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Уничтожены 44 из 98 "Шахедов", еще более 40 - локационно потеряны, - Воздушные силы

Робота мобільних груп ППО

В ночь на 26 октября 2024 года войска РФ атаковали Украину ракетами различных типов, ударными БпЛА типа "Shahed" и дронами неустановленного типа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Сколько дронов запустил враг?

Как отмечается, начиная с 19.00 25 октября, радиотехническими войсками Воздушных Сил было обнаружено и осуществлено сопровождение 98-ти средств воздушного нападения противника:

  • 3 баллистических ракет Искандер-М/KN-23 (с территории Крыма);
  • 2 управляемых авиационных ракет Х-59 (из воздушного пространства в Брянской обл.- рф.);
  • 2 ракет неустановленного типа (из Белгородской обл. -РФ.);
  • 91 вражеского БпЛА (районы пусков: Курск, Орел - рф.).

По данным Воздушных сил, воздушное нападение отражает авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

"Ракетами враг ударил по объектам гражданской инфраструктуры Сумщины и Днепра. К сожалению, есть погибшие среди гражданского населения", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Киеве объявили воздушную тревогу: снова летят "Шахеды"

Сколько дронов сбила наша ПВО?

Что касается ударных БпЛА, то в результате противовоздушного боя по состоянию на 12.00 подтверждено сбивание 44 вражеских БпЛА в Кировоградской, Сумской, Черниговской, Киевской, Черкасской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой и Курской областях.

Один БпЛА вышел из воздушного пространства в направлении Беларуси. 44 российских беспилотника локационно потеряно, еще 1 вражеский БпЛА - в воздушном пространстве Украины.

"Боевая работа продолжается! Информация обновляется", - добавили в Воздушных силах.

Как сообщалось, ночью россияне нанесли ракетный удар по Днепру: трое погибших, 14 пострадавших, из них - четверо детей. Впоследствии в ГСЧС показали последствия ракетного удара по Днепру.

Как сообщалось накануне, российские войска запустили на Киев ударные БпЛА типа "Shahed", в городе и области объявили воздушную тревогу.

Также Цензор.НЕТ отмечал, что в Киеве вражеский "шахед" попал в жилой дом, погиб ребенок, пятеро пострадавших. Также отмечалось, что в Киеве и Киевской области прогремели взрывы, работали силы ПВО.

Автор: 

Воздушные силы (2436) Шахед (1185)


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Топ комментарии
+2
Що означає локаційно втрачені, ********?
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26.10.2024 12:59 Ответить
+2
ЩЗХня - "локаційно втрачені"?
Хто винен?
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26.10.2024 13:03 Ответить
+1
Це піздець, чи перемога ?!!
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26.10.2024 12:58 Ответить
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Це піздець, чи перемога ?!!
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26.10.2024 12:58 Ответить
Що означає локаційно втрачені, ********?
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26.10.2024 12:59 Ответить
типу ребом погасили
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26.10.2024 13:19 Ответить
Это ложные цели ..специально для перегрузки системы ПВО.
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26.10.2024 13:20 Ответить
нёужё ли?
это обманки ваши, орковскиЁ.
чёго ты тут забыло, троллЪ то?
йо-кающая мёрзостЪ
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26.10.2024 14:00 Ответить
радар умер на цих цілях
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26.10.2024 18:57 Ответить
ЩЗХня - "локаційно втрачені"?
Хто винен?
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26.10.2024 13:03 Ответить
Винен ворог. Наче очевидні речі, але ще хтось подібні питання задає
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26.10.2024 13:47 Ответить
Локаційно втрачені це не шахеди а гербери. Тобто половина всіх дронів це обманки.
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26.10.2024 13:50 Ответить
"...Знищено 44 із 98 "Шахедів...", "...91 ворожого БпЛА "

Так скільки було?
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26.10.2024 13:04 Ответить
Потроху зменшується статистика збиття.. чекаємо перехід на дрони антишахеди
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26.10.2024 13:22 Ответить
почему Зе перестал просить ПВО?
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26.10.2024 13:24 Ответить
Антиколорадос радіє шо це Єрмаківська РЕБ сильніш?
Ні, це орки умніш.
(ну просто кричать шо 40 дронів посаджено РЕБ-ом, ага - а ДЕ? головне шо "владу" проклинати можна, але те що вона робить - схвалювати. я за Курськ кажу - ну шо мля, до-"офєнзивились"? Чорновіл зразу казав шо там "гра" між Чємєзовим і Мідвєдєвим, ну, там того гівна багато, а нашевсе радісно відправляє війська бо - Вот, я ж магу. молодчага чо, тепер бл. ті 1.2. тис. км. кв. вийде дуже недешево)
або я просто думаю шо Сирський має батьків на параші і це теж ок? не думаю, не ок. до речі, а де там той депутат Гоблосу шо їздив туди? вже звалив звідтам? ну так того і звалив. фоточки там, і Стебанчука опустити це ок, але як там триматись і головне - нахіба, то це інше.
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26.10.2024 14:09 Ответить
 
 