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Враг атаковал Одесщину баллистическими ракетами, погибли четыре человека, среди которых - 16-летняя девушка. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Вечером 10 октября российские захватчики атаковали Одесский район баллистическими ракетами, есть погибшие.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер.

В результате российской атаки произошло разрушение двухэтажного здания, где жили и работали гражданские. Под завалами оказались люди.

"Спасатели ГСЧС спасли четыре человека, еще три человека, к сожалению, под обломками здания погибли. Среди погибших - 43-летняя женщина, 22-летний юноша и 16-летняя девушка. Еще одна женщина от полученных травм умерла в больнице", - говорится в сообщении.

Еще 10 человек получили ранения и травмы, девять пострадавших госпитализированы. Четыре человека - в тяжелом состоянии. Десяти людям была оказана психологическая помощь на месте.

Читайте: Удар по Одессе 9 октября: количество погибших возросло до 8 (обновлено)

Напомним, в ЕС отреагировали на российские удары по портам Украины. Представитель ЕС Петер Стано призвал страны давить на РФ с требованием прекратить атаки на корабли в портах Украины.

Наслідки удару по Одесі 10 жовтня
Наслідки удару по Одесі 10 жовтня
Наслідки удару по Одесі 10 жовтня
Наслідки удару по Одесі 10 жовтня
Наслідки удару по Одесі 10 жовтня

Автор: 

взрыв (6795) обстрел (27672) Одесса (7917)


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Топ комментарии
+12
Кацапи і їхній плюгавий карлик ,
нелюди і кровожадне бидло , бо вбивати морних людей
можуть тільки неземні істоти і кремлівські виродки 😡
Здохніть , падлюки і поскоріше !!
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11.10.2024 08:18
+8
Кацапи і так називають нас ,, нацистами ",
тому потрібно діяти по відношенню до них так само , як і вони д
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11.10.2024 08:22
+6
Х**ло прагне, щоб ЗСУ теж знищували цивільних к*ц*пів. Тоді москва казатиме, що "укро-нацисти" фашисти.
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11.10.2024 08:18
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Х**ло прагне, щоб ЗСУ теж знищували цивільних к*ц*пів. Тоді москва казатиме, що "укро-нацисти" фашисти.
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11.10.2024 08:18 Ответить
Кацапи і так називають нас ,, нацистами ",
тому потрібно діяти по відношенню до них так само , як і вони д
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11.10.2024 08:22 Ответить
Нам насрати що ви кацапи нас називаєте
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11.10.2024 10:42 Ответить
Кацапи і їхній плюгавий карлик ,
нелюди і кровожадне бидло , бо вбивати морних людей
можуть тільки неземні істоти і кремлівські виродки 😡
Здохніть , падлюки і поскоріше !!
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11.10.2024 08:18 Ответить
К;ацапи продовжили традиції орди, де вони народилися- залякувати і вбивати жінок та дітей.
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11.10.2024 08:23 Ответить
Будь ти проклята фашиська росія і народ цього злочиного терортстичного утворення ,путін **** чому ти не здохенш ,разом з огидним "русским миром"?
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11.10.2024 08:45 Ответить
100% ракети брудного хом'яка ина
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11.10.2024 09:02 Ответить
Ракети відомо чиї, але наводять, як правило, громадяни України, або ось такі "звірі-квадробоби", которі бродять в місцях роботи наших комплексів Patriot де стали помічати цю напівістоту-напівтварину, яка своїм яскравим окрасом демаскує системи, привертаючи увагу ворожих дронів. Рекомендовано відповідно реагувати на колір і шорох:
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11.10.2024 09:20 Ответить
Дядя, ти дебіл?
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11.10.2024 09:34 Ответить
Племінничок, про це заявив Б. Береза та Святослав Чепурко. Ось повна версія:

https://www.youtube.com/@Bereza_Boryslav

https://www.youtube.com/@Bereza_Boryslav Борислав Береза https://www.youtube.com/post/Ugkxcff9a_4gQ2VP0UYufBMs7cm3htp9CPCK 9 годин тому

В місцях роботи наших комплексів Patriot стали помічати цю напівістоту-напівтварину, яка своїм яскравим окрасом демаскує системи, привертаючи увагу ворожих дронів. Рекомендовано відповідно реагувати на колір і шорох. (с) Святослав Чепурко

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11.10.2024 09:45 Ответить
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11.10.2024 19:12 Ответить
Несколько ракет по Новороссийскому нефтяному терминалу был бы хороший ответ
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11.10.2024 19:54 Ответить
Шо за одещина?Чому можна про Крівий Ріг та Старкон,а тут десь одещина у космосі?Якось це негарно.
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12.10.2024 08:21 Ответить
 
 