Уничтожены 44 из 98 "Шахедов", еще более 40 - локационно потеряны, - Воздушные силы

В ночь на 26 октября 2024 года войска РФ атаковали Украину ракетами различных типов, ударными БпЛА типа "Shahed" и дронами неустановленного типа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Сколько дронов запустил враг?

Как отмечается, начиная с 19.00 25 октября, радиотехническими войсками Воздушных Сил было обнаружено и осуществлено сопровождение 98-ти средств воздушного нападения противника:

3 баллистических ракет Искандер-М/KN-23 (с территории Крыма);

2 управляемых авиационных ракет Х-59 (из воздушного пространства в Брянской обл.- рф.);

2 ракет неустановленного типа (из Белгородской обл. -РФ.);

91 вражеского БпЛА (районы пусков: Курск, Орел - рф.).

По данным Воздушных сил, воздушное нападение отражает авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

"Ракетами враг ударил по объектам гражданской инфраструктуры Сумщины и Днепра. К сожалению, есть погибшие среди гражданского населения", - говорится в сообщении.

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Сколько дронов сбила наша ПВО?

Что касается ударных БпЛА, то в результате противовоздушного боя по состоянию на 12.00 подтверждено сбивание 44 вражеских БпЛА в Кировоградской, Сумской, Черниговской, Киевской, Черкасской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой и Курской областях.

Один БпЛА вышел из воздушного пространства в направлении Беларуси. 44 российских беспилотника локационно потеряно, еще 1 вражеский БпЛА - в воздушном пространстве Украины.

"Боевая работа продолжается! Информация обновляется", - добавили в Воздушных силах.

Как сообщалось, ночью россияне нанесли ракетный удар по Днепру: трое погибших, 14 пострадавших, из них - четверо детей. Впоследствии в ГСЧС показали последствия ракетного удара по Днепру.

Как сообщалось накануне, российские войска запустили на Киев ударные БпЛА типа "Shahed", в городе и области объявили воздушную тревогу.

Также Цензор.НЕТ отмечал, что в Киеве вражеский "шахед" попал в жилой дом, погиб ребенок, пятеро пострадавших. Также отмечалось, что в Киеве и Киевской области прогремели взрывы, работали силы ПВО.