В Киеве задержала женщина, которая восхваляла РФ: "Здесь россияне #башат украинцев сильно. Щирые украинцы под бомбами". ВИДЕО+ФОТО
Полиция задержала женщину, которая во время ракетной атаки РФ на Киев восхваляла действия российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
В сети было опубликовано видео, на котором женщина, находясь на вокзале Киева, во время ракетного обстрела насмехалась над гражданами, которые бежали в укрытие и восхваляла действия РФ.
Внимание! Ненормативная лексика!
Впоследствии в полиции сообщили о задержании гражданки.
"Во время мониторинга соцсетей полицией была обнаружена видеозапись, на которой женщина пренебрежительно высказывалась в отношении граждан, которые направлялись в укрытие во время сигнала "Воздушная тревога" и восхваляла российского агрессора.
Полицейские совместно с сотрудниками СБУ установили личность и оперативно задержали ее в одном из заведений питания вблизи железнодорожного вокзала. Нарушительницей оказалась уроженка Донецкой области, 2001 года рождения, которая в последнее время жила в столице. Сейчас правоохранители общаются с женщиной, решается вопрос о правовой квалификации действий злоумышленницы", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что утром 7 октября 2024 года в Киеве были слышны взрывы. В столице работали силы ПВО.
Также Цензор.НЕТ информировал, что обломки ракет упали в нескольких районах Киева, пробита крыша служебного микроавтобуса, повреждена кровля многоэтажки.
Зато їм Порох муляє з РЕБами. Підари зелені кончені! 🤬
У утворившийся кратер потім води напустимо, риба буде...))
Зараз поліція їй підбирає кваліфікацію. Стаття явна й не одна. Навіть лише з цього епізоду. От навіть ні капельки не здивуюся, якщо її за день випустять, а у підсумку кацапка відбудеться штрафом. А що? Вона ж не патріотка України, не з військових-захисників. За що ж таку карати? Може ще Буданов орден пришпилить?
Узкім мабуть безкоштовно надає свої послуги?
Пєрєсєлєночка, ****.
Скучила за родіной?
Посадіть її в одну камеру з полоненими расєянами.
Можна і вибір їй дати - буряти, кадирівці, вагнери...
Смійся потім, ****
В голодний рік за мішок бараболі я б на ту потвору не спокусився б. Навіть за два мішки. І, чого вже там, навіть за три - також!
(Бо не подужаю стільки горілки).