Россия снова атакует Украину "Шахедами", - Воздушные силы (обновлено)

Вечером субботы, 26 октября, российские захватчики снова запустили ударные БпЛА "Шахед" в сторону Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"Ударные вражеские БпЛА из Курской области через Сумскую область в направлении Черниговщины, юго-западным курсом", - сообщили ВС ВСУ в 21:34.

Обновленная ​​информация о движении вражеских БПЛА

В 22:29 Воздушные силы ВСУ сообщили:

Ударные вражеские БПЛА из Курской области через Сумщину в направлении Черниговщины, западным курсом;

Вражеские БПЛА из Черниговщины в направлении Киевщины в юго-западном направлении.

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