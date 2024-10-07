У Києві затримали жінку, яка вихваляла РФ: "Тут россияне #башат украинцев сильно. Щирые украинцы под бомбами". ВІДЕО+ФОТО
Поліція затримала жінку, яка під час ракетної атаки РФ на Київ вихваляла дії російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
У мережі було опубліковано відео, на якому жінка, перебуваючи на вокзалі Києва, під час ракетного обстрілу глузувала з громадян, які бігли до укриття, та вихваляла дії РФ.
Увага! Ненормативна лексика!
Згодом у поліції повідомили про затримання громадянки.
"Під час моніторингу соцмереж поліцією було виявлено відеозапис, на якому жінка зверхньо висловлювалася щодо громадян, які прямували до укриття під час сигналу "Повітряна тривога" та вихваляла російського агресора.
Поліцейські спільно зі співробітниками СБУ встановили особу та оперативно затримали її на в одному з закладів харчування поблизу залізничного вокзалу. Порушницею виявилась уродженка Донеччини, 2001 року народження, яка останнім часом мешкала у столиці. Наразі правоохоронці спілкуються з жінкою, вирішується питання щодо правової кваліфікації дій зловмисниці", - йдеться в повідомленні.
Раніше повідомлялося, що зранку 7 жовтня 2024 року у Києві було чути вибухи. В столиці працювали сили ППО.
Також Цензор.НЕТ інформував, що уламки ракет впали у кількох районах Києва, пробито дах службового мікроавтобуса, пошкоджено покрівлю багатоповерхівки.
Зато їм Порох муляє з РЕБами. Підари зелені кончені! 🤬
У утворившийся кратер потім води напустимо, риба буде...))
Зараз поліція їй підбирає кваліфікацію. Стаття явна й не одна. Навіть лише з цього епізоду. От навіть ні капельки не здивуюся, якщо її за день випустять, а у підсумку кацапка відбудеться штрафом. А що? Вона ж не патріотка України, не з військових-захисників. За що ж таку карати? Може ще Буданов орден пришпилить?
Узкім мабуть безкоштовно надає свої послуги?
Пєрєсєлєночка, ****.
Скучила за родіной?
Посадіть її в одну камеру з полоненими расєянами.
Можна і вибір їй дати - буряти, кадирівці, вагнери...
Смійся потім, ****
В голодний рік за мішок бараболі я б на ту потвору не спокусився б. Навіть за два мішки. І, чого вже там, навіть за три - також!
(Бо не подужаю стільки горілки).