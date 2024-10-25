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Новости Война
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36 "шахедов" из 63 сбили силы ПВО, 16 были локационно потеряны, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

Сили ППО збили 36

В ночь на 25 октября российские войска атаковали Украину 63 "шахедами" и БПЛА неустановленного типа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Воздушных сил.

Их запускали с направлений Орел, Курск и Приморско-Ахтарск.

"По состоянию на 10.00 подтверждено сбивание 36 вражеских БпЛА в Одесской, Киевской, Николаевской, Днепропетровской, Винницкой, Кировоградской, Житомирской, Хмельницкой, Черкасской, Львовской, Ривненской и Полтавской областях. Большинство вражеских БпЛА сбито в Одесской и Киевской областях", - говорится в сообщении.

16 российских БПЛА были локально потеряны. Информация сейчас уточняется и обновляется.

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Сили ППО збили 36 "шахедів" із 63 у ніч на 25 жовтня

Автор: 

ПВО (2844) Воздушные силы (2431) Шахед (1171)


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За два місяці лише один день був що рашисти не запускали бпла по цивільних об'єктах ,а де наша відповідь як по рф так терористичних лднр куди кожен день прибувають ешалони з технікою ,пальним і ж.с.?
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25.10.2024 10:30 Ответить
 
 