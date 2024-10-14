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В Одессе раздался взрыв. Воздушные силы информировали об угрозе баллистики

одеса

Днем 14 октября 2024 года в Одессе во время воздушной тревоги был слышен взрыв.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Одессы Геннадий Труханов, информирует Цензор.НЕТ.

"В городе слышен взрыв! Будьте в безопасных местах", - говорится в сообщении.

Мониторинговые телеграм-каналы сообщают о воздушных целях в направлении Черноморска и Одессы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Атака РФ на Одессу 9 октября: количество погибших возросло до 9 человек

По данным Воздушных сил, есть угроза применения баллистического вооружения с юга.

Автор: 

взрыв (6795) Одесса (7917) Воздушные силы (2390)


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Знову ракетна атака ворога.
Знову відсутність ударів у відповідь по містах нацистської россії.
Наші вітчизняні ракетні програми під надійною забороною з серпня 2019.
А люди гинуть.
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14.10.2024 12:13 Ответить
это не война , это УНИЧТОЖЕНИЕ НАРОДА !!!кучма ,какого тебе ??? скади весело !!!(((
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14.10.2024 12:33 Ответить
 
 