В Киеве вражеский "Шахед" попал в жилой дом, один человек погиб, пятеро пострадавших (обновлено)

Вечером 25 октября в Соломенском районе столицы прогремел взрыв. Предварительно, вражеский БпЛА попал в жилой дом.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

"В Соломенском районе столицы взрыв. Предварительно, вражеский БПЛА попал в жилой дом. Экстренные службы направляются на место. Подробности позже", - написал мэр города.

Впоследствии Кличко сообщил, что в Соломенском районе, в высотном доме, куда попал вражеский дрон, горят верхние этажи. Экстренные службы на месте.

Позже Кличко сообщил, что в доме в Соломенском районе, куда попал вражеский БПЛА, - пожар. Повреждены квартиры на 17, 18, 19 этажах.

Обновленная ​​информация по состоянию на 21:50

В КГВА сообщили, что в многоквартирном доме в Соломенском районе, куда попал вражеский "Шахед", проводится эвакуация жителей. Информация о пострадавших уточняется.

"Кроме того, есть информация о падении обломков на открытой местности в

Шевченковском районе. Предварительно, без пострадавших. Информация уточняется", – сообщили в КГВА.

Обновленная ​​информация по состоянию на 22:40

Мэр столицы Кличко сообщил о двух пострадавших в результате атаки российского БПЛА.

"Сейчас двое пострадавших в доме в Соломенском районе. Им медики оказали помощь на месте. Бригады скорой дежурят возле дома",- написал Кличко.

Впоследствии Кличко сообщил, что в доме в Соломенском районе, по предварительной информации, один человек погиб. А количество пострадавших возросло до четырех, им была оказана медицинская помощь на месте.

"Пожар локализовали. Спасательно-поисковая операция продолжается", - добавил мэр Киева.

Обновленная ​​информация по состоянию на 23:35

Позже мэр Киева Кличко сообщил об одном погибшем человеке и пятерых пострадавших.

Одного пострадавшего госпитализировали, другим - оказали помощь на месте.

Обновлена ​​информация по состоянию на 23:57

Кличко сообщил, что из-за попадания российского дрона в многоэтажку погибла девочка 2009 года рождения.

Пострадали пять человек. Четверым оказали помощь на месте, одного человека госпитализировали.

"В доме в Соломенском районе повреждены квартиры с 17 по 21 этажи. Пожар ликвидировали. На месте для жильцов дома развернули мобильную палатку для оказания необходимой помощи", - проинформировал мэр столицы.

Напомним, что вечером 25 октября оккупанты российские захватчики запустили по Украине ударные беспилотники Shahed. Воздушная тревога была объявлена, в частности, в Киевской области и в самом Киеве.

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