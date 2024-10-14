В Одессе раздался взрыв. Воздушные силы информировали об угрозе баллистики
Днем 14 октября 2024 года в Одессе во время воздушной тревоги был слышен взрыв.
Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Одессы Геннадий Труханов, информирует Цензор.НЕТ.
"В городе слышен взрыв! Будьте в безопасных местах", - говорится в сообщении.
Мониторинговые телеграм-каналы сообщают о воздушных целях в направлении Черноморска и Одессы.
По данным Воздушных сил, есть угроза применения баллистического вооружения с юга.
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