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Новости Война
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Россия снова атакует Украину "Шахедами", - Воздушные силы (обновлено)

росіяни знову запустили

Вечером субботы, 26 октября, российские захватчики снова запустили ударные БпЛА "Шахед" в сторону Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"Ударные вражеские БпЛА из Курской области через Сумскую область в направлении Черниговщины, юго-западным курсом", - сообщили ВС ВСУ в 21:34.

Обновленная ​​информация о движении вражеских БПЛА

В 22:29 Воздушные силы ВСУ сообщили:

  • Ударные вражеские БПЛА из Курской области через Сумщину в направлении Черниговщины, западным курсом;
  • Вражеские БПЛА из Черниговщины в направлении Киевщины в юго-западном направлении.

Читайте также: Уничтожены 44 из 98 "Шахедов", еще более 40 - локационно потеряны, - Воздушные силы

Автор: 

Воздушные силы (2436) Шахед (1185)


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Топ комментарии
+8
Кожну ніч та кожен день гинуть та стражлають люди(((
Вава, де твої пАтужні удари помсти, чому зупинилися взагалі обстріли ворога?
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26.10.2024 21:53 Ответить
+7
Хто готує здачу? Читачі "Цензора" ? Чи що не так людина написала про військовий потенціал?
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26.10.2024 22:44 Ответить
+6
Що ж рашиські варвари жодної ночі не пропускають що б не тероризувати мирних громадян , за минулу ніч в вас "грандіозні успіхи",в Києві вбили дитину і поранили 8 людей ,в Дніпрі варвари вбили 5 людей серед яких дитина і 20 поранених ,на Київщині загинула жінка і поранена дитина не забудьте мерзені істоти доповісти своєму фюреру.Будь ти проклята до сьомого коліна злочина фашиська росія і дибільний народ цього терористичного утворення під назвою рф.
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26.10.2024 22:15 Ответить
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Кожну ніч та кожен день гинуть та стражлають люди(((
Вава, де твої пАтужні удари помсти, чому зупинилися взагалі обстріли ворога?
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26.10.2024 21:53 Ответить
Військовий потенціал України не співзмірний з військовим потенціалом паРаші та її союзників
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26.10.2024 21:55 Ответить
Бре.шеш,свідок 95-кварталу!! Просто,готуєте здачу України,як і планували у лютому 22-го....
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26.10.2024 22:07 Ответить
Хто готує здачу? Читачі "Цензора" ? Чи що не так людина написала про військовий потенціал?
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26.10.2024 22:44 Ответить
потужно звільнили за Залужного! тепер потужно здамо Україну??? чи вже її продали жUди за 30 оманських срібників ?
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26.10.2024 23:49 Ответить
вова потужно по 1000 готує роздати
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27.10.2024 00:23 Ответить
До зими доб'ють нашу енергосистему, а потім підпишуть перемир'я, заборону по обстрілах енергетики РФ...?
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27.10.2024 09:42 Ответить
До зими доб'ють нашу енергосистему, а потім підпишуть перемир'я, заборону по обстрілах енергетики РФ...???
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27.10.2024 09:50 Ответить
на Рязанський НПЗ прилетіли "Осколки". На АБ Ліпецьк-2 теж.
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26.10.2024 22:02 Ответить
Ну ось бачите, а всі постійно переживають де відповідь.
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27.10.2024 00:27 Ответить
це не вiдповідь - а вот 1700 дохлой русни за сутки ось це відповідь!
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27.10.2024 01:16 Ответить
Що ж рашиські варвари жодної ночі не пропускають що б не тероризувати мирних громадян , за минулу ніч в вас "грандіозні успіхи",в Києві вбили дитину і поранили 8 людей ,в Дніпрі варвари вбили 5 людей серед яких дитина і 20 поранених ,на Київщині загинула жінка і поранена дитина не забудьте мерзені істоти доповісти своєму фюреру.Будь ти проклята до сьомого коліна злочина фашиська росія і дибільний народ цього терористичного утворення під назвою рф.
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26.10.2024 22:15 Ответить
Щоночі і щодня оде й те саме. А проміж цим байки керманича про перемогу... Ну ще розбавити тисячою... Принизливу подачку оцінили в одну купюру. Безконтрольні освоювачі коштів, що мешкають на сьомому небі рожевих хмарин, підкуп гальорки оцінили в одну купюру.... Без слів
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26.10.2024 22:54 Ответить
Або негайна заміна вищого керівництва- або України не буде, в кращому випадку кордон пройде по Дніпру. Ситуація критична.
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26.10.2024 22:55 Ответить
Як негайно змінити вище керівництво?
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26.10.2024 22:59 Ответить
Негайно- значить НЕГАЙНО. Але ти з Німеччини нічим не допоможеш.
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26.10.2024 23:03 Ответить
Покроково, що треба робити?
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26.10.2024 23:33 Ответить
Подобаються мені такі зазивали, а потім, як в тому анекдоті - Де ти був коли ми ракитняньських ходили ****...ти?
- та хлопці так срати захотілось... Не вірете, я вам зараз гівно покажу! (С)
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26.10.2024 23:50 Ответить
Я зараз на фронті. А от ти можеш і приїхати. Чи стячно?
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27.10.2024 10:52 Ответить
https://t.me/eRadarrua 🔊⚠️єРадар | Повітряна тривога | Ракетна небезпека

🛵 Додатково відмічено пуски БпЛА з Орла.
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26.10.2024 22:58 Ответить
Кацапури під@ри , щоб ви всі здохли 😡🧟‍♂️
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26.10.2024 23:08 Ответить
закінчились потужні "зелені плани перемоги" і "формули миру" лишилася Україна з рашистським вбивцею практично на одинці із щоденними атаками безпілотників і втратами територій...,та з багаточисельними жертвами українського народу...
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26.10.2024 23:34 Ответить
твой президент на каликах или на вязках?
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26.10.2024 23:52 Ответить
Росія знову атакує Україну "шахедами"
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27.10.2024 00:20 Ответить
До відома х**ло-ботів. Московити до*бой*би, путін - х**ло.
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27.10.2024 00:21 Ответить
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27.10.2024 07:36 Ответить
https://ua.korrespondent.net/world/russia/4726624-u-rf-pislia-ataky-bpla-stalasia-pozhezha-na-naftoprovodi-zmi У РФ після атаки БПЛА сталася пожежа на нафтопроводі - ЗМІ

https://ua.korrespondent.net/world/russia/4726624-u-rf-pislia-ataky-bpla-stalasia-pozhezha-na-naftoprovodi-zmi

Місцева влада повідомила про атаку 11 БПЛА
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27.10.2024 07:40 Ответить
https://ua.korrespondent.net/world/4726616-izrail-zalyshyv-iran-bez-vyrobnytstva-balistyky Ізраїль залишив Іран без виробництва балістики
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27.10.2024 07:41 Ответить
 
 