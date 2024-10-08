РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10848 посетителей онлайн
Новости Видео
26 434 127

В центре Одессы женщина пыталась повесить триколор: "Смотри, что тварь делает". ВИДЕО

В центре Одессы женщина пыталась повесить российский триколор.

Как передает Цензор.НЕТ, видео обнародовали в соцсетях.

Внимание! Ненормативная лексика!

Так, на Европейской площади женщина в солнцезащитных очках и спортивной одежде лезла на постамент, где когда-то стоял памятник "Основателям Одессы".

Неизвестная развернула флаг РФ и начала его цеплять, однако ее заметила компания молодежи. Впоследствии один из мужчин вырвал у нее из рук триколор.

Одна из женщин напомнила ей, что от российской ракеты недавно погиб человек, в то же время неизвестная начала говорить, что ракеты по городу выпустила не Россия, а сейчас якобы продолжается "гибридная война".

Также читайте: РФ ударила баллистикой по судну под флагом Палау в Одессе: погиб украинец, еще пятеро иностранцев пострадали

Автор: 

Одесса (8011) флаг (946)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+56
Реальна ******* скрєпа у всій красі.
показать весь комментарий
08.10.2024 09:17 Ответить
+48
Це провокація. Там явно хтось зі сторони потайки знімав, щоб потім на раша-тв трубили про побиття невинної жінки руськаязичної божої кульбабки ...
показать весь комментарий
08.10.2024 09:26 Ответить
+44
Одразу "валєнкам" прикинулась Але, якщо жартики в сторону, то це пєчалька. Просто важко уявити кількість "салєдарних" з цією тупою чумою по всій країні.
показать весь комментарий
08.10.2024 09:18 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
показать весь комментарий
08.10.2024 12:00 Ответить
Ото треба було її в той прапор загорнути, каміня до ног, і в море..
показать весь комментарий
08.10.2024 12:14 Ответить
Наркоша.
показать весь комментарий
08.10.2024 12:40 Ответить
Ні. Це не наркоша. Це кацап'я з великим переконанням своєї правоти і ще з більшю ненавистю до України. Ця істота повинна (в легшому варіанті) згнити в тюрмі за пару місяців і вийти звідти ногами вперед, а в реальному - здохнути біля цього постаменту, тому що посковсковзнулась і впала вдарившись своїм гарбузом об постамент.
показать весь комментарий
08.10.2024 15:34 Ответить
Вбийте цю тварюку, щоб другим наука була.
показать весь комментарий
08.10.2024 12:42 Ответить
Чому воно пішло з усіма зубами ?!!!
показать весь комментарий
08.10.2024 13:43 Ответить
таких гнид безліч по Україні. І нічого не боїться, бо впевнена у своїй безкарності.
показать весь комментарий
08.10.2024 12:46 Ответить
Якось кучно пішли ці перфоманси по містах. Чи дійсно душевнохворі, чи нас від чогось відволікають.
показать весь комментарий
08.10.2024 12:48 Ответить
А ви прослідкуйте від чого ви відволікаєтесь і тоді зрозумієте, від
показать весь комментарий
08.10.2024 19:49 Ответить
От оперного до Лонжерона не так уж и далеко - кривые ручонки связать этой же тряпкой и притопить с пирса. Одесситы, что-то я вас не узнаю!
показать весь комментарий
08.10.2024 12:56 Ответить
Молодь Одеси - просто супер! А цю тварину з ганчіркою у рашку на обмін.
показать весь комментарий
08.10.2024 14:41 Ответить
Там дуже багато патріотичних бугаїв у мілітарі бігає за ватниками, бореться з колоніальним минулим. Але ніхто на фронт не поспішає. Сьогодні комбриг заявив що перевага орків вдев'ятеро.
показать весь комментарий
08.10.2024 15:08 Ответить
Ну і ви очікуєте перемогу України? В українському місті одна єдина прокацапська шльондра чіпляє кацапський прапор, а купа хлопів дискутують з нею, замість того, щоби взяти падлу за патла і стягнути з постаменту "фейсом" об асфальт. Але бояться своєї української влади, бо їх будуть судити, а не кацапку. Та за такий вчинок в кацапії з українським прапором, ця людина була б там забита до смерті кацап'ятами і ніхто б з них навіть і не думав викликати поліцію. Був би і арешт, і суд, і вирок зразу ж на місці. Немає ще в українців впененості у своїй правоті. Влада зашугала народ своєю толерантністю до ворогів і нелюбовю до власного народу. Як кажуть "свого бити легше".
показать весь комментарий
08.10.2024 15:27 Ответить
Правильно сделали ребята,что не марали свои руки об эту ненормальную сволочь. Жаль только,что по закону, в полицию и СБУ не сдали... Таких судить нужно,по закону Украины и лет на 15 минимум. Мы тем и отличаемся от кацапов, что Украина правовое государство ( не считая депутатов)
показать весь комментарий
08.10.2024 17:31 Ответить
О, праильні слова. Таким " не марали свои руки" Ужгород буде останнім місцем, де кацапи зупиняться.
показать весь комментарий
08.10.2024 20:23 Ответить
Мій основний посил тут є, що немає в Україні колективної відповідальності за свою країну. Нічого б не сталося, якби поліція поступила в цьому випадку по-совісті: приїхала зі запізненням, не знайшла записів відеокамер і інше. Не мені ж їх вчити, вони мають достатньо досвіду в цьому. Токого не сталось, бо дебільні блогери та журналюги розтриндять на весь світ про свавілля поліції. Виходить, що одні бояться других, а другі перших. От і кацапня оживає і лихорадить країну. А якби ця істота отримала по заслузі біля стели і ще б в суді отримала добрий термін ув'язення (за наркоту в кишені куртки), то інші б ,навіть, і в думках немали про щось подібне. (тільки прошу не ліпіть мені:"а якщо б так зробили з тобою?". Не плутайте берегів: мова іде про істоту з трикольором). Ви ж подивіться, як кацапія вчинила з полком АЗОВ. Дума прийняла закон, що Азов це терористична організація і всіх їх засудили, як терористів. І начхати кацапам на все і на всіх. Дійсних воїнів Азову вже ніколи не обміняють, бо вони не військовополонені, а "терористи". З таким підходом до своєї безпеки і з такими "правильними хлопчиками-баранами" (я маю наувазі випадок в Одесі) Україна загнеться, ще до 2025-го.
показать весь комментарий
12.10.2024 16:29 Ответить
не знаю, звідки ви емоціонуєте і як би сам діяли на місці

Але дії автора відео на мій погляд максимально зважені та правильні:

він зняв факт, зняв обличчя, спровокував цю потвору 100% наговорити на ст. 436-2 КК (тому що сам факт тримання прапору не доказане виправдовування агресії, можна було б викрутитися),

і при цьому сам не поліз в бійку, не вчинив злочин, якого на думку багатьох тут чекали приховані оператори.
показать весь комментарий
08.10.2024 17:34 Ответить
В тому і проблема, що купа ротозявів повключали камери замість щоби вимкнуи і віддубасити шльондру до серті. І ніхто нічого не бачив, не чув і не робив.
показать весь комментарий
08.10.2024 20:28 Ответить
Одна кацапка наплювала всім в очі і спокійно пішла. Чесно кажучи, немає Української нації, коли одна кацапка так сміливо наплювала на всіх і спокійно пішла. А що буде, коли їх аийде 10? Ганьба вам українці. Ганьба.
показать весь комментарий
08.10.2024 15:39 Ответить
Смішно це читати українською від чоловіка під американським прапорцем.
показать весь комментарий
08.10.2024 19:51 Ответить
Чому не затримали і не викликали поліцію?
показать весь комментарий
08.10.2024 15:45 Ответить
Тю, нормальная баба из 95 квартала.
показать весь комментарий
08.10.2024 15:59 Ответить
.... спочатку треба труханова та ківалопідрахуя поставити на місце, потім мєнтам та СБУ треба працювати на державу, а не рішалами бути, і так само по всій Україні ,треба наводити порядок а не ,,,кришування,,, влаштовувати.
показать весь комментарий
08.10.2024 18:33 Ответить
Зомбаки москальські. Мочити таких на місці і хай рашатв показує "в назідание" іншим⚰️🇷🇺⚰️
показать весь комментарий
09.10.2024 08:56 Ответить
царьов пздить що ця мадам начебто сконала.
показать весь комментарий
13.10.2024 23:10 Ответить
Страница 2 из 2
 
 