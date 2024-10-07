УКР
38 373 168

У Києві затримали жінку, яка вихваляла РФ: "Тут россияне #башат украинцев сильно. Щирые украинцы под бомбами". ВІДЕО+ФОТО

Поліція затримала жінку, яка під час ракетної атаки РФ на Київ вихваляла дії російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

У мережі було опубліковано відео, на якому жінка, перебуваючи на вокзалі Києва, під час ракетного обстрілу глузувала з громадян, які бігли до укриття, та вихваляла дії РФ.

Увага! Ненормативна лексика!

Згодом у поліції повідомили про затримання громадянки.

Поліція затримала у Києві жінку, яка вихваляла РФ

"Під час моніторингу соцмереж поліцією було виявлено відеозапис, на якому жінка зверхньо висловлювалася щодо громадян, які прямували до укриття під час сигналу "Повітряна тривога" та вихваляла російського агресора.

Поліцейські спільно зі співробітниками СБУ встановили особу та оперативно затримали її на в одному з закладів харчування поблизу залізничного вокзалу. Порушницею виявилась уродженка Донеччини, 2001 року народження, яка останнім часом мешкала у столиці. Наразі правоохоронці спілкуються з жінкою, вирішується питання щодо правової кваліфікації дій зловмисниці", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Сили ППО навколо Києва знищили майже півтора десятка російських дронів

Раніше повідомлялося, що зранку 7 жовтня 2024 року у Києві було чути вибухи. В столиці працювали сили ППО.

Також Цензор.НЕТ інформував, що уламки ракет впали у кількох районах Києва, пробито дах службового мікроавтобуса, пошкоджено покрівлю багатоповерхівки.

Читайте: Вночі російські дрони атакували Київ хвилями з різних напрямків, тричі лунала повітряна тривога, сили ППО збили всі БпЛА

Автор: 

Київ (20038) Нацполіція (15429) русский мир (482)
Топ коментарі
+61
Тупа безмозгла свиноматка-малолетка. Нічого путнього з неї вже не вийде. Тільки депотрація на малу "родіну" цю уродіну.
показати весь коментар
07.10.2024 13:17 Відповісти
+50
Тварюко!!! Прибити падаль мало!
показати весь коментар
07.10.2024 13:17 Відповісти
+46
Може, у свій час оцих прокацапських курв з Донеччини слід було фільтрувати? Щоб не допускати ворогів у тили, які потім будуть наводити кацапські ракети? Це одна дурепа засвітилася, а скільки таких понаїхало, які не світяться? Чому немає жодної фільтрації з потенційно прокацапських територій?
показати весь коментар
07.10.2024 13:20 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Шо неї доскіплись, - у нас а ВР половина таких, та і сам найвеличніший недалеко пішов,' - достатньо глянути відосіки з 2014...
показати весь коментар
07.10.2024 14:22 Відповісти
Посадить на Паляницю, і "пущай полєтаєт".
показати весь коментар
07.10.2024 14:24 Відповісти
краще просто на палицю, та й дешевше...
показати весь коментар
10.10.2024 20:58 Відповісти
Це пздц якийсь. Яким чином вона з ДНР потрапила в Київ на ж/д вокзал? Як це взагалі? Де СБУ?

Зато їм Порох муляє з РЕБами. Підари зелені кончені! 🤬
показати весь коментар
07.10.2024 14:24 Відповісти
Какой днр,не тупи,выпей таблетки.....откуда такие тупорылые граждане берутся
показати весь коментар
07.10.2024 21:28 Відповісти
Спитай свою матір звідки ти взявся якщо ще не знаєш
показати весь коментар
09.10.2024 12:26 Відповісти
Якщо оце анропоморфне гівно скинути з літака, то можна підбити пару х*йлостанських бтра...
У утворившийся кратер потім води напустимо, риба буде...))
показати весь коментар
07.10.2024 14:24 Відповісти
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
показати весь коментар
07.10.2024 17:45 Відповісти
На Кордоні з рф порвати паспорт та дати підсрачника.. нехай летить.
показати весь коментар
07.10.2024 14:28 Відповісти
от прихильників рашки одразу видно. По "прикиду", по макіяжу, по виразу обличчя. Несмак у всьому, і в зовнішності, і у виборі.
показати весь коментар
07.10.2024 14:30 Відповісти
ну то ця свиноматка не просто ж так у 23 роки виглядає на всі 40.
показати весь коментар
07.10.2024 14:54 Відповісти
А пику вона наїла в Києві добрячу!! А жопа напевно взагалі до колін відвисла.
показати весь коментар
07.10.2024 14:32 Відповісти
Ця вагнеровська підстилка -**** аліна волошина. Родом гадина з Донеччини, але війну перечікує в Києві й дуже радіє, коли Україну обстрілюють рашисти. І вона, й інша московська наволоч останнім часом усе нагліше себе поводять. Їм пояснили, що нічого не загрожує? "Власть же в Украине уже почти што своя, родненькая!"

Зараз поліція їй підбирає кваліфікацію. Стаття явна й не одна. Навіть лише з цього епізоду. От навіть ні капельки не здивуюся, якщо її за день випустять, а у підсумку кацапка відбудеться штрафом. А що? Вона ж не патріотка України, не з військових-захисників. За що ж таку карати? Може ще Буданов орден пришпилить?
показати весь коментар
07.10.2024 14:42 Відповісти
Це ви правильно підмітили. Щось ці зарасію стали почувпти себе вільно, навіть не вільніше.
показати весь коментар
07.10.2024 17:47 Відповісти
Падлюка! На Донбас під Покровськ! Щоб ми подивилися, як ця криса московитська буде бігати.....
показати весь коментар
07.10.2024 14:46 Відповісти
"Порушницею виявилась". Ні, це камінг-аут ворога України, яку треба знищити на місці.
показати весь коментар
07.10.2024 14:47 Відповісти
Даунбасиха безмозгло-тупорылая!
показати весь коментар
07.10.2024 15:16 Відповісти
Спочатку такі привели війну в Донецьк, а тепер втекли звідти і чекають свій "свинячий мір" вже на неокупованих територіях.
показати весь коментар
07.10.2024 15:22 Відповісти
В Донецьк тварину відправити, х улі вона звідти виїхала? Там рідні їй сєпари, русня, королєва деенера в кінці кінців. Нах вона тут здалась? Проти України? - на*уй!
показати весь коментар
07.10.2024 15:23 Відповісти
повесить суку
показати весь коментар
07.10.2024 15:31 Відповісти
Свинюку-лугандонку - за лінію зіткнення копняками. Нема чого витрачати державні кошти на її утримання.
показати весь коментар
07.10.2024 15:35 Відповісти
Закрыть в одиночной камере и уморить голодом. Воду давать, а еду нет. Хочет есть - пусть отгрызает себе пальцы или ногу.
показати весь коментар
07.10.2024 15:38 Відповісти
Можно её в камеру к россиянам-пленникам забросить. Им пригодится развлечение. Она правда уродина, но для пленных сойдёт
показати весь коментар
07.10.2024 15:40 Відповісти
показати весь коментар
07.10.2024 15:54 Відповісти
показати весь коментар
07.10.2024 15:55 Відповісти
Внутрішньо переміщена особа Аліна Зухрабівна Волошина, народилася 3 вересня 2001 року у місті Макіївка Донецької області, яке з 2014 року окуповане бандформуваннями "диндри". Зараз ця дичина живе у місті Білгород-Дністровський Одеської області.
показати весь коментар
07.10.2024 16:57 Відповісти
Ей 23 года, а выглядит на 40, что с людями домбас делает
показати весь коментар
08.10.2024 09:39 Відповісти
На бамбасі вона просто раскрасавіца богіня, а само совершенство там Аліна Андрієвская.
показати весь коментар
08.10.2024 11:04 Відповісти
Воно невиліковне! Тож відвести у закуток ...і цеглиною по баняку! Бо кулі жалко на цю гниду!
показати весь коментар
07.10.2024 16:00 Відповісти
В "тєплушку" і за "порєбрік"!
показати весь коментар
07.10.2024 16:11 Відповісти
от ви смієтеся з жінки, а вона шо? жоден український хлопець на таке гидотне чувирло не клюне, усі її кавалєри тільки в рашці (і то тільки як добре вип'ють, але вона ж знає,що п'яні вони майже завжди).
показати весь коментар
07.10.2024 16:11 Відповісти
То подарить кадирівцям щоб кіз не гвалтували і від неї позбавимось і кадирівців виведе з ладу здорова кобила
показати весь коментар
09.10.2024 12:32 Відповісти
Чому на дебілку не впав уламок кацапської ракети, як на того радісного палестинця в Ізраїлі?
показати весь коментар
07.10.2024 16:25 Відповісти
Ну це вже взагалі триндець! Яка перемога може бути над кацапстаном, якщо така погань по столиці ходить? Позбавити громадянства та полем вислати в іі всратий "руцьке мір", або загнати, щоб ями на фронті рила
показати весь коментар
07.10.2024 17:00 Відповісти
так відправте її на родіну
показати весь коментар
07.10.2024 17:03 Відповісти
Здається в неї шось з області психіатрії
показати весь коментар
07.10.2024 17:29 Відповісти
жере падло українське сало,ще й з нас насміхається,киньте її у вулик!
показати весь коментар
07.10.2024 17:32 Відповісти
Пане Владиславе,бжіл шкода,це такі трудяги,як українці. А от шершні запрошую. , Це потомок окупантів ще з революціі, я сама з тих країв, вони,вже тоді були дурнуваті на всю башку. Неуки безмозглі ні читати,ні писати навіть по россійську не можуть.
показати весь коментар
07.10.2024 22:25 Відповісти
Хіба в неї на лобі не написано: - З-ух-рабо.... - такий приз(віще).
показати весь коментар
07.10.2024 17:34 Відповісти
Почепити на найближній гілляці курву. І нехай висить це падло...
показати весь коментар
07.10.2024 17:34 Відповісти
Друзі,повністю поділяю ваші оцінки цієї да....ун..басітки (звернув увагу,що в т.ч. й за негарні терміни щодо вихідців з цього регіону.....тут банять) але питання: хто їх тут розвів і пригрів з 2014 ? Петя... А хто їм дав відмашку сміливо проявляти україноненависництво? Зюзя.... Тому,громи треба спочатку метати в цих 2 чуваків....
показати весь коментар
07.10.2024 18:00 Відповісти
пригрів? це коли оренда зросла в Києві в 2014 коли пішла перша хвиля біженців з Донбасу? так пам'ятаю той теплий прийом. вдячний
показати весь коментар
07.10.2024 18:41 Відповісти
Ну то ж святе для ботів приплутати всюди Петю: хто всрався невістка
показати весь коментар
07.10.2024 20:51 Відповісти
Чим вона заробляє на життя?
Узкім мабуть безкоштовно надає свої послуги?
Пєрєсєлєночка, ****.
показати весь коментар
07.10.2024 18:07 Відповісти
... ждунья ,класична.
показати весь коментар
07.10.2024 18:18 Відповісти
а питання вирішуєтьс всього то 9 грамами
показати весь коментар
07.10.2024 18:39 Відповісти
Дешевше монтажною піною.
показати весь коментар
08.10.2024 07:32 Відповісти
Можна простіше і дешевше метр скотча руки ноги обмотать і в старий дніпро годувать раків
показати весь коментар
09.10.2024 12:37 Відповісти
показати весь коментар
07.10.2024 18:54 Відповісти
свиня ця на мацкву не сїпалася...тут гадить
показати весь коментар
07.10.2024 19:20 Відповісти
Зато три крестика натянула фсб-рпц
показати весь коментар
07.10.2024 20:15 Відповісти
І що, в тому закладі не знайшлося нікого, хто б навернув курву чимось по кумполу?
показати весь коментар
07.10.2024 20:46 Відповісти
Хоче скрєп?
Скучила за родіной?
Посадіть її в одну камеру з полоненими расєянами.
Можна і вибір їй дати - буряти, кадирівці, вагнери...
Смійся потім, ****
показати весь коментар
07.10.2024 20:50 Відповісти
Фе!!!
В голодний рік за мішок бараболі я б на ту потвору не спокусився б. Навіть за два мішки. І, чого вже там, навіть за три - також!
(Бо не подужаю стільки горілки).
показати весь коментар
07.10.2024 21:15 Відповісти
Їй пряма дорога в Верховну Раду, до Верещук і Безуглої, вони ж як сестри рідні.
показати весь коментар
07.10.2024 21:20 Відповісти
Шишку еловую раскрытую засунуть ей в вагину и пусть гуляет
показати весь коментар
08.10.2024 09:45 Відповісти
Зате з хрестиком, навіть не з одним, ще й з іконкою. Скрєпнєнько.
показати весь коментар
08.10.2024 09:50 Відповісти
У цієї жінки мозок, як у курки. Одна ізвіліна і та пряма.
показати весь коментар
08.10.2024 15:09 Відповісти
Верещучка навезла отакого з лугандонії під приводом евакуація мирного населення їх не пускать а гнать треба на болота
показати весь коментар
09.10.2024 12:24 Відповісти
Так походу підараску вже наче відпустили?
показати весь коментар
10.10.2024 21:14 Відповісти
