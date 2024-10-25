Ночью было обезврежено до полутора десятка дронов врага, угрожавших Киеву

С начала октября российские захватчики совершили уже пятнадцатую воздушную атаку на Киев. Этой ночью атаковали исключительно беспилотными летательными аппаратами, которые были запущены из Курской области и Краснодарского края.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник КГВА Сергей Попко

"На столицу барражирующие боеприпасы заходили двумя большими волнами. Первый раз воздушную тревогу в Киев объявили около полуночи, а второй раз - примерно в три ночи. Суммарно ночные тревоги продолжались примерно 4 часа", - говорится в сообщении.

Силы ПВО с ночи обезвредили до полутора десятка дронов врага, угрожавших столице Украины. В результате сегодняшней ночной воздушной атаки в столице зафиксировано падение обломков.

"В Дарницком районе города обломки сбитых вражеских дронов привели к возгоранию на открытой территории деревьев и травы. Пожар оперативно ликвидирован. Информации о пострадавших не поступало. Данные оперативной сводки уточняются", - добавил Попко.

Напомним, этой ночью, 25 октября в Киеве дважды работала ПВО. Враг в очередной раз атаковал столицу "шахедами".

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