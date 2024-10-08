В центре Одессы женщина пыталась повесить триколор: "Смотри, что тварь делает". ВИДЕО

В центре Одессы женщина пыталась повесить российский триколор.

Как передает Цензор.НЕТ, видео обнародовали в соцсетях.

Внимание! Ненормативная лексика!

Так, на Европейской площади женщина в солнцезащитных очках и спортивной одежде лезла на постамент, где когда-то стоял памятник "Основателям Одессы".

Неизвестная развернула флаг РФ и начала его цеплять, однако ее заметила компания молодежи. Впоследствии один из мужчин вырвал у нее из рук триколор.

Одна из женщин напомнила ей, что от российской ракеты недавно погиб человек, в то же время неизвестная начала говорить, что ракеты по городу выпустила не Россия, а сейчас якобы продолжается "гибридная война".

