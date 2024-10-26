Россия снова атакует Украину "Шахедами", - Воздушные силы (обновлено)
Вечером субботы, 26 октября, российские захватчики снова запустили ударные БпЛА "Шахед" в сторону Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
"Ударные вражеские БпЛА из Курской области через Сумскую область в направлении Черниговщины, юго-западным курсом", - сообщили ВС ВСУ в 21:34.
Обновленная информация о движении вражеских БПЛА
В 22:29 Воздушные силы ВСУ сообщили:
- Ударные вражеские БПЛА из Курской области через Сумщину в направлении Черниговщины, западным курсом;
- Вражеские БПЛА из Черниговщины в направлении Киевщины в юго-западном направлении.
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+8 Isolda Peres
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Вава, де твої пАтужні удари помсти, чому зупинилися взагалі обстріли ворога?
- та хлопці так срати захотілось... Не вірете, я вам зараз гівно покажу! (С)
🛵 Додатково відмічено пуски БпЛА з Орла.
https://ua.korrespondent.net/world/russia/4726624-u-rf-pislia-ataky-bpla-stalasia-pozhezha-na-naftoprovodi-zmi
Місцева влада повідомила про атаку 11 БПЛА