Ворог атакував Одещину балістичними ракетами, загинуло четверо людей, серед яких 16-річна дівчина. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Ввечері 10 жовтня російські загарбники атакували Одеський район балістичними ракетами, є загиблі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.
Внаслідок російської атаки сталося руйнування двоповерхової будівлі, де жили та працювали цивільні. Під завалами опинилися люди.
"Рятувальники ДСНС врятували четверо людей, ще троє людей, на жаль, під уламками будівлі загинули. Серед загиблих 43-річна жінка, 22-річний хлопець та 16-річна дівчина. Ще одна жінка від отриманих травм померла в лікарні", - йдеться в повідомленні.
Ще 10 людей дістали поранення та травми, девʼятеро постраждалих ушпиталено. Четверо людей у важкому стані. Десятьом людям була надана психологічна допомога на місці.
Нагадаємо, в ЄС відреагували на російські удари по портах України. Речник ЄС Петер Стано закликав країни тиснути на РФ з вимогою припинити атаки на кораблі в портах України.
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тому потрібно діяти по відношенню до них так само , як і вони д
нелюди і кровожадне бидло , бо вбивати морних людей
можуть тільки неземні істоти і кремлівські виродки 😡
Здохніть , падлюки і поскоріше !!
https://www.youtube.com/@Bereza_Boryslav
https://www.youtube.com/@Bereza_Boryslav Борислав Береза https://www.youtube.com/post/Ugkxcff9a_4gQ2VP0UYufBMs7cm3htp9CPCK 9 годин тому
В місцях роботи наших комплексів Patriot стали помічати цю напівістоту-напівтварину, яка своїм яскравим окрасом демаскує системи, привертаючи увагу ворожих дронів. Рекомендовано відповідно реагувати на колір і шорох. (с) Святослав Чепурко