.2024 12:48
08.10.2024 12:48 Ответить
"**********"...
08.10.2024 12:53
08.10.2024 12:53 Ответить
Дайте потримать за горло цього підара....
08.10.2024 13:04
08.10.2024 13:04 Ответить
Чого ж ти підріло втік з Харкова,може б здохло від дружніх посилок від москальн і не коптило світ? А, до силовиків прохання,закрити цю тварюку в сізо,з відповідним інформаційним супроводом,щоб до кінця життя співав фальцетом.
08.10.2024 13:08
08.10.2024 13:08 Ответить
там знають хто і за що заїзджає, а таких там чекають
09.10.2024 18:40
09.10.2024 18:40 Ответить
Сподіваюсь, воно сяде і надовго.
08.10.2024 13:09
08.10.2024 13:09 Ответить
....5 рочків світить ? щось скромненько так ....ЧИ НЕ ЗАМАЛО ?
08.10.2024 13:38
08.10.2024 13:38 Ответить
Дітьми прикривається! Пробачте… Та ні, повинен відповісти не тільки поліції, а й іншим кого образив, навіть полеглих, що не можуть відповісти побратими подбають!!
08.10.2024 13:44
08.10.2024 13:44 Ответить
Треба з такими щось робити неофіційно бо на мусорів з прокурорськими надії нема - ч. 2 ст. 436-2 до 5 років !!! Взагалі ні про що, а головне що це "до" і частина 2 а не 3 подивимось що буде далі але вже зараз маємо кримінальне провадження за менш суровою частиною статті хоча все вказує на ч.3 бо соцмережі по всьому світу давно визнані частиною змі

3. Дії, передбачені частиною першою або другою цієї статті, вчинені службовою особою, або вчинені повторно, або організованою групою, або з використанням засобів масової інформації, - караються позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років з конфіскацією майна або без такої.
08.10.2024 13:45
08.10.2024 13:45 Ответить
І, я так думаю, що треба наперед (за пару днів) повідомляти громадськість про судове засідання щодо цього уйобка та йому подібних, щоб падло боялось вийти із залу суду, після того як відкашляє людям із портновсько-ківаловського гуртка по інтересам.
08.10.2024 21:42
08.10.2024 21:42 Ответить
Понаїхало ватної мразоти до Києва
08.10.2024 14:04
08.10.2024 14:04 Ответить
08.10.2024 15:01
08.10.2024 15:01 Ответить
Може це схема бути засудженим і не йти воювати. У всякому разі це кочений муд@к!
08.10.2024 15:44
08.10.2024 15:44 Ответить
ТЕРМНІНОВО ЗМІНІТЬ КРИМІНАЛЬНИЙ КОДЕС - ВОРОГІВ УКРАЇНИ ПОТРІБНО ЗНИЩУВАТИ! ЗЕ - в Україні йде війна. Хіба можливо було уявити, щоб у 1944 році в Києві вихваляли німців?! Чи ви подуріли?
08.10.2024 15:56
08.10.2024 15:56 Ответить
Накуй його ще кормити 5 років? Отак у майці ***** в ***** росєйські вислати.
08.10.2024 17:48
08.10.2024 17:48 Ответить
В АЗОВ его мобилизовать,там поймет горечь слезы Украины.
08.10.2024 19:16
08.10.2024 19:16 Ответить
Мразь кацапська,гнида ватна
08.10.2024 21:06
08.10.2024 21:06 Ответить
Тільки фізичне знищення або довічне з працею на благо України. Хіба це чмо можно в чомусь переконати?
09.10.2024 08:07
09.10.2024 08:07 Ответить
