У Києві затримали жінку, яка вихваляла РФ: "Тут россияне #башат украинцев сильно. Щирые украинцы под бомбами". ВІДЕО+ФОТО

Поліція затримала жінку, яка під час ракетної атаки РФ на Київ вихваляла дії російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

У мережі було опубліковано відео, на якому жінка, перебуваючи на вокзалі Києва, під час ракетного обстрілу глузувала з громадян, які бігли до укриття, та вихваляла дії РФ.

Увага! Ненормативна лексика!

Згодом у поліції повідомили про затримання громадянки.

"Під час моніторингу соцмереж поліцією було виявлено відеозапис, на якому жінка зверхньо висловлювалася щодо громадян, які прямували до укриття під час сигналу "Повітряна тривога" та вихваляла російського агресора.

Поліцейські спільно зі співробітниками СБУ встановили особу та оперативно затримали її на в одному з закладів харчування поблизу залізничного вокзалу. Порушницею виявилась уродженка Донеччини, 2001 року народження, яка останнім часом мешкала у столиці. Наразі правоохоронці спілкуються з жінкою, вирішується питання щодо правової кваліфікації дій зловмисниці", - йдеться в повідомленні.

