Уничтожены 44 из 98 "Шахедов", еще более 40 - локационно потеряны, - Воздушные силы
В ночь на 26 октября 2024 года войска РФ атаковали Украину ракетами различных типов, ударными БпЛА типа "Shahed" и дронами неустановленного типа.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.
Сколько дронов запустил враг?
Как отмечается, начиная с 19.00 25 октября, радиотехническими войсками Воздушных Сил было обнаружено и осуществлено сопровождение 98-ти средств воздушного нападения противника:
- 3 баллистических ракет Искандер-М/KN-23 (с территории Крыма);
- 2 управляемых авиационных ракет Х-59 (из воздушного пространства в Брянской обл.- рф.);
- 2 ракет неустановленного типа (из Белгородской обл. -РФ.);
- 91 вражеского БпЛА (районы пусков: Курск, Орел - рф.).
По данным Воздушных сил, воздушное нападение отражает авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
"Ракетами враг ударил по объектам гражданской инфраструктуры Сумщины и Днепра. К сожалению, есть погибшие среди гражданского населения", - говорится в сообщении.
Сколько дронов сбила наша ПВО?
Что касается ударных БпЛА, то в результате противовоздушного боя по состоянию на 12.00 подтверждено сбивание 44 вражеских БпЛА в Кировоградской, Сумской, Черниговской, Киевской, Черкасской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой и Курской областях.
Один БпЛА вышел из воздушного пространства в направлении Беларуси. 44 российских беспилотника локационно потеряно, еще 1 вражеский БпЛА - в воздушном пространстве Украины.
"Боевая работа продолжается! Информация обновляется", - добавили в Воздушных силах.
Как сообщалось, ночью россияне нанесли ракетный удар по Днепру: трое погибших, 14 пострадавших, из них - четверо детей. Впоследствии в ГСЧС показали последствия ракетного удара по Днепру.
Как сообщалось накануне, российские войска запустили на Киев ударные БпЛА типа "Shahed", в городе и области объявили воздушную тревогу.
Также Цензор.НЕТ отмечал, что в Киеве вражеский "шахед" попал в жилой дом, погиб ребенок, пятеро пострадавших. Также отмечалось, что в Киеве и Киевской области прогремели взрывы, работали силы ПВО.
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это обманки ваши, орковскиЁ.
чёго ты тут забыло, троллЪ то?
йо-кающая мёрзостЪ
Хто винен?
Так скільки було?
Ні, це орки умніш.
(ну просто кричать шо 40 дронів посаджено РЕБ-ом, ага - а ДЕ? головне шо "владу" проклинати можна, але те що вона робить - схвалювати. я за Курськ кажу - ну шо мля, до-"офєнзивились"? Чорновіл зразу казав шо там "гра" між Чємєзовим і Мідвєдєвим, ну, там того гівна багато, а нашевсе радісно відправляє війська бо - Вот, я ж магу. молодчага чо, тепер бл. ті 1.2. тис. км. кв. вийде дуже недешево)
або я просто думаю шо Сирський має батьків на параші і це теж ок? не думаю, не ок. до речі, а де там той депутат Гоблосу шо їздив туди? вже звалив звідтам? ну так того і звалив. фоточки там, і Стебанчука опустити це ок, але як там триматись і головне - нахіба, то це інше.