Знищено 41 із 80 "Шахедів", ще 32 - локаційно втрачені, - Повітряні сили

У ніч на 27 жовтня 2024 року війська РФ атакували Україну ударними БпЛА типу "Shahed" та безпілотниками невстановленого типу із напрямків Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ.

Повітряні сили повідомили.

Скільки дронів запустив ворог?

За даними Повітряних сил, із 21.00 26 жовтня було виявлено 80 ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників невстановленого типу.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Скільки дронів знищила наша ППО?

Як зазначається, станом на 09.30 підтверджено збиття 41 ворожого БпЛА в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Київській, Сумській, Кіровоградській, Черкаській, Житомирській, Хмельницькій та Чернігівській областях. Більшість ворожих БпЛА було збито на Одещині та Київщині.

Крім того, 32 російських безпілотника локаційно втрачено, один полетів у напрямку Білорусі.

Інформація уточнюється та оновлюється.

Напередодні, 26 жовтня, російські загарбники знову запустили ударні БпЛА "шахед" в бік України.