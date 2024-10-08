УКР
У центрі Одеси жінка намагалася повісити триколор: "Смотри, что тварюка делает". ВIДЕО

У центрі Одеси жінка намагалася повісити російський триколор.

Як передає Цензор.НЕТ, відео оприлюднили у соцмережах.

Увага! Ненормативна лексика!

Так, на Європейській площі жінка у сонцезахисних окулярах та спортивному одязі лізла на постамент, де колись стояв пам'ятник "Засновникам Одеси". 

Невідома розгорнула прапор РФ та почала його чіпляти, проте її помітила компанія молоді. Згодом один із чоловіків вирвав у неї з рук триколор.

Одна із жінок нагадала їй, що від російської ракети нещодавно загинула людина, водночас невідома почала казати, що ракети по місту випустила не Росія, а зараз нібито триває "гібридна війна".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ вдарила балістикою по судну під прапором Палау в Одесі: загинув українець, ще п’ятеро іноземців постраждали

+56
Реальна ******* скрєпа у всій красі.
08.10.2024 09:17 Відповісти
+48
Це провокація. Там явно хтось зі сторони потайки знімав, щоб потім на раша-тв трубили про побиття невинної жінки руськаязичної божої кульбабки ...
08.10.2024 09:26 Відповісти
+44
Одразу "валєнкам" прикинулась Але, якщо жартики в сторону, то це пєчалька. Просто важко уявити кількість "салєдарних" з цією тупою чумою по всій країні.
08.10.2024 09:18 Відповісти
08.10.2024 12:00 Відповісти
Ото треба було її в той прапор загорнути, каміня до ног, і в море..
08.10.2024 12:14 Відповісти
Наркоша.
08.10.2024 12:40 Відповісти
Ні. Це не наркоша. Це кацап'я з великим переконанням своєї правоти і ще з більшю ненавистю до України. Ця істота повинна (в легшому варіанті) згнити в тюрмі за пару місяців і вийти звідти ногами вперед, а в реальному - здохнути біля цього постаменту, тому що посковсковзнулась і впала вдарившись своїм гарбузом об постамент.
08.10.2024 15:34 Відповісти
Вбийте цю тварюку, щоб другим наука була.
08.10.2024 12:42 Відповісти
Чому воно пішло з усіма зубами ?!!!
08.10.2024 13:43 Відповісти
таких гнид безліч по Україні. І нічого не боїться, бо впевнена у своїй безкарності.
08.10.2024 12:46 Відповісти
Якось кучно пішли ці перфоманси по містах. Чи дійсно душевнохворі, чи нас від чогось відволікають.
08.10.2024 12:48 Відповісти
А ви прослідкуйте від чого ви відволікаєтесь і тоді зрозумієте, від
08.10.2024 19:49 Відповісти
От оперного до Лонжерона не так уж и далеко - кривые ручонки связать этой же тряпкой и притопить с пирса. Одесситы, что-то я вас не узнаю!
08.10.2024 12:56 Відповісти
Молодь Одеси - просто супер! А цю тварину з ганчіркою у рашку на обмін.
08.10.2024 14:41 Відповісти
Там дуже багато патріотичних бугаїв у мілітарі бігає за ватниками, бореться з колоніальним минулим. Але ніхто на фронт не поспішає. Сьогодні комбриг заявив що перевага орків вдев'ятеро.
08.10.2024 15:08 Відповісти
Ну і ви очікуєте перемогу України? В українському місті одна єдина прокацапська шльондра чіпляє кацапський прапор, а купа хлопів дискутують з нею, замість того, щоби взяти падлу за патла і стягнути з постаменту "фейсом" об асфальт. Але бояться своєї української влади, бо їх будуть судити, а не кацапку. Та за такий вчинок в кацапії з українським прапором, ця людина була б там забита до смерті кацап'ятами і ніхто б з них навіть і не думав викликати поліцію. Був би і арешт, і суд, і вирок зразу ж на місці. Немає ще в українців впененості у своїй правоті. Влада зашугала народ своєю толерантністю до ворогів і нелюбовю до власного народу. Як кажуть "свого бити легше".
08.10.2024 15:27 Відповісти
Правильно сделали ребята,что не марали свои руки об эту ненормальную сволочь. Жаль только,что по закону, в полицию и СБУ не сдали... Таких судить нужно,по закону Украины и лет на 15 минимум. Мы тем и отличаемся от кацапов, что Украина правовое государство ( не считая депутатов)
08.10.2024 17:31 Відповісти
О, праильні слова. Таким " не марали свои руки" Ужгород буде останнім місцем, де кацапи зупиняться.
08.10.2024 20:23 Відповісти
Мій основний посил тут є, що немає в Україні колективної відповідальності за свою країну. Нічого б не сталося, якби поліція поступила в цьому випадку по-совісті: приїхала зі запізненням, не знайшла записів відеокамер і інше. Не мені ж їх вчити, вони мають достатньо досвіду в цьому. Токого не сталось, бо дебільні блогери та журналюги розтриндять на весь світ про свавілля поліції. Виходить, що одні бояться других, а другі перших. От і кацапня оживає і лихорадить країну. А якби ця істота отримала по заслузі біля стели і ще б в суді отримала добрий термін ув'язення (за наркоту в кишені куртки), то інші б ,навіть, і в думках немали про щось подібне. (тільки прошу не ліпіть мені:"а якщо б так зробили з тобою?". Не плутайте берегів: мова іде про істоту з трикольором). Ви ж подивіться, як кацапія вчинила з полком АЗОВ. Дума прийняла закон, що Азов це терористична організація і всіх їх засудили, як терористів. І начхати кацапам на все і на всіх. Дійсних воїнів Азову вже ніколи не обміняють, бо вони не військовополонені, а "терористи". З таким підходом до своєї безпеки і з такими "правильними хлопчиками-баранами" (я маю наувазі випадок в Одесі) Україна загнеться, ще до 2025-го.
12.10.2024 16:29 Відповісти
не знаю, звідки ви емоціонуєте і як би сам діяли на місці

Але дії автора відео на мій погляд максимально зважені та правильні:

він зняв факт, зняв обличчя, спровокував цю потвору 100% наговорити на ст. 436-2 КК (тому що сам факт тримання прапору не доказане виправдовування агресії, можна було б викрутитися),

і при цьому сам не поліз в бійку, не вчинив злочин, якого на думку багатьох тут чекали приховані оператори.
08.10.2024 17:34 Відповісти
В тому і проблема, що купа ротозявів повключали камери замість щоби вимкнуи і віддубасити шльондру до серті. І ніхто нічого не бачив, не чув і не робив.
08.10.2024 20:28 Відповісти
Одна кацапка наплювала всім в очі і спокійно пішла. Чесно кажучи, немає Української нації, коли одна кацапка так сміливо наплювала на всіх і спокійно пішла. А що буде, коли їх аийде 10? Ганьба вам українці. Ганьба.
08.10.2024 15:39 Відповісти
Смішно це читати українською від чоловіка під американським прапорцем.
08.10.2024 19:51 Відповісти
Чому не затримали і не викликали поліцію?
08.10.2024 15:45 Відповісти
Тю, нормальная баба из 95 квартала.
08.10.2024 15:59 Відповісти
.... спочатку треба труханова та ківалопідрахуя поставити на місце, потім мєнтам та СБУ треба працювати на державу, а не рішалами бути, і так само по всій Україні ,треба наводити порядок а не ,,,кришування,,, влаштовувати.
08.10.2024 18:33 Відповісти
Зомбаки москальські. Мочити таких на місці і хай рашатв показує "в назідание" іншим⚰️🇷🇺⚰️
09.10.2024 08:56 Відповісти
царьов пздить що ця мадам начебто сконала.
13.10.2024 23:10 Відповісти
