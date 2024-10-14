В Одесі пролунав вибух. Повітряні сили інформували про загрозу балістики
Вдень 14 жовтня 2024 року в Одесі під час повітряної тривоги було чути вибух.
Про це повідомив у телеграм-каналі мер Одеси Геннадій Труханов, інформує Цензор.НЕТ.
"У місті чутно вибух! Будьте у безпечних місцях", - йдеться у повідомленні.
Моніторингові телеграм-канали повідомляють про повітряні цілі в напрямку Чорноморська та Одеси.
За даними Повітряних сил, є загроза застосування балістичного озброєння з півдня.
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А люди гинуть.