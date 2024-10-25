Украину атакуют российские "Шахеды", - Воздушные силы (обновлено)

Вечером пятницы, 25 октября, российские захватчики запустили по Украине ударные беспилотники Shahed.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"Угроза применения ударных БпЛА на Сумщине", - сообщили ВС в 19:12.

"Шахеды" с Сумщины на Черниговщину", - сообщили ВС в 19:51.

Обновленная ​​информация о движении вражеских БПЛА

"Шахеды" с Черниговщины - курсом на запад", - сообщили ВС в 20:43.

"Шахеды" в Киевской области - курсом на Киев.

Несколько групп "шахедов" в Черниговской области - курсом на запад", - сообщили ВС в 20:59.

По состоянию на 21:10, воздушная тревога из-за угрозы российских ударных БпЛА была объявлена ​​в Сумской, Черниговской и Киевской областях.

В 22:10 ВС сообщили о движении "Шахедов" из Киевщины курсом на Житомирщину.

В 22:27 ВС сообщили о новой группе ударных БПЛА из Курской области в Сумскую область.

В 22:39 ВС предупреждали о движении "Шахедов" в направлении Житомира.

Читайте также: 36 "шахедов" из 63 сбили силы ПВО, 16 были локационно потеряны, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА