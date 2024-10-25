Вночі у Києві відбивали атаку "шахедів"

Цієї ночі, 25 жовтня у Києві двічі працювала ППО. Ворог вкотре атакував столицю "шахедами". Внаслідок падіння уламків в одному з районів столиці виникла пожежа, які вже ліквідували.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Сергій Попко.

"В Києві триває повітряна тривога через загрозу ударних БпЛА застосованих збройними силами Росії. В столиці та в області, на підступах до Києва працює ППО", - йшлося в оголошенні КМВА.

Крім того, мешканців столиці просили залишатися в укриттях до відбою повітряної тривоги.

Пізніше стало відомо про наслідки ворожої атаки. Як розповів глава КМВА, було зафіксоване падіння фрагментів ворожої повітряної цілі у Дарницькому районі.

"Внаслідок сьогоднішньої нічної повітряної атаки безпілотників армії РФ по Києву в столиці зафіксовано падіння уламків. Зокрема в Дарницькому районі міста уламки збитих ворожих дронів призвели до загорання на відкритій території дерев та трави", - розповів Попко

Він додав, що пожежа була оперативно ліквідована. Даних щодо можливих постраждалих не надходили.

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