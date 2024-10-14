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Новини
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В Одесі пролунав вибух. Повітряні сили інформували про загрозу балістики

одеса

Вдень 14 жовтня 2024 року в Одесі під час повітряної тривоги було чути вибух.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Одеси Геннадій Труханов, інформує Цензор.НЕТ.

"У місті чутно вибух! Будьте у безпечних місцях", - йдеться у повідомленні.

Моніторингові телеграм-канали повідомляють про повітряні цілі в напрямку Чорноморська та Одеси.

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За даними Повітряних сил, є загроза застосування балістичного озброєння з півдня.

Автор: 

вибух (4509) Одеса (5495) Повітряні сили (2735)


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Знову ракетна атака ворога.
Знову відсутність ударів у відповідь по містах нацистської россії.
Наші вітчизняні ракетні програми під надійною забороною з серпня 2019.
А люди гинуть.
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14.10.2024 12:13 Відповісти
это не война , это УНИЧТОЖЕНИЕ НАРОДА !!!кучма ,какого тебе ??? скади весело !!!(((
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14.10.2024 12:33 Відповісти
 
 