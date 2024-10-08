У центрі Одеси жінка намагалася повісити триколор: "Смотри, что тварюка делает". ВIДЕО

У центрі Одеси жінка намагалася повісити російський триколор.

Як передає Цензор.НЕТ, відео оприлюднили у соцмережах.

Увага! Ненормативна лексика!

Так, на Європейській площі жінка у сонцезахисних окулярах та спортивному одязі лізла на постамент, де колись стояв пам'ятник "Засновникам Одеси".

Невідома розгорнула прапор РФ та почала його чіпляти, проте її помітила компанія молоді. Згодом один із чоловіків вирвав у неї з рук триколор.

Одна із жінок нагадала їй, що від російської ракети нещодавно загинула людина, водночас невідома почала казати, що ракети по місту випустила не Росія, а зараз нібито триває "гібридна війна".

