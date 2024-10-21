Враг атаковал ракетами припортовую инфраструктуру Одесчины, был пожар
Войска РФ атаковали Одесскую область с применением ракет и ударных беспилотников.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Одесской ОГА Олег Кипер, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, в результате вечерней ракетной атаки на припортовую инфраструктуру возник пожар. К счастью, пострадавших и погибших нет. Также из-за падения обломков ракет в Одесском районе произошло возгорание сухой травы и заброшенного здания, пострадавших нет. Пожары оперативно ликвидировали спасатели.
"После ракетной атаки россияне нанесли удар беспилотниками, которые были уничтожены нашими силами противовоздушной обороны", - говорится в сообщении.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что накануне российские оккупанты выпустили баллистику в сторону Одесской области.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль