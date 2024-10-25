В Киеве вражеский "Шахед" попал в жилой дом, один человек погиб, пятеро пострадавших (обновлено)
Вечером 25 октября в Соломенском районе столицы прогремел взрыв. Предварительно, вражеский БпЛА попал в жилой дом.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.
"В Соломенском районе столицы взрыв. Предварительно, вражеский БПЛА попал в жилой дом. Экстренные службы направляются на место. Подробности позже", - написал мэр города.
Впоследствии Кличко сообщил, что в Соломенском районе, в высотном доме, куда попал вражеский дрон, горят верхние этажи. Экстренные службы на месте.
Позже Кличко сообщил, что в доме в Соломенском районе, куда попал вражеский БПЛА, - пожар. Повреждены квартиры на 17, 18, 19 этажах.
Обновленная информация по состоянию на 21:50
В КГВА сообщили, что в многоквартирном доме в Соломенском районе, куда попал вражеский "Шахед", проводится эвакуация жителей. Информация о пострадавших уточняется.
"Кроме того, есть информация о падении обломков на открытой местности в
Шевченковском районе. Предварительно, без пострадавших. Информация уточняется", – сообщили в КГВА.
Обновленная информация по состоянию на 22:40
Мэр столицы Кличко сообщил о двух пострадавших в результате атаки российского БПЛА.
"Сейчас двое пострадавших в доме в Соломенском районе. Им медики оказали помощь на месте. Бригады скорой дежурят возле дома",- написал Кличко.
Впоследствии Кличко сообщил, что в доме в Соломенском районе, по предварительной информации, один человек погиб. А количество пострадавших возросло до четырех, им была оказана медицинская помощь на месте.
"Пожар локализовали. Спасательно-поисковая операция продолжается", - добавил мэр Киева.
Обновленная информация по состоянию на 23:35
Позже мэр Киева Кличко сообщил об одном погибшем человеке и пятерых пострадавших.
Одного пострадавшего госпитализировали, другим - оказали помощь на месте.
Обновлена информация по состоянию на 23:57
Кличко сообщил, что из-за попадания российского дрона в многоэтажку погибла девочка 2009 года рождения.
Пострадали пять человек. Четверым оказали помощь на месте, одного человека госпитализировали.
"В доме в Соломенском районе повреждены квартиры с 17 по 21 этажи. Пожар ликвидировали. На месте для жильцов дома развернули мобильную палатку для оказания необходимой помощи", - проинформировал мэр столицы.
Напомним, что вечером 25 октября оккупанты российские захватчики запустили по Украине ударные беспилотники Shahed. Воздушная тревога была объявлена, в частности, в Киевской области и в самом Киеве.
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1. А реально, до чого тут Словаччина? Прапорець у Марії розгледіли?
2. Добре, що читати навчились - навчіться тоді й розуміти написане. Або не влазьте в чужі розмови. Чи на кацапії не в курсах, що їх болотами мокшансткими називають?
Якщо серйозно то наші удари і їхні не співмірні
росіяни вбили ще одну українську дитину
Наряду с запуском "шахедов" для перегрузки ПВО запускаются и Т.н обманки маленькие беспилотники с линзами которые на радарах оставляют такой же след. Они не несут взрывчатки, и после выработки топлива падают исчезая с экранов радаров. Вот они и проходят как локационно потерянные.
А так, да. Прикольно и ржачно.
ермака і Татарова у відставку
Но молодежь боится входить в отношения с армией, бояться на передок попасть, поэтому прячется. Да и тыловой армии это не надо, так как они, или их кумы, тогда тоже на передок могут попасть.
Трохи втішає, що цього раз значну частину мопедів нашій ППО вдається знешкодити, подяка силам ППО. Але війна, маємо трагічні випадки влучань.
Співчуття всім постраждалим від вибуху ворожого "Шахеду"
(населення там було порядка 40 мільйонів, тобто ненабагато більше за нинішню Україну)
підказка - в Україні майже ніколи не було виробництва ДВС
Це технології сторічної давнини. Невже в воєнний час не можна було відновити виробництво??
P.S. Так, я розумію, що потрібно для будівництва літаків класу Spitfire крім населення. Потрібне керівництво рівня Черчілля, а не рівня Зеленського-єрмака.
З населенням 20 мільйонів і з купою незайнятих для потреб війни людей, скільки поршневих винищувачів "Шахедів" зробила Україна за майже три роки війни?
зсередини і зовні.
Мабуть ще не отримали свіжі, зелені дані де лікарні з військовими. Або ж просто лікарні. А може поки не на часі. Поки володька дороги стелить, москаль лижи мастить на Київ.
" можна" , Київ дожене і Харків, і Херсон і ...... !
Україна повинна мати своє. Надія на друзів марна, вини
рахують прибутки, що їм проплатить рф. Це бізнес.