В центре Одессы женщина пыталась повесить триколор: "Смотри, что тварь делает". ВИДЕО
В центре Одессы женщина пыталась повесить российский триколор.
Как передает Цензор.НЕТ, видео обнародовали в соцсетях.
Внимание! Ненормативная лексика!
Так, на Европейской площади женщина в солнцезащитных очках и спортивной одежде лезла на постамент, где когда-то стоял памятник "Основателям Одессы".
Неизвестная развернула флаг РФ и начала его цеплять, однако ее заметила компания молодежи. Впоследствии один из мужчин вырвал у нее из рук триколор.
Одна из женщин напомнила ей, что от российской ракеты недавно погиб человек, в то же время неизвестная начала говорить, что ракеты по городу выпустила не Россия, а сейчас якобы продолжается "гибридная война".
Але дії автора відео на мій погляд максимально зважені та правильні:
він зняв факт, зняв обличчя, спровокував цю потвору 100% наговорити на ст. 436-2 КК (тому що сам факт тримання прапору не доказане виправдовування агресії, можна було б викрутитися),
і при цьому сам не поліз в бійку, не вчинив злочин, якого на думку багатьох тут чекали приховані оператори.