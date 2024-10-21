Враг атаковал ракетами припортовую инфраструктуру Одесчины, был пожар

Войска РФ атаковали Одесскую область с применением ракет и ударных беспилотников.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Одесской ОГА Олег Кипер, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, в результате вечерней ракетной атаки на припортовую инфраструктуру возник пожар. К счастью, пострадавших и погибших нет. Также из-за падения обломков ракет в Одесском районе произошло возгорание сухой травы и заброшенного здания, пострадавших нет. Пожары оперативно ликвидировали спасатели.

"После ракетной атаки россияне нанесли удар беспилотниками, которые были уничтожены нашими силами противовоздушной обороны", - говорится в сообщении.

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Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что накануне российские оккупанты выпустили баллистику в сторону Одесской области.