У центрі Одеси жінка намагалася повісити триколор: "Смотри, что тварюка делает". ВIДЕО
У центрі Одеси жінка намагалася повісити російський триколор.
Як передає Цензор.НЕТ, відео оприлюднили у соцмережах.
Увага! Ненормативна лексика!
Так, на Європейській площі жінка у сонцезахисних окулярах та спортивному одязі лізла на постамент, де колись стояв пам'ятник "Засновникам Одеси".
Невідома розгорнула прапор РФ та почала його чіпляти, проте її помітила компанія молоді. Згодом один із чоловіків вирвав у неї з рук триколор.
Одна із жінок нагадала їй, що від російської ракети нещодавно загинула людина, водночас невідома почала казати, що ракети по місту випустила не Росія, а зараз нібито триває "гібридна війна".
Топ коментарі
+56 ОсвальдКоблпот #588757
показати весь коментар08.10.2024 09:17 Відповісти Посилання
+48 Qq Qqq #455433
показати весь коментар08.10.2024 09:26 Відповісти Посилання
+44 Михаил Грушевский
показати весь коментар08.10.2024 09:18 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Але дії автора відео на мій погляд максимально зважені та правильні:
він зняв факт, зняв обличчя, спровокував цю потвору 100% наговорити на ст. 436-2 КК (тому що сам факт тримання прапору не доказане виправдовування агресії, можна було б викрутитися),
і при цьому сам не поліз в бійку, не вчинив злочин, якого на думку багатьох тут чекали приховані оператори.