Атака РФ на Одесу 9 жовтня: кількість загиблих зросла до 9 осіб

11 жовтня у лікарні помер чоловік, який дістав поранення внаслідок ракетної атаки РФ на припортову інфраструктуру Одещини 9 жовтня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

"Кількість жертв російської ракетної атаки по припортовій інфраструктурі зросла до 9 осіб. Сьогодні вранці у лікарні помер 48-річний чоловік", - йдеться у повідомленні.

Кіпер нагадав, що за два дні російські терористи вбили 13 цивільних людей на Одещині, більшість з яких - молодь.

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Нагадаємо, ввечері 9 жовтня російські загарбники вчергове атакували Одеський район балістичними ракетами. Ціллю ворога знову стала портова інфраструктура.

Ворог влучив у цивільний контейнеровоз під прапором Панами.