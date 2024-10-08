Начато уголовное производство по женщине, которая пыталась повесить российский триколор в центре Одессы, - полиция

Полиция начала уголовное производство в отношении женщины, которая 7 октября пыталась повесить российский триколор на Европейской площади в Одессе. Ей грозит до трех лет лишения свободы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом 8 октября сообщили в полиции Одесской области.

Напомним, что инцидент произошел вчера, 7 октября, около 23 часов. Очевидцы сообщили в полицию, что неизвестная пыталась повесить флаг РФ на постамент и высказывалась в поддержку враждебной страны.

Личность правонарушительницы полицейские установили, а вражеский триколор изъяли и приобщили к материалам производства как вещественное доказательство.

Гражданку задерживают не впервые

43-летняя жительница Одессы уже попадала в поле зрения правоохранителей за кражу, мелкое хулиганство и распитие спиртных напитков в общественном месте. Сейчас с женщиной работают следователи территориального подразделения полиции и сотрудники Управления СБУ в Одесской области.

Что грозит нарушительнице?

В рамках производства, начатого по признакам ч. 1 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины, будут проведены необходимые экспертизы и решается вопрос о сообщении ей о подозрении в оправдании, признании правомерной, отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификации ее участников, а также избрании меры пресечения.

Следствие продолжается под процессуальным руководством Приморской окружной прокуратуры города Одессы.

Правонарушительнице грозит три года лишения свободы.

