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Ночью в Киеве отражали атаку "шахедов"

У Київі працювала ППО

Этой ночью, 25 октября в Киеве дважды работала ПВО. Враг в очередной раз атаковал столицу "шахедами". В результате падения обломков в одном из районов столицы возник пожар, которые уже ликвидировали.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Киевской областной военной администрации Сергей Попко.

"В Киеве продолжается воздушная тревога из-за угрозы ударных БПЛА примененных вооруженными силами России. В столице и в области, на подступах к Киеву работает ПВО", - говорилось в объявлении КМВА.

Кроме того, жителей столицы просили оставаться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

Позже стало известно о последствиях вражеской атаки. Так, как рассказал глава КГВА, было зафиксировано падение фрагментов вражеской воздушной цели в Дарницком районе.

"В результате сегодняшней ночной воздушной атаки беспилотников армии РФ по Киеву в столице зафиксировано падение обломков. В частности, в Дарницком районе города обломки сбитых вражеских дронов привели к возгоранию на открытой территории деревьев и травы", - говорится в заявлении чиновника.

Он добавил, что пожар был оперативно ликвидирован. Данных о возможных пострадавших не поступало.

Также читайте: Ночью вокруг Киева было уничтожено около десятка российских дронов, в столице - без разрушений

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Пжалійте дерево. Як мінімум Д'Єрмаку треба персональну гілляку. Запропоновану гірлянду ніякі гілки не витримають.
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25.10.2024 06:47 Ответить
 
 