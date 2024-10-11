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Атака РФ на Одессу 9 октября: количество погибших возросло до 9 человек

В Одесі зросла кількість загиблих через удар РФ 9 жовтня

11 октября в больнице умер мужчина, который получил ранения в результате ракетной атаки РФ на припортовую инфраструктуру Одесской области 9 октября.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Одесской ОГА Олег Кипер.

"Количество жертв российской ракетной атаки по припортовой инфраструктуре возросло до 9 человек. Сегодня утром в больнице умер 48-летний мужчина", - говорится в сообщении.

Кипер напомнил, что за два дня российские террористы убили 13 гражданских людей в Одесской области, большинство из которых - молодежь.

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Напомним, вечером 9 октября российские захватчики в очередной раз атаковали Одесский район баллистическими ракетами. Целью врага снова стала портовая инфраструктура.

Враг попал в гражданский контейнеровоз под флагом Панамы.

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обстрел (27672) Одесса (7917) Одесская область (3623) жертвы (2090)


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