В Киеве задержала женщина, которая восхваляла РФ: "Здесь россияне #башат украинцев сильно. Щирые украинцы под бомбами". ВИДЕО+ФОТО

Полиция задержала женщину, которая во время ракетной атаки РФ на Киев восхваляла действия российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В сети было опубликовано видео, на котором женщина, находясь на вокзале Киева, во время ракетного обстрела насмехалась над гражданами, которые бежали в укрытие и восхваляла действия РФ.

Внимание! Ненормативная лексика!

Впоследствии в полиции сообщили о задержании гражданки.

"Во время мониторинга соцсетей полицией была обнаружена видеозапись, на которой женщина пренебрежительно высказывалась в отношении граждан, которые направлялись в укрытие во время сигнала "Воздушная тревога" и восхваляла российского агрессора.

Полицейские совместно с сотрудниками СБУ установили личность и оперативно задержали ее в одном из заведений питания вблизи железнодорожного вокзала. Нарушительницей оказалась уроженка Донецкой области, 2001 года рождения, которая в последнее время жила в столице. Сейчас правоохранители общаются с женщиной, решается вопрос о правовой квалификации действий злоумышленницы", - говорится в сообщении.

Читайте: Силы ПВО вокруг Киева уничтожили почти полтора десятка российских дронов

Ранее сообщалось, что утром 7 октября 2024 года в Киеве были слышны взрывы. В столице работали силы ПВО.

Также Цензор.НЕТ информировал, что обломки ракет упали в нескольких районах Киева, пробита крыша служебного микроавтобуса, повреждена кровля многоэтажки.

Также читайте: Ночью российские дроны атаковали Киев волнами с разных направлений, трижды раздавалась воздушная тревога, силы ПВО сбили все БпЛА