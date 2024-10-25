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В Киеве вражеский "Шахед" попал в жилой дом, один человек погиб, пятеро пострадавших (обновлено)

Влучання ворожого шахеда 25 жовтня, Київ

Вечером 25 октября в Соломенском районе столицы прогремел взрыв. Предварительно, вражеский БпЛА попал в жилой дом.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

"В Соломенском районе столицы взрыв. Предварительно, вражеский БПЛА попал в жилой дом. Экстренные службы направляются на место. Подробности позже", - написал мэр города.

Впоследствии Кличко сообщил, что в Соломенском районе, в высотном доме, куда попал вражеский дрон, горят верхние этажи. Экстренные службы на месте.

Позже Кличко сообщил, что в доме в Соломенском районе, куда попал вражеский БПЛА, - пожар. Повреждены квартиры на 17, 18, 19 этажах.

Обновленная ​​информация по состоянию на 21:50

В КГВА сообщили, что в многоквартирном доме в Соломенском районе, куда попал вражеский "Шахед", проводится эвакуация жителей. Информация о пострадавших уточняется.

"Кроме того, есть информация о падении обломков на открытой местности в
Шевченковском районе. Предварительно, без пострадавших. Информация уточняется", – сообщили в КГВА.

Обновленная ​​информация по состоянию на 22:40

Мэр столицы Кличко сообщил о двух пострадавших в результате атаки российского БПЛА.

"Сейчас двое пострадавших в доме в Соломенском районе. Им медики оказали помощь на месте. Бригады скорой дежурят возле дома",- написал Кличко.

Впоследствии Кличко сообщил, что в доме в Соломенском районе, по предварительной информации, один человек погиб. А количество пострадавших возросло до четырех, им была оказана медицинская помощь на месте.

"Пожар локализовали. Спасательно-поисковая операция продолжается", - добавил мэр Киева.

Обновленная ​​информация по состоянию на 23:35

Позже мэр Киева Кличко сообщил об одном погибшем человеке и пятерых пострадавших.

Одного пострадавшего госпитализировали, другим - оказали помощь на месте.

Обновлена ​​информация по состоянию на 23:57

Кличко сообщил, что из-за попадания российского дрона в многоэтажку погибла девочка 2009 года рождения.

Пострадали пять человек. Четверым оказали помощь на месте, одного человека госпитализировали.

"В доме в Соломенском районе повреждены квартиры с 17 по 21 этажи. Пожар ликвидировали. На месте для жильцов дома развернули мобильную палатку для оказания необходимой помощи", - проинформировал мэр столицы.

Напомним, что вечером 25 октября оккупанты российские захватчики запустили по Украине ударные беспилотники Shahed. Воздушная тревога была объявлена, в частности, в Киевской области и в самом Киеве.

Читайте также: Украину атакуют российские "Шахеды",- Воздушные силы (обновлено)

Автор: 

Киев (25707) Кличко Виталий (4653) Шахед (1183)


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Топ комментарии
+48
... де таких ідіотів, як ти , селекціонують і де ви ховаєтеся? Ти..дурноголове спробуй прикрий весь Київ мобільними вогневими групами. А про області і казати вже нічого. НЕпотрібний баласт ти...ідіоте...!!!
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25.10.2024 22:06 Ответить
+28
Шото по мацкве давно не бахали
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25.10.2024 21:47 Ответить
+15
Дати тобі коня та берданку, ПВО-шник диванний?
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25.10.2024 22:24 Ответить
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Шото по мацкве давно не бахали
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25.10.2024 21:47 Ответить
Аха, вий з боліт душу гріє..
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25.10.2024 23:03 Ответить
Дивний пост.
1. А реально, до чого тут Словаччина? Прапорець у Марії розгледіли?
2. Добре, що читати навчились - навчіться тоді й розуміти написане. Або не влазьте в чужі розмови. Чи на кацапії не в курсах, що їх болотами мокшансткими називають?
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26.10.2024 11:25 Ответить
Давно вікна не били.
Якщо серйозно то наші удари і їхні не співмірні
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26.10.2024 07:59 Ответить
Зате паніку добре наводять)))
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26.10.2024 11:26 Ответить
По мацкве взагалі ніколи не бахали.
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26.10.2024 13:54 Ответить
Чому ж його не знищили на підльоті…
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25.10.2024 21:51 Ответить
Воно мабуть падало і влетіло по інерції в будинок. Надіюся хоч людей не вбило. Але зробило безхатьками. Що за тварини ці росіяни..
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25.10.2024 22:08 Ответить
К сожалению, убило
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25.10.2024 23:26 Ответить
Нічого не падало: є відео перед прильотом. Той шахед дуже низько летів й влучив у будинок (бо на радянських картах його є нема).
росіяни вбили ще одну українську дитину
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26.10.2024 00:11 Ответить
🥺😢🙏🙏🙏🥀
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26.10.2024 10:39 Ответить
То не тварини. То сарана. Тобто, комахи.
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26.10.2024 06:20 Ответить
Хоча б заголовок читайте!! Там небагато слів і букоф.
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26.10.2024 09:17 Ответить
Спочатку новина без підробиць була.
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26.10.2024 09:45 Ответить
Наші могли його відхилити від заданого курсу РЕБом.
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26.10.2024 00:23 Ответить
От моего дома метров 200 по прямой
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25.10.2024 21:52 Ответить
Слава Богу пощастило Вам 😕
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25.10.2024 21:59 Ответить
... де таких ідіотів, як ти , селекціонують і де ви ховаєтеся? Ти..дурноголове спробуй прикрий весь Київ мобільними вогневими групами. А про області і казати вже нічого. НЕпотрібний баласт ти...ідіоте...!!!
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25.10.2024 22:06 Ответить
Потрібні винищувачі 2 світової війни(((( ******* надвелика швидкість((((( нічого не можуть вдіяти((( кулемети з землі не достають ..збільшили висоту....
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25.10.2024 23:16 Ответить
У гелікоптерів така швидкість як треба
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25.10.2024 23:22 Ответить
Працюють але вельми погано....(((( а от фпв може би і проканало...шахед зараз крейсерська швидкість 95-220...висота 2 км...або над землею в балках пересихаючих річок ..де машина не проходить з мвг..йдуть групами один над одним...
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25.10.2024 23:31 Ответить
Такі балки потрібно перегоражувать сітками на аеростатах, але ж це не відосики, руки не доходять, а віддають життя украінці.
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26.10.2024 00:19 Ответить
А може деріжаблі?
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26.10.2024 06:47 Ответить
..якби русня запускала шахеди вдень...то ще можна про таке думати і втілювати у життя. А вночі на таку машину треба наставити обладнання для пошуку шахедів... озброєння ... тощо. А куди його ставити...де його брати...як його зв*язати з наземними РЛС.... ?? Дуже багато АЛЕ... На сьогодня тільки Гепарди... найбільш ефективнійша зброя проти шахедів. Все інше другорядне. У тому числі і літаки.
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26.10.2024 15:43 Ответить
Ви, ВладЛен не розумна людина, так скажемо...
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25.10.2024 22:24 Ответить
В спам, ильич
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25.10.2024 23:28 Ответить
не пести ботяра кацапская
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25.10.2024 23:30 Ответить
Не збивають , так як вогневі групи там відсутні , от і все😕
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25.10.2024 22:01 Ответить
Ти чому не в мвг..там навіть труханівські тітушки працюють і премії отримують за збиття збий вперед))
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25.10.2024 23:25 Ответить
В сводке наверное будет "локационно потерян"....
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25.10.2024 22:07 Ответить
Поясняю популярно, для невежд.
Наряду с запуском "шахедов" для перегрузки ПВО запускаются и Т.н обманки маленькие беспилотники с линзами которые на радарах оставляют такой же след. Они не несут взрывчатки, и после выработки топлива падают исчезая с экранов радаров. Вот они и проходят как локационно потерянные.
А так, да. Прикольно и ржачно.
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25.10.2024 22:32 Ответить
... не намагайтеся пояснювати!!! Марна трата часу! Більшість навіть просто подумати не здатна... )))
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26.10.2024 16:16 Ответить
От чесно не розумію цього "локаційно втрачений" - для нас чи для них? Хто це визначення запровадив? Подоляк чи сурожа лєщєнко?
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26.10.2024 00:19 Ответить
Але як переможно звучить! І в брехні не має підстав звинувачувати. А те що це маніпуляція знають одиниці. Чергова переможна і надпотужна перемога для телемарафону
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26.10.2024 09:33 Ответить
головне щоб будинок ГПУ непостраждав там куча справ
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25.10.2024 22:07 Ответить
Не підказуйте! Бо зелені підірвуть..
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25.10.2024 23:05 Ответить
молодец наводчик кацапский
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25.10.2024 23:32 Ответить
І нвалідів!
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26.10.2024 09:34 Ответить
Дати тобі коня та берданку, ПВО-шник диванний?
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25.10.2024 22:24 Ответить
То йди у поле і там свої "фахові" поради втілюй в життя, експерте !
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25.10.2024 22:28 Ответить
Кожну ніч ворог тероризує мирних громадян ,чому немає відповіді як по росії так і окупованих територіях ?
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25.10.2024 22:15 Ответить
тому що влада зрадників
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25.10.2024 22:20 Ответить
Як почались розмови про звільнення Буданова , і як звільнили двох заступників , так щось припинились атаки на НПЗ і мацкву.

ермака і Татарова у відставку
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25.10.2024 22:24 Ответить
У відставку то замало
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26.10.2024 00:25 Ответить
А вони там по трудовій ? Це просто зайшли по старій дружбі порадити, а так то вони ніхто, а то що роблять як вони радять то вже їхні проблеми
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26.10.2024 07:46 Ответить
Важаю , що вони усі як криси розбігуттся . Он Шефір вже у німеччіни кайфує. Трошки грошенят у ОПУ накалядував
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26.10.2024 07:52 Ответить
А яка має бути відповідь по окупованих територіях? От що ви мали на увазі?
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26.10.2024 09:36 Ответить
На окупованих територіях перебуває понад пів мільйона рашистів ,невже в лднр немає казарм ,складів рашистів і чи не туди прибуває поповнення ешелонами щоденно ?
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26.10.2024 09:43 Ответить
Давно пора привлекать молодых к сбитию мопедов FPV дронами.
Но молодежь боится входить в отношения с армией, бояться на передок попасть, поэтому прячется. Да и тыловой армии это не надо, так как они, или их кумы, тогда тоже на передок могут попасть.
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25.10.2024 22:19 Ответить
Потрібно перевірити мобільні групи на профпригодність і проводити там ротацію, та залишати найбільшефективних.
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25.10.2024 22:45 Ответить
Мобильные группы, которые с пулеметами, более менее эффективны для отражения атаки на какой то конкретный объект. И то не всегда сбивают.
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25.10.2024 22:54 Ответить
А куди вони падають коли їх будуть більш єфективно збивати?
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26.10.2024 06:50 Ответить
Уже бачу як арештовані судді ,прокурори , лікарі -інваліди плетуть маскувальні сітка в СІЗО
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25.10.2024 22:21 Ответить
Ворог шукає, розвідує і знаходить ще неприкриті шпарини у нашій ППО...
Трохи втішає, що цього раз значну частину мопедів нашій ППО вдається знешкодити, подяка силам ППО. Але війна, маємо трагічні випадки влучань.
Співчуття всім постраждалим від вибуху ворожого "Шахеду"
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25.10.2024 22:25 Ответить
ППО прикриті тільки міста, а між містами шахеди повільно летять години зі швидкітю, що наздожене навіть кукурузник. Він їх зможе супроводжувати, поки кулеметна група на борту з кулемета не зіб'є шахеди. Треба тільки навчити їх, дооснастити приладами нічного бачення, та організувати співпрацю з наземним ППО, щоб своїх не збили.
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25.10.2024 22:57 Ответить
Проблема в том, что они летят одновременнго по разным маршрутам, и довольно низко, даже чтоб их найти нужно огромное количество таких "кукурузников"
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25.10.2024 23:31 Ответить
Як ви гадаєте, скільки "Спітфаєрів" будувала щомісяця Англія 1940-го року?

(населення там було порядка 40 мільйонів, тобто ненабагато більше за нинішню Україну)
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26.10.2024 00:41 Ответить
а як Ви гадаєте що потрібно щоб збудувати спітфаєр крім населення ?

підказка - в Україні майже ніколи не було виробництва ДВС
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26.10.2024 08:41 Ответить
Купити можна, їх роблять тисячами
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26.10.2024 09:40 Ответить
Підказка -- а скільки АШ-62 виробили у Мелітополі?

Це технології сторічної давнини. Невже в воєнний час не можна було відновити виробництво??

P.S. Так, я розумію, що потрібно для будівництва літаків класу Spitfire крім населення. Потрібне керівництво рівня Черчілля, а не рівня Зеленського-єрмака.
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26.10.2024 19:49 Ответить
У нас залишилось 20 мільйонів людей зараз не більше...
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26.10.2024 11:02 Ответить
Nevertheless. Лише за чотири перших місяці 1940 року Англія на своїх заводах збудувала 638 винищувачів.

З населенням 20 мільйонів і з купою незайнятих для потреб війни людей, скільки поршневих винищувачів "Шахедів" зробила Україна за майже три роки війни?
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26.10.2024 19:53 Ответить
Загинула дівчинка 2009 року народження, - повідомив Кличко
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26.10.2024 00:08 Ответить
кан будує (с) - той будує, той мурує...(с) Кому ви, бл@ді, будуєте ті багатоповерхівки? Тут під землю закопуватись треба, бомбосховища будувати, або, як євреї, з кімнатами-бункерами, а не висотки. І коштувати те житло не мільйони повинно - он переселенці помикаються і повертаються на окуповані території, з@їбись, яка турбота про людей. Будують вони...
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26.10.2024 00:13 Ответить
Это бизнес, ничего личного. Земелька в столице дорогая, плюс откаты за ее выделение или прокурорам за закрытие дел о самозахвате (это кому как нравится), плюс приемной комиссии, за подключение коммуникациям взятки, ну и новый пентхауз в Италии владельцу застройщика, так и набегает 2-3 штуки баксов за метр. Ну а что вы хотели - столица, спрос есть в любом случае, да и с таким ПВО жители Харькова, Запорожья, Чернигова и Херсона с радостью переселятся в Киев.
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26.10.2024 00:29 Ответить
На 20-25 поверхи? Нє, ну будь який каприз за ваші гроші. Тільки от шахєдам простіше на верхні поверхи падати.
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26.10.2024 00:40 Ответить
Люди голосують гаманцем. Дебіли? А хто ж заперечує?
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26.10.2024 10:20 Ответить
переселенцы выбрали этк ЗЕ-владу - вот и расплата за свои поступки.. а ведь всех предупреждали или порох или путлер(зе-оманский)
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26.10.2024 01:38 Ответить
Будуть знову співати "нада проста пєрєстать стрєлять". Чому, падли з опи, нпз росіянські не палають? Яка тварюка не дозволяє? Та насрать на тих америкосів
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26.10.2024 00:20 Ответить
А на десятки миллиардов долларов американской помощи тоже насрать?
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26.10.2024 00:34 Ответить
То сумарно десятки мільярдів, а так на місяць пару сотень мільйонів, які за тиждень вичнрпуються. І б'ємо ми по тим нпз своїми одороблами, західними вундервафлями ніззя.
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26.10.2024 00:43 Ответить
А нам никто ничего не должен.
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26.10.2024 03:15 Ответить
Зеля - громадянин рф, ворог укранців , який разом з путіним влаштували знищення українців -
зсередини і зовні.
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26.10.2024 00:50 Ответить
Депутатів знають, знають де ті живуть але якось дивно шахеди летять на мирне населення.
Мабуть ще не отримали свіжі, зелені дані де лікарні з військовими. Або ж просто лікарні. А може поки не на часі. Поки володька дороги стелить, москаль лижи мастить на Київ.
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26.10.2024 01:12 Ответить
Вони сваіх не чіпають
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26.10.2024 14:02 Ответить
Похоже целили в ТЭЦ-5 (возле моста). Там много летало...
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26.10.2024 09:47 Ответить
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26.10.2024 11:23 Ответить
А коли буде відповідь адекватна. Чекати поки " друзі " дадуть
" можна" , Київ дожене і Харків, і Херсон і ...... !
Україна повинна мати своє. Надія на друзів марна, вини
рахують прибутки, що їм проплатить рф. Це бізнес.
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26.10.2024 12:08 Ответить
 
 