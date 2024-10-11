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Атака РФ на Одесу 9 жовтня: кількість загиблих зросла до 9 осіб

В Одесі зросла кількість загиблих через удар РФ 9 жовтня

11 жовтня у лікарні помер чоловік, який дістав поранення внаслідок ракетної атаки РФ на припортову інфраструктуру Одещини 9 жовтня. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

"Кількість жертв російської ракетної атаки по припортовій інфраструктурі зросла до 9 осіб. Сьогодні вранці у лікарні помер 48-річний чоловік", - йдеться у повідомленні. 

Кіпер нагадав, що за два дні російські терористи вбили 13 цивільних людей на Одещині, більшість з яких - молодь.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог атакував Одещину балістичними ракетами, загинуло четверо людей, серед яких 16-річна дівчина. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Нагадаємо, ввечері 9 жовтня російські загарбники вчергове атакували Одеський район балістичними ракетами. Ціллю ворога знову стала портова інфраструктура.

Ворог влучив у цивільний контейнеровоз під прапором Панами.

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обстріл (28993) Одеса (5492) Одеська область (3273) жертви (1810)


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