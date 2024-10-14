В Одессе раздался взрыв. Воздушные силы информировали об угрозе баллистики

Днем 14 октября 2024 года в Одессе во время воздушной тревоги был слышен взрыв.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Одессы Геннадий Труханов, информирует Цензор.НЕТ.

"В городе слышен взрыв! Будьте в безопасных местах", - говорится в сообщении.

Мониторинговые телеграм-каналы сообщают о воздушных целях в направлении Черноморска и Одессы.

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По данным Воздушных сил, есть угроза применения баллистического вооружения с юга.