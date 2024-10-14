Войска РФ атаковали портовую инфраструктуру Одесщины: 1 человек погиб, 8 пострадали. Повреждены судна "OPTIMA" и "NS Moon"
Войска РФ совершили очередную атаку на портовую инфраструктуру Одесской области: один человек погиб, повреждены два гражданских судна.
Об этом сообщил в телеграм-канале вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития общин и территорий Алексей Кулеба, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, 14 октября Россия в очередной раз осуществила обстрел Одесского порта.
Жертвы вражеского удара
"В результате атаки один человек погиб, еще восемь пострадали. Все гражданские", - отметил он.
Поврежденные суда
"Также повреждения уже второй раз получило сухогрузное судно под флагом Палау "OPTIMA". Неделю назад это судно уже было повреждено в результате обстрела баллистикой. Тогда пострадали иностранцы - члены экипажа. Другое поврежденное сегодня судно, "NS Moon", ходит под флагом Белиза", - уточнил Кулеба.
Кроме того, как отмечается, во время атаки были повреждены склад зерновых, грузовые краны, складские помещения, техника, здания филиала Администрации морских портов, автомобили.
"Враг в очередной раз отчитывается о якобы попадании в военные объекты. В реальности - цели одни и те же: гражданские суда, зернохранилища, терминалы. Инфраструктура, благодаря которой мы обеспечиваем продовольственную безопасность мира, которую россия в очередной раз ставит под угрозу, нивелируя все нормы международного права", - резюмирует вице-премьер.
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Чому не тонуть кацапські судна, які крадуть наше збіжжя, через кримські порти, чому не тонуть кацапські танкери???