Россияне выпустили баллистику в сторону Одесчины

Российские оккупанты выпустили баллистику в сторону Одесской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В Воздушных силах предупредили об угрозе применения баллистики с юга, а также о движении скоростной цели на Одесскую область.

Напомним, 14 октября российские войска атаковали портовую инфраструктуру Одесской области, в результате чего один человек погиб, 8 пострадали.

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