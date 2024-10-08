Начато уголовное производство по женщине, которая пыталась повесить российский триколор в центре Одессы, - полиция
Полиция начала уголовное производство в отношении женщины, которая 7 октября пыталась повесить российский триколор на Европейской площади в Одессе. Ей грозит до трех лет лишения свободы.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом 8 октября сообщили в полиции Одесской области.
Напомним, что инцидент произошел вчера, 7 октября, около 23 часов. Очевидцы сообщили в полицию, что неизвестная пыталась повесить флаг РФ на постамент и высказывалась в поддержку враждебной страны.
Личность правонарушительницы полицейские установили, а вражеский триколор изъяли и приобщили к материалам производства как вещественное доказательство.
Также смотрите: В Киеве задержан мужчина, который ругался на мемориале погибших воинов: "Прям кладбище, культ смерти. #бучие фашисты сраные бандеровцы". ВИДЕО+ФОТО
Гражданку задерживают не впервые
43-летняя жительница Одессы уже попадала в поле зрения правоохранителей за кражу, мелкое хулиганство и распитие спиртных напитков в общественном месте. Сейчас с женщиной работают следователи территориального подразделения полиции и сотрудники Управления СБУ в Одесской области.
Что грозит нарушительнице?
В рамках производства, начатого по признакам ч. 1 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины, будут проведены необходимые экспертизы и решается вопрос о сообщении ей о подозрении в оправдании, признании правомерной, отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификации ее участников, а также избрании меры пресечения.
Следствие продолжается под процессуальным руководством Приморской окружной прокуратуры города Одессы.
Правонарушительнице грозит три года лишения свободы.
Скрєпи *****.
Закривайте телеграм в Україні
хоча й реальне питання звідки ганчірка... але вони там по підвалам багатьох структур поприховані від навчальних до державних...
Сьогодні ця особа з ДиНиРи раділа під час повітряної тривоги на залізничному вокзалі у Києві. Ця подія вже промайнула в новинах, особу було дуже швидко затримано. Але допис не про це.
‼️І навіть не про те, що вона робила у Києві, хоч це теж цікаво.
Головне, знаєте що?
Те, як миттєво організувалися мешканці Солом'янського району для відлову цієї туристки.
В чат районного пабліку щохвилини сипалась нова інформація про пересування і місцезнаходження диринчанки. Все це миттєво передавалося поліції. Не кажучи вже про те, скільки охочих було спіймати її власними руками. Але все ж таки передали ці повноваження поліції, що і є законно.
Так можемо ж? Так. Можемо.
А допис про що?
Про те, наскільки важлива єдність
Этой проблеме уже много лет. Именно с территории Молдовы, часть которой находится под полным контролем государства-агрессора, жители Одесской области получали сигналы вражеского телевидения. И вот, наконец, проблему начали решать на государственном уровне. Специалисты Государственной службы спецсвязи и защиты информации устанавливают вдоль границы https://odessa-life.od.ua/news/v-odesskojj-oblasti-ustanavlivayut-vyshki-dlya-blokirovki-tv-signala специальные вышки , которые блокируют российские теле- и радиосигналы. Таких - в области уже пятнадцать.
Сейчас жители приграничных районов могут смотреть только украинские каналы. Хотя еще совсем недавно смотрели российский контент: мощный сигнал из Приднестровья можно было поймать не только антенной, но и обычным проводом или «гвоздем, забитым в стену». Поэтому, некоторые местные жители, поддавшись пропаганде, верили, что события в Буче и Ирпене - это все «постановка».
https://odessa-life.od.ua/news/zhiteli-odesskojj-oblasti-bolshe-ne-smogut-smotret-vrazheskuyu-propagandu В Одесской области блокируют вражеское ТВ | Новости Одессы (odessa-life.od.ua)
Був би Залужний, він би з цього гнійника і почав, а не з курську
Ну і трошки https://www.youtube.com/watch?v=skECJeMe1to&t=1s відео.
Ну так посадити її в одну камеру з кадирівцями...
І нікого три дні не годувати...
''Весела'' забава буде...
Женщину, которая сходила в туалет и подтерлась флажками с именами погибших защитников, идентифицировали.
Пьяную фигурантку нашли возле железнодорожного вокзала, сообщили в полиции Одесчины.
Понеслось говно по заколулочкам!
