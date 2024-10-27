Росія знову атакує Україну "шахедами", - Повітряні сили (оновлено)

Ввечері суботи, 26 жовтня, російські загарбники знову запустили ударні БпЛА "шахед" в бік України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"Ударні ворожі БпЛА з Курської області через Сумщину у напрямку Чернігівщини, південно-західним курсом", - повідомили ПС ЗСУ о 21:34.

Оновлена інформація щодо руху ворожих БпЛА

О 22:29 Повітряні сили ЗСУ повідомили про:

Ударні ворожі БпЛА з Курської області через Сумщину у напрямку Чернігівщини, західним курсом;

Ворожі БпЛА з Чернігівщини у напрямку Київщини у південно-західному напрямку.

О 22:56 ПС повідомили про БпЛА через Сумщину у напрямку Полтавщини.

О 23:47 ПС повідомили про:

БпЛА з Київщини у напрямку Житомирщини західним курсом;

БпЛА на Чернігівщині у напрямку Київщини;

БпЛА на Чернігівщині через північно-західну частину Полтавщину у напрямку Черкащини, курс південно-західний;

БпЛА на заході Сумщини у напрямку Чернігівщини, курс західний.

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