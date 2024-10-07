РУС
В Киеве задержала женщина, которая восхваляла РФ: "Здесь россияне #башат украинцев сильно. Щирые украинцы под бомбами". ВИДЕО+ФОТО

Полиция задержала женщину, которая во время ракетной атаки РФ на Киев восхваляла действия российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В сети было опубликовано видео, на котором женщина, находясь на вокзале Киева, во время ракетного обстрела насмехалась над гражданами, которые бежали в укрытие и восхваляла действия РФ.

Внимание! Ненормативная лексика!

Впоследствии в полиции сообщили о задержании гражданки.

Поліція затримала у Києві жінку, яка вихваляла РФ

"Во время мониторинга соцсетей полицией была обнаружена видеозапись, на которой женщина пренебрежительно высказывалась в отношении граждан, которые направлялись в укрытие во время сигнала "Воздушная тревога" и восхваляла российского агрессора.

Полицейские совместно с сотрудниками СБУ установили личность и оперативно задержали ее в одном из заведений питания вблизи железнодорожного вокзала. Нарушительницей оказалась уроженка Донецкой области, 2001 года рождения, которая в последнее время жила в столице. Сейчас правоохранители общаются с женщиной, решается вопрос о правовой квалификации действий злоумышленницы", - говорится в сообщении.

Читайте: Силы ПВО вокруг Киева уничтожили почти полтора десятка российских дронов

Ранее сообщалось, что утром 7 октября 2024 года в Киеве были слышны взрывы. В столице работали силы ПВО.

Также Цензор.НЕТ информировал, что обломки ракет упали в нескольких районах Киева, пробита крыша служебного микроавтобуса, повреждена кровля многоэтажки.

Также читайте: Ночью российские дроны атаковали Киев волнами с разных направлений, трижды раздавалась воздушная тревога, силы ПВО сбили все БпЛА

Автор: 

Киев (26012) Нацполиция (16712)
Топ комментарии
+61
Тупа безмозгла свиноматка-малолетка. Нічого путнього з неї вже не вийде. Тільки депотрація на малу "родіну" цю уродіну.
07.10.2024 13:17 Ответить
+50
Тварюко!!! Прибити падаль мало!
07.10.2024 13:17 Ответить
+46
Може, у свій час оцих прокацапських курв з Донеччини слід було фільтрувати? Щоб не допускати ворогів у тили, які потім будуть наводити кацапські ракети? Це одна дурепа засвітилася, а скільки таких понаїхало, які не світяться? Чому немає жодної фільтрації з потенційно прокацапських територій?
07.10.2024 13:20 Ответить
Шо неї доскіплись, - у нас а ВР половина таких, та і сам найвеличніший недалеко пішов,' - достатньо глянути відосіки з 2014...
07.10.2024 14:22 Ответить
Посадить на Паляницю, і "пущай полєтаєт".
07.10.2024 14:24 Ответить
краще просто на палицю, та й дешевше...
10.10.2024 20:58 Ответить
Це пздц якийсь. Яким чином вона з ДНР потрапила в Київ на ж/д вокзал? Як це взагалі? Де СБУ?

Зато їм Порох муляє з РЕБами. Підари зелені кончені! 🤬
07.10.2024 14:24 Ответить
показать весь комментарий
Спитай свою матір звідки ти взявся якщо ще не знаєш
09.10.2024 12:26 Ответить
Якщо оце анропоморфне гівно скинути з літака, то можна підбити пару х*йлостанських бтра...
У утворившийся кратер потім води напустимо, риба буде...))
07.10.2024 14:24 Ответить
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
07.10.2024 17:45 Ответить
На Кордоні з рф порвати паспорт та дати підсрачника.. нехай летить.
07.10.2024 14:28 Ответить
от прихильників рашки одразу видно. По "прикиду", по макіяжу, по виразу обличчя. Несмак у всьому, і в зовнішності, і у виборі.
07.10.2024 14:30 Ответить
ну то ця свиноматка не просто ж так у 23 роки виглядає на всі 40.
07.10.2024 14:54 Ответить
А пику вона наїла в Києві добрячу!! А жопа напевно взагалі до колін відвисла.
07.10.2024 14:32 Ответить
Ця вагнеровська підстилка -**** аліна волошина. Родом гадина з Донеччини, але війну перечікує в Києві й дуже радіє, коли Україну обстрілюють рашисти. І вона, й інша московська наволоч останнім часом усе нагліше себе поводять. Їм пояснили, що нічого не загрожує? "Власть же в Украине уже почти што своя, родненькая!"

Зараз поліція їй підбирає кваліфікацію. Стаття явна й не одна. Навіть лише з цього епізоду. От навіть ні капельки не здивуюся, якщо її за день випустять, а у підсумку кацапка відбудеться штрафом. А що? Вона ж не патріотка України, не з військових-захисників. За що ж таку карати? Може ще Буданов орден пришпилить?
07.10.2024 14:42 Ответить
Це ви правильно підмітили. Щось ці зарасію стали почувпти себе вільно, навіть не вільніше.
07.10.2024 17:47 Ответить
Падлюка! На Донбас під Покровськ! Щоб ми подивилися, як ця криса московитська буде бігати.....
07.10.2024 14:46 Ответить
"Порушницею виявилась". Ні, це камінг-аут ворога України, яку треба знищити на місці.
07.10.2024 14:47 Ответить
Даунбасиха безмозгло-тупорылая!
07.10.2024 15:16 Ответить
Спочатку такі привели війну в Донецьк, а тепер втекли звідти і чекають свій "свинячий мір" вже на неокупованих територіях.
07.10.2024 15:22 Ответить
В Донецьк тварину відправити, х улі вона звідти виїхала? Там рідні їй сєпари, русня, королєва деенера в кінці кінців. Нах вона тут здалась? Проти України? - на*уй!
07.10.2024 15:23 Ответить
повесить суку
07.10.2024 15:31 Ответить
Свинюку-лугандонку - за лінію зіткнення копняками. Нема чого витрачати державні кошти на її утримання.
07.10.2024 15:35 Ответить
Закрыть в одиночной камере и уморить голодом. Воду давать, а еду нет. Хочет есть - пусть отгрызает себе пальцы или ногу.
07.10.2024 15:38 Ответить
Можно её в камеру к россиянам-пленникам забросить. Им пригодится развлечение. Она правда уродина, но для пленных сойдёт
07.10.2024 15:40 Ответить
07.10.2024 15:54 Ответить
07.10.2024 15:55 Ответить
Внутрішньо переміщена особа Аліна Зухрабівна Волошина, народилася 3 вересня 2001 року у місті Макіївка Донецької області, яке з 2014 року окуповане бандформуваннями "диндри". Зараз ця дичина живе у місті Білгород-Дністровський Одеської області.
07.10.2024 16:57 Ответить
Ей 23 года, а выглядит на 40, что с людями домбас делает
08.10.2024 09:39 Ответить
На бамбасі вона просто раскрасавіца богіня, а само совершенство там Аліна Андрієвская.
08.10.2024 11:04 Ответить
Воно невиліковне! Тож відвести у закуток ...і цеглиною по баняку! Бо кулі жалко на цю гниду!
07.10.2024 16:00 Ответить
В "тєплушку" і за "порєбрік"!
07.10.2024 16:11 Ответить
от ви смієтеся з жінки, а вона шо? жоден український хлопець на таке гидотне чувирло не клюне, усі її кавалєри тільки в рашці (і то тільки як добре вип'ють, але вона ж знає,що п'яні вони майже завжди).
07.10.2024 16:11 Ответить
То подарить кадирівцям щоб кіз не гвалтували і від неї позбавимось і кадирівців виведе з ладу здорова кобила
09.10.2024 12:32 Ответить
Чому на дебілку не впав уламок кацапської ракети, як на того радісного палестинця в Ізраїлі?
07.10.2024 16:25 Ответить
Ну це вже взагалі триндець! Яка перемога може бути над кацапстаном, якщо така погань по столиці ходить? Позбавити громадянства та полем вислати в іі всратий "руцьке мір", або загнати, щоб ями на фронті рила
07.10.2024 17:00 Ответить
так відправте її на родіну
07.10.2024 17:03 Ответить
Здається в неї шось з області психіатрії
07.10.2024 17:29 Ответить
жере падло українське сало,ще й з нас насміхається,киньте її у вулик!
07.10.2024 17:32 Ответить
Пане Владиславе,бжіл шкода,це такі трудяги,як українці. А от шершні запрошую. , Це потомок окупантів ще з революціі, я сама з тих країв, вони,вже тоді були дурнуваті на всю башку. Неуки безмозглі ні читати,ні писати навіть по россійську не можуть.
07.10.2024 22:25 Ответить
Хіба в неї на лобі не написано: - З-ух-рабо.... - такий приз(віще).
07.10.2024 17:34 Ответить
Почепити на найближній гілляці курву. І нехай висить це падло...
07.10.2024 17:34 Ответить
Друзі,повністю поділяю ваші оцінки цієї да....ун..басітки (звернув увагу,що в т.ч. й за негарні терміни щодо вихідців з цього регіону.....тут банять) але питання: хто їх тут розвів і пригрів з 2014 ? Петя... А хто їм дав відмашку сміливо проявляти україноненависництво? Зюзя.... Тому,громи треба спочатку метати в цих 2 чуваків....
07.10.2024 18:00 Ответить
пригрів? це коли оренда зросла в Києві в 2014 коли пішла перша хвиля біженців з Донбасу? так пам'ятаю той теплий прийом. вдячний
07.10.2024 18:41 Ответить
Ну то ж святе для ботів приплутати всюди Петю: хто всрався невістка
07.10.2024 20:51 Ответить
Чим вона заробляє на життя?
Узкім мабуть безкоштовно надає свої послуги?
Пєрєсєлєночка, ****.
07.10.2024 18:07 Ответить
... ждунья ,класична.
07.10.2024 18:18 Ответить
а питання вирішуєтьс всього то 9 грамами
07.10.2024 18:39 Ответить
Дешевше монтажною піною.
08.10.2024 07:32 Ответить
Можна простіше і дешевше метр скотча руки ноги обмотать і в старий дніпро годувать раків
09.10.2024 12:37 Ответить
07.10.2024 18:54 Ответить
свиня ця на мацкву не сїпалася...тут гадить
07.10.2024 19:20 Ответить
Зато три крестика натянула фсб-рпц
07.10.2024 20:15 Ответить
І що, в тому закладі не знайшлося нікого, хто б навернув курву чимось по кумполу?
07.10.2024 20:46 Ответить
Хоче скрєп?
Скучила за родіной?
Посадіть її в одну камеру з полоненими расєянами.
Можна і вибір їй дати - буряти, кадирівці, вагнери...
Смійся потім, ****
07.10.2024 20:50 Ответить
Фе!!!
В голодний рік за мішок бараболі я б на ту потвору не спокусився б. Навіть за два мішки. І, чого вже там, навіть за три - також!
(Бо не подужаю стільки горілки).
07.10.2024 21:15 Ответить
Їй пряма дорога в Верховну Раду, до Верещук і Безуглої, вони ж як сестри рідні.
07.10.2024 21:20 Ответить
Шишку еловую раскрытую засунуть ей в вагину и пусть гуляет
08.10.2024 09:45 Ответить
Зате з хрестиком, навіть не з одним, ще й з іконкою. Скрєпнєнько.
08.10.2024 09:50 Ответить
У цієї жінки мозок, як у курки. Одна ізвіліна і та пряма.
08.10.2024 15:09 Ответить
Верещучка навезла отакого з лугандонії під приводом евакуація мирного населення їх не пускать а гнать треба на болота
09.10.2024 12:24 Ответить
Так походу підараску вже наче відпустили?
10.10.2024 21:14 Ответить
