36 "шахедов" из 63 сбили силы ПВО, 16 были локационно потеряны, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

В ночь на 25 октября российские войска атаковали Украину 63 "шахедами" и БПЛА неустановленного типа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Воздушных сил.

Их запускали с направлений Орел, Курск и Приморско-Ахтарск.

"По состоянию на 10.00 подтверждено сбивание 36 вражеских БпЛА в Одесской, Киевской, Николаевской, Днепропетровской, Винницкой, Кировоградской, Житомирской, Хмельницкой, Черкасской, Львовской, Ривненской и Полтавской областях. Большинство вражеских БпЛА сбито в Одесской и Киевской областях", - говорится в сообщении.

16 российских БПЛА были локально потеряны. Информация сейчас уточняется и обновляется.

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