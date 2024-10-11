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Новини
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Ворог атакував Одещину балістичними ракетами, загинуло четверо людей, серед яких 16-річна дівчина. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Ввечері 10 жовтня російські загарбники атакували Одеський район балістичними ракетами, є загиблі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег  Кіпер.

Внаслідок російської атаки сталося руйнування двоповерхової будівлі, де жили та працювали цивільні. Під завалами опинилися люди. 

"Рятувальники ДСНС врятували четверо людей, ще троє людей, на жаль, під уламками будівлі загинули. Серед загиблих 43-річна жінка, 22-річний хлопець та 16-річна дівчина. Ще одна жінка від отриманих травм померла в лікарні", - йдеться в повідомленні.

Ще 10 людей дістали поранення та травми, девʼятеро постраждалих ушпиталено. Четверо людей у важкому стані. Десятьом людям була надана психологічна допомога на місці.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія продовжує бити по морському коридору: Атаковано третє судно за чотири дні, є загиблі (оновлено)

Нагадаємо,  в ЄС відреагували на російські удари по портах України. Речник ЄС Петер Стано  закликав країни тиснути на РФ з вимогою припинити атаки на кораблі в портах України.

Наслідки удару по Одесі 10 жовтня
Наслідки удару по Одесі 10 жовтня
Наслідки удару по Одесі 10 жовтня
Наслідки удару по Одесі 10 жовтня
Наслідки удару по Одесі 10 жовтня

Автор: 

вибух (4507) обстріл (28993) Одеса (5492)


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Топ коментарі
+12
Кацапи і їхній плюгавий карлик ,
нелюди і кровожадне бидло , бо вбивати морних людей
можуть тільки неземні істоти і кремлівські виродки 😡
Здохніть , падлюки і поскоріше !!
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11.10.2024 08:18
+8
Кацапи і так називають нас ,, нацистами ",
тому потрібно діяти по відношенню до них так само , як і вони д
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11.10.2024 08:22
+6
Х**ло прагне, щоб ЗСУ теж знищували цивільних к*ц*пів. Тоді москва казатиме, що "укро-нацисти" фашисти.
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11.10.2024 08:18
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Х**ло прагне, щоб ЗСУ теж знищували цивільних к*ц*пів. Тоді москва казатиме, що "укро-нацисти" фашисти.
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11.10.2024 08:18 Відповісти
Кацапи і так називають нас ,, нацистами ",
тому потрібно діяти по відношенню до них так само , як і вони д
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11.10.2024 08:22 Відповісти
Нам насрати що ви кацапи нас називаєте
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11.10.2024 10:42 Відповісти
Кацапи і їхній плюгавий карлик ,
нелюди і кровожадне бидло , бо вбивати морних людей
можуть тільки неземні істоти і кремлівські виродки 😡
Здохніть , падлюки і поскоріше !!
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11.10.2024 08:18 Відповісти
К;ацапи продовжили традиції орди, де вони народилися- залякувати і вбивати жінок та дітей.
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11.10.2024 08:23 Відповісти
Будь ти проклята фашиська росія і народ цього злочиного терортстичного утворення ,путін **** чому ти не здохенш ,разом з огидним "русским миром"?
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11.10.2024 08:45 Відповісти
100% ракети брудного хом'яка ина
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11.10.2024 09:02 Відповісти
Ракети відомо чиї, але наводять, як правило, громадяни України, або ось такі "звірі-квадробоби", которі бродять в місцях роботи наших комплексів Patriot де стали помічати цю напівістоту-напівтварину, яка своїм яскравим окрасом демаскує системи, привертаючи увагу ворожих дронів. Рекомендовано відповідно реагувати на колір і шорох:
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11.10.2024 09:20 Відповісти
Дядя, ти дебіл?
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11.10.2024 09:34 Відповісти
Племінничок, про це заявив Б. Береза та Святослав Чепурко. Ось повна версія:

https://www.youtube.com/@Bereza_Boryslav

https://www.youtube.com/@Bereza_Boryslav Борислав Береза https://www.youtube.com/post/Ugkxcff9a_4gQ2VP0UYufBMs7cm3htp9CPCK 9 годин тому

В місцях роботи наших комплексів Patriot стали помічати цю напівістоту-напівтварину, яка своїм яскравим окрасом демаскує системи, привертаючи увагу ворожих дронів. Рекомендовано відповідно реагувати на колір і шорох. (с) Святослав Чепурко

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11.10.2024 09:45 Відповісти
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11.10.2024 19:12 Відповісти
Несколько ракет по Новороссийскому нефтяному терминалу был бы хороший ответ
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11.10.2024 19:54 Відповісти
Шо за одещина?Чому можна про Крівий Ріг та Старкон,а тут десь одещина у космосі?Якось це негарно.
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12.10.2024 08:21 Відповісти
 
 