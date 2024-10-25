36 "шахедов" из 63 сбили силы ПВО, 16 были локационно потеряны, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА
В ночь на 25 октября российские войска атаковали Украину 63 "шахедами" и БПЛА неустановленного типа.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Воздушных сил.
Их запускали с направлений Орел, Курск и Приморско-Ахтарск.
"По состоянию на 10.00 подтверждено сбивание 36 вражеских БпЛА в Одесской, Киевской, Николаевской, Днепропетровской, Винницкой, Кировоградской, Житомирской, Хмельницкой, Черкасской, Львовской, Ривненской и Полтавской областях. Большинство вражеских БпЛА сбито в Одесской и Киевской областях", - говорится в сообщении.
16 российских БПЛА были локально потеряны. Информация сейчас уточняется и обновляется.
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володимир омельянов
показать весь комментарий25.10.2024 10:30 Ответить Мне нравится 4 Ссылка
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