Враг атаковал Одесщину баллистическими ракетами, погибли четыре человека, среди которых - 16-летняя девушка. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Вечером 10 октября российские захватчики атаковали Одесский район баллистическими ракетами, есть погибшие.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер.

В результате российской атаки произошло разрушение двухэтажного здания, где жили и работали гражданские. Под завалами оказались люди.

"Спасатели ГСЧС спасли четыре человека, еще три человека, к сожалению, под обломками здания погибли. Среди погибших - 43-летняя женщина, 22-летний юноша и 16-летняя девушка. Еще одна женщина от полученных травм умерла в больнице", - говорится в сообщении.

Еще 10 человек получили ранения и травмы, девять пострадавших госпитализированы. Четыре человека - в тяжелом состоянии. Десяти людям была оказана психологическая помощь на месте.

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Напомним, в ЕС отреагировали на российские удары по портам Украины. Представитель ЕС Петер Стано призвал страны давить на РФ с требованием прекратить атаки на корабли в портах Украины.









