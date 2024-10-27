УКР
Новини
1 368 9

Знищено 41 із 80 "Шахедів", ще 32 - локаційно втрачені, - Повітряні сили

Мобільні групи ППО

У ніч на 27 жовтня 2024 року війська РФ атакували Україну ударними БпЛА типу "Shahed" та безпілотниками невстановленого типу із напрямків Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Скільки дронів запустив ворог?

За даними Повітряних сил, із 21.00 26 жовтня було виявлено 80 ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників невстановленого типу.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Також читайте: Знищено 44 із 98 "Шахедів", ще понад 40 - локаційно втрачені, - Повітряні сили

Скільки дронів знищила наша ППО?

Як зазначається, станом на 09.30 підтверджено збиття 41 ворожого БпЛА в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Київській, Сумській, Кіровоградській, Черкаській, Житомирській, Хмельницькій та Чернігівській областях. Більшість ворожих БпЛА було збито на Одещині та Київщині.

Крім того, 32 російських безпілотника локаційно втрачено, один полетів у напрямку Білорусі.
Інформація уточнюється та оновлюється.

Напередодні Цензор.НЕТ повідомляв, що ввечері суботи, 26 жовтня, російські загарбники знову запустили ударні БпЛА "шахед" в бік України.

Автор: 

ППО (3570) Повітряні сили (3024) Шахед (1521)
Приморсько-Ахтарськ

Портвейно-Приморськ...
показати весь коментар
27.10.2024 10:10 Відповісти
Слава богу, що хоч так , а то склалося враження, шо всi запаси пустили на вiтер? у Курську, та й склали лапки. ДЯКУЮ !!!
показати весь коментар
27.10.2024 10:10 Відповісти
Цікаво,що означає: локаційно втрачені? Вони самі впали,втекли і вдарили по цілях,вернулися в Рашку?
показати весь коментар
27.10.2024 10:11 Відповісти
За останній час дуже високий відсоток цих локаційно втрачених, а що воно значить ніхто не пояснює, можливо ребом подавлені ,можливо хибні цілі і водночас розвідувальні, незрозуіло.
показати весь коментар
27.10.2024 10:26 Відповісти
"Локаційно втрачені" - означає, що ціль зникла з радарів.
показати весь коментар
27.10.2024 10:39 Відповісти
локаційно від слова локатор ,тобто локаційно втрачені щезли з локаторів а дальше догадуйся сам.
показати весь коментар
27.10.2024 10:42 Відповісти
Локаційно втрачені-передумали і повернулися назад на мордор.
показати весь коментар
27.10.2024 10:43 Відповісти
Схоже на те , що локаційно втрачені - це обманушки кацапські 😡
показати весь коментар
27.10.2024 10:43 Відповісти
Локаційно втрачені - це пустишки, без вибухівки, маленькі, але на радарах відбиваються як справжні. Запускають для відволікання ППО. Впали (скінчилося пальне) , от і втрачені.
показати весь коментар
27.10.2024 14:21 Відповісти
 
 