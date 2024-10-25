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Украину атакуют российские "Шахеды", - Воздушные силы (обновлено)

Росія запустила

Вечером пятницы, 25 октября, российские захватчики запустили по Украине ударные беспилотники Shahed.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"Угроза применения ударных БпЛА на Сумщине", - сообщили ВС в 19:12.

"Шахеды" с Сумщины на Черниговщину", - сообщили ВС в 19:51.

Обновленная ​​информация о движении вражеских БПЛА

"Шахеды" с Черниговщины - курсом на запад", - сообщили ВС в 20:43.

"Шахеды" в Киевской области - курсом на Киев.
Несколько групп "шахедов" в Черниговской области - курсом на запад", - сообщили ВС в 20:59.

По состоянию на 21:10, воздушная тревога из-за угрозы российских ударных БпЛА была объявлена ​​в Сумской, Черниговской и Киевской областях.

В 22:10 ВС сообщили о движении "Шахедов" из Киевщины курсом на Житомирщину.

В 22:27 ВС сообщили о новой группе ударных БПЛА из Курской области в Сумскую область.

В 22:39 ВС предупреждали о движении "Шахедов" в направлении Житомира.

Читайте также: 36 "шахедов" из 63 сбили силы ПВО, 16 были локационно потеряны, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

беспилотник (3788) Воздушные силы (2435) Шахед (1183)


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Топ комментарии
+2
І так ЩОДНЯ ! А де ж наші 000 000 дронів ???
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25.10.2024 21:22 Ответить
+1
Зе знає🧌
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25.10.2024 21:39 Ответить
+1
3.14дари !
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25.10.2024 22:09 Ответить
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І так ЩОДНЯ ! А де ж наші 000 000 дронів ???
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25.10.2024 21:22 Ответить
Зе знає🧌
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25.10.2024 21:39 Ответить
где где? в писте у Безуглой все дроны..
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26.10.2024 01:33 Ответить
https://t.me/vitaliy_klitschko/3637 Віталій Кличко : У Соломʼянському районі столиці вибух

Попередньо, ворожий БпЛА влучив у житловий будинок. Екстрені служби прямують на місце. Подробиці згодом.
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25.10.2024 21:24 Ответить
Якщо до дробовика додати фпв?..
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25.10.2024 21:28 Ответить
асфальтом загружаются ((
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25.10.2024 22:13 Ответить
3.14дари !
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25.10.2024 22:09 Ответить
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25.10.2024 22:25 Ответить
Растущая агрессивность режима Ким Чен Ына не нравится его главному покровителю - Китаю. В Пекине опасаются, что военное сотрудничество Северной Кореи с Россией нарушит баланс в регионе, а то и вынудит Китай защищать КНДР в случае военного конфликта. Недовольство китайских властей проявилось еще до того, как стало известно, что Ким отправил Владимиру Путину своих спецназовцев, чтобы те помогли ему в войне с Украиной. На прошлой неделе председатель КНР Си Цзиньпин поблагодарил Кима за поздравление в честь 75-летия образования коммунистического Китая, но опустил регулярно употреблявшееся до сих пор выражение «дружественная соседняя страна», обращает внимание Financial Times.

Теперь, когда присутствие в России северокорейских солдат не стал отрицать даже Путин, отношения могут обостриться еще больше, говорят эксперты. По словам Андрея Ланкова, эксперта по Северной Корее в сеульском Университете Кукмин, переброска в Россию войск КНДР «стала драматическим шагом, и Китаю это ни чуточки не понравится». Значительное сближение КНДР и России может привести к дестабилизации на Корейском полуострове и даже шире - в Дальневосточном регионе. С одной стороны, Пхеньян может получить от Москвы более современные военные технологии, в том числе для ракетной и ядерной программ, что ускорит гонку вооружений в регионе, говорит Чень Ци из Института международных отношений при Университете Цинхуа. С другой стороны, в ответ на это демократические страны будут укреплять свой альянс в Азии.

Пекин всеми способами хотел бы избежать повторения ситуации времен холодной войны, когда «северному треугольнику» в лице СССР, КНДР и Китая приходилось противостоять «южному треугольнику» - Японии, Южной Корее и США, говорит Чжу Фэн, ректор Школы международных исследований при Нанкинском университете: «Китай столкнулся с реально сложной ситуацией, настоящей дилеммой. С одной стороны, мы не хотим возвращения холодной войны в Восточную Азию. С другой, США пытаются укрепить солидарность с Южной Кореей и Японией
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25.10.2024 22:39 Ответить
там все согласовано з китайцями не надо нести херню
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26.10.2024 00:44 Ответить
Сьогодні пізно ввечері, 25 жовтня ворог наніс ракетні удари по інфраструктурі міста Суми та Конотопа.

На місцях прильотів працюють всі необхідні служби. Наслідки атаки росіян уточнюються.
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25.10.2024 23:11 Ответить
наші дрони це пенсії прокурорів суддів та інших мудаків при владі
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26.10.2024 00:42 Ответить
при владе только ОДИН ЗЕ-МУДАК - все остальные это его ставленники, шавки
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26.10.2024 01:34 Ответить
 
 