Ночью вокруг Киева было уничтожено около десятка российских дронов, в столице - без разрушений

В ночь на 24 октября в Киеве трижды объявляли воздушную тревогу, она суммарно длилась почти 6 часов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник КГВА Сергей Попко.

"Четырнадцатая воздушная атака российских вооруженных сил на Киев с начала октября. Уже привычно для поражения мирного гражданского города враг применил БПЛА. Место запуска дронов - Курская область, а на столицу беспилотники заходили преимущественно с северного и северо-восточного направления", - говорится в сообщении.

Попко отметил, что силами и средствами ПВО в воздушном пространстве вокруг Киева было обнаружено около десятка российских дронов. Все вражеские БПЛА, угрожавшие столице. были обезврежены.

"Информация о разрушениях или пострадавших не поступала. Данные оперативной сводки обновляются и уточняются, - отметил начальник КГВА.

И добавил, на эту минуту в Киевской области ведется боевая работа против остальных БПЛА врага. Поэтому не исключено объявление воздушной тревоги в Киеве.

Читайте также: Ночью в ряде областей были взрывы: россияне атаковали "шахедами"