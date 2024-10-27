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Новини Війна
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Росія знову атакує Україну "шахедами", - Повітряні сили (оновлено)

росіяни знову запустили

Ввечері суботи, 26 жовтня, російські загарбники знову запустили ударні БпЛА "шахед" в бік України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"Ударні ворожі БпЛА з Курської області через Сумщину у напрямку Чернігівщини, південно-західним курсом", - повідомили ПС ЗСУ о 21:34.

Оновлена інформація щодо руху ворожих БпЛА

О 22:29 Повітряні сили ЗСУ повідомили про:

  • Ударні ворожі БпЛА з Курської області через Сумщину у напрямку Чернігівщини, західним курсом;
  • Ворожі БпЛА з Чернігівщини у напрямку Київщини у південно-західному напрямку.

О 22:56 ПС повідомили про БпЛА через Сумщину у напрямку Полтавщини. 

О 23:47 ПС повідомили про:

  • БпЛА з Київщини у напрямку Житомирщини західним курсом;
  • БпЛА на Чернігівщині у напрямку Київщини;
  • БпЛА на Чернігівщині через північно-західну частину Полтавщину у напрямку Черкащини, курс південно-західний;
  • БпЛА на заході Сумщини у напрямку Чернігівщини, курс західний.

Читайте також: Знищено 44 із 98 "Шахедів", ще понад 40 - локаційно втрачені, - Повітряні сили

Автор: 

Повітряні сили (2774) Шахед (1185)


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Топ коментарі
+8
Кожну ніч та кожен день гинуть та стражлають люди(((
Вава, де твої пАтужні удари помсти, чому зупинилися взагалі обстріли ворога?
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26.10.2024 21:53 Відповісти
+7
Хто готує здачу? Читачі "Цензора" ? Чи що не так людина написала про військовий потенціал?
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26.10.2024 22:44 Відповісти
+6
Що ж рашиські варвари жодної ночі не пропускають що б не тероризувати мирних громадян , за минулу ніч в вас "грандіозні успіхи",в Києві вбили дитину і поранили 8 людей ,в Дніпрі варвари вбили 5 людей серед яких дитина і 20 поранених ,на Київщині загинула жінка і поранена дитина не забудьте мерзені істоти доповісти своєму фюреру.Будь ти проклята до сьомого коліна злочина фашиська росія і дибільний народ цього терористичного утворення під назвою рф.
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26.10.2024 22:15 Відповісти
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Кожну ніч та кожен день гинуть та стражлають люди(((
Вава, де твої пАтужні удари помсти, чому зупинилися взагалі обстріли ворога?
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26.10.2024 21:53 Відповісти
Військовий потенціал України не співзмірний з військовим потенціалом паРаші та її союзників
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26.10.2024 21:55 Відповісти
Бре.шеш,свідок 95-кварталу!! Просто,готуєте здачу України,як і планували у лютому 22-го....
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26.10.2024 22:07 Відповісти
Хто готує здачу? Читачі "Цензора" ? Чи що не так людина написала про військовий потенціал?
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26.10.2024 22:44 Відповісти
потужно звільнили за Залужного! тепер потужно здамо Україну??? чи вже її продали жUди за 30 оманських срібників ?
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26.10.2024 23:49 Відповісти
вова потужно по 1000 готує роздати
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27.10.2024 00:23 Відповісти
До зими доб'ють нашу енергосистему, а потім підпишуть перемир'я, заборону по обстрілах енергетики РФ...?
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27.10.2024 09:42 Відповісти
До зими доб'ють нашу енергосистему, а потім підпишуть перемир'я, заборону по обстрілах енергетики РФ...???
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27.10.2024 09:50 Відповісти
на Рязанський НПЗ прилетіли "Осколки". На АБ Ліпецьк-2 теж.
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26.10.2024 22:02 Відповісти
Ну ось бачите, а всі постійно переживають де відповідь.
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27.10.2024 00:27 Відповісти
це не вiдповідь - а вот 1700 дохлой русни за сутки ось це відповідь!
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27.10.2024 01:16 Відповісти
Що ж рашиські варвари жодної ночі не пропускають що б не тероризувати мирних громадян , за минулу ніч в вас "грандіозні успіхи",в Києві вбили дитину і поранили 8 людей ,в Дніпрі варвари вбили 5 людей серед яких дитина і 20 поранених ,на Київщині загинула жінка і поранена дитина не забудьте мерзені істоти доповісти своєму фюреру.Будь ти проклята до сьомого коліна злочина фашиська росія і дибільний народ цього терористичного утворення під назвою рф.
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26.10.2024 22:15 Відповісти
Щоночі і щодня оде й те саме. А проміж цим байки керманича про перемогу... Ну ще розбавити тисячою... Принизливу подачку оцінили в одну купюру. Безконтрольні освоювачі коштів, що мешкають на сьомому небі рожевих хмарин, підкуп гальорки оцінили в одну купюру.... Без слів
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26.10.2024 22:54 Відповісти
Або негайна заміна вищого керівництва- або України не буде, в кращому випадку кордон пройде по Дніпру. Ситуація критична.
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26.10.2024 22:55 Відповісти
Як негайно змінити вище керівництво?
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26.10.2024 22:59 Відповісти
Негайно- значить НЕГАЙНО. Але ти з Німеччини нічим не допоможеш.
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26.10.2024 23:03 Відповісти
Покроково, що треба робити?
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26.10.2024 23:33 Відповісти
Подобаються мені такі зазивали, а потім, як в тому анекдоті - Де ти був коли ми ракитняньських ходили ****...ти?
- та хлопці так срати захотілось... Не вірете, я вам зараз гівно покажу! (С)
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26.10.2024 23:50 Відповісти
Я зараз на фронті. А от ти можеш і приїхати. Чи стячно?
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27.10.2024 10:52 Відповісти
https://t.me/eRadarrua 🔊⚠️єРадар | Повітряна тривога | Ракетна небезпека

🛵 Додатково відмічено пуски БпЛА з Орла.
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26.10.2024 22:58 Відповісти
Кацапури під@ри , щоб ви всі здохли 😡🧟‍♂️
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26.10.2024 23:08 Відповісти
закінчились потужні "зелені плани перемоги" і "формули миру" лишилася Україна з рашистським вбивцею практично на одинці із щоденними атаками безпілотників і втратами територій...,та з багаточисельними жертвами українського народу...
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26.10.2024 23:34 Відповісти
твой президент на каликах или на вязках?
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26.10.2024 23:52 Відповісти
Росія знову атакує Україну "шахедами"
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27.10.2024 00:20 Відповісти
До відома х**ло-ботів. Московити до*бой*би, путін - х**ло.
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27.10.2024 00:21 Відповісти
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27.10.2024 07:36 Відповісти
https://ua.korrespondent.net/world/russia/4726624-u-rf-pislia-ataky-bpla-stalasia-pozhezha-na-naftoprovodi-zmi У РФ після атаки БПЛА сталася пожежа на нафтопроводі - ЗМІ

https://ua.korrespondent.net/world/russia/4726624-u-rf-pislia-ataky-bpla-stalasia-pozhezha-na-naftoprovodi-zmi

Місцева влада повідомила про атаку 11 БПЛА
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27.10.2024 07:40 Відповісти
https://ua.korrespondent.net/world/4726616-izrail-zalyshyv-iran-bez-vyrobnytstva-balistyky Ізраїль залишив Іран без виробництва балістики
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27.10.2024 07:41 Відповісти
 
 