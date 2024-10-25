Ночью в Киеве отражали атаку "шахедов"

Этой ночью, 25 октября в Киеве дважды работала ПВО. Враг в очередной раз атаковал столицу "шахедами". В результате падения обломков в одном из районов столицы возник пожар, которые уже ликвидировали.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Киевской областной военной администрации Сергей Попко.

"В Киеве продолжается воздушная тревога из-за угрозы ударных БПЛА примененных вооруженными силами России. В столице и в области, на подступах к Киеву работает ПВО", - говорилось в объявлении КМВА.

Кроме того, жителей столицы просили оставаться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

Позже стало известно о последствиях вражеской атаки. Так, как рассказал глава КГВА, было зафиксировано падение фрагментов вражеской воздушной цели в Дарницком районе.

"В результате сегодняшней ночной воздушной атаки беспилотников армии РФ по Киеву в столице зафиксировано падение обломков. В частности, в Дарницком районе города обломки сбитых вражеских дронов привели к возгоранию на открытой территории деревьев и травы", - говорится в заявлении чиновника.

Он добавил, что пожар был оперативно ликвидирован. Данных о возможных пострадавших не поступало.

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