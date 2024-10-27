Росія знову атакує Україну "шахедами", - Повітряні сили (оновлено)
Ввечері суботи, 26 жовтня, російські загарбники знову запустили ударні БпЛА "шахед" в бік України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
"Ударні ворожі БпЛА з Курської області через Сумщину у напрямку Чернігівщини, південно-західним курсом", - повідомили ПС ЗСУ о 21:34.
Оновлена інформація щодо руху ворожих БпЛА
О 22:29 Повітряні сили ЗСУ повідомили про:
- Ударні ворожі БпЛА з Курської області через Сумщину у напрямку Чернігівщини, західним курсом;
- Ворожі БпЛА з Чернігівщини у напрямку Київщини у південно-західному напрямку.
О 22:56 ПС повідомили про БпЛА через Сумщину у напрямку Полтавщини.
О 23:47 ПС повідомили про:
- БпЛА з Київщини у напрямку Житомирщини західним курсом;
- БпЛА на Чернігівщині у напрямку Київщини;
- БпЛА на Чернігівщині через північно-західну частину Полтавщину у напрямку Черкащини, курс південно-західний;
- БпЛА на заході Сумщини у напрямку Чернігівщини, курс західний.
Топ коментарі
+8 Isolda Peres
показати весь коментар26.10.2024 21:53 Відповісти Посилання
+7 Магирус
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+6 володимир омельянов
показати весь коментар26.10.2024 22:15 Відповісти Посилання
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Вава, де твої пАтужні удари помсти, чому зупинилися взагалі обстріли ворога?
- та хлопці так срати захотілось... Не вірете, я вам зараз гівно покажу! (С)
🛵 Додатково відмічено пуски БпЛА з Орла.
https://ua.korrespondent.net/world/russia/4726624-u-rf-pislia-ataky-bpla-stalasia-pozhezha-na-naftoprovodi-zmi
Місцева влада повідомила про атаку 11 БПЛА