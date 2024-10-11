Враг атаковал Одесщину баллистическими ракетами, погибли четыре человека, среди которых - 16-летняя девушка. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Вечером 10 октября российские захватчики атаковали Одесский район баллистическими ракетами, есть погибшие.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер.
В результате российской атаки произошло разрушение двухэтажного здания, где жили и работали гражданские. Под завалами оказались люди.
"Спасатели ГСЧС спасли четыре человека, еще три человека, к сожалению, под обломками здания погибли. Среди погибших - 43-летняя женщина, 22-летний юноша и 16-летняя девушка. Еще одна женщина от полученных травм умерла в больнице", - говорится в сообщении.
Еще 10 человек получили ранения и травмы, девять пострадавших госпитализированы. Четыре человека - в тяжелом состоянии. Десяти людям была оказана психологическая помощь на месте.
Напомним, в ЕС отреагировали на российские удары по портам Украины. Представитель ЕС Петер Стано призвал страны давить на РФ с требованием прекратить атаки на корабли в портах Украины.
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тому потрібно діяти по відношенню до них так само , як і вони д
нелюди і кровожадне бидло , бо вбивати морних людей
можуть тільки неземні істоти і кремлівські виродки 😡
Здохніть , падлюки і поскоріше !!
https://www.youtube.com/@Bereza_Boryslav
https://www.youtube.com/@Bereza_Boryslav Борислав Береза https://www.youtube.com/post/Ugkxcff9a_4gQ2VP0UYufBMs7cm3htp9CPCK 9 годин тому
В місцях роботи наших комплексів Patriot стали помічати цю напівістоту-напівтварину, яка своїм яскравим окрасом демаскує системи, привертаючи увагу ворожих дронів. Рекомендовано відповідно реагувати на колір і шорох. (с) Святослав Чепурко