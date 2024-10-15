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Новости Война
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Россияне выпустили баллистику в сторону Одесчины

РФ випустила балістику по Одещині

Российские оккупанты выпустили баллистику в сторону Одесской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В Воздушных силах предупредили об угрозе применения баллистики с юга, а также о движении скоростной цели на Одесскую область.

Напомним, 14 октября российские войска атаковали портовую инфраструктуру Одесской области, в результате чего один человек погиб, 8 пострадали.

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Автор: 

обстрел (27685) Одесская область (3627)


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В місті вибуху не чутно.
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15.10.2024 10:37 Ответить
 
 