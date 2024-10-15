Россияне выпустили баллистику в сторону Одесчины
Российские оккупанты выпустили баллистику в сторону Одесской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
В Воздушных силах предупредили об угрозе применения баллистики с юга, а также о движении скоростной цели на Одесскую область.
Напомним, 14 октября российские войска атаковали портовую инфраструктуру Одесской области, в результате чего один человек погиб, 8 пострадали.
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Деніс Войцеховський
показать весь комментарий15.10.2024 10:37 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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