Ночью в ряде областей были взрывы: россияне атаковали "шахедами"

В ночь на 24 октября взрывы прогремели в Киеве, Полтавской, Сумской, Мельницкой и Житомирской областях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местные Telegram-каналы и областные военные администрации.

В 1.43 в Киеве объявили воздушную тревогу. Киевская городская государственная администрация попросила всех срочно проследовать в укрытия гражданской защиты.

"Внимание! Угроза БПЛА для столицы! Направляйтесь в укрытие!", - объяснила причину тревоги Киевская городская военная администрация.

"Два "шахеда" подлетают к Броварам. Левый берег Киева - внимательно", - сообщил в 1.45 телеграм-канал "Радник" и добавил, что в целом по состоянию на этот момент в небе над Украиной зафиксировано до 20 "шахедов".

Около 1.50 в Киеве прогремели взрывы - паблики писали , что работала ПВО. В то же время гремело и на Сумщине.

Около двух часов ночи паблики проинформировали о взрывах в районе Полтавы.

Киевская область! В воздушном пространстве зафиксирован БПЛА. Силы ПВО работают по целям", - сообщила в 2.04 КОВА.

Около четырех часов утра в Хмельницкой области прогремели взрывы.

Перед тем, в 3.53 Воздушные Силы ВСУ сообщили о "шахедах" курсом на Староконстантинов.

"Один "шахед" подлетает к Староконстантинову", - уточнил мониторинговый паблик "Чому тривога | Радар".

Воздушную тревогу, связанную с атакой вражеских ударных беспилотников в Хмельницкой области объявили в 3.50. По этой же причине по состоянию на это время воздушная тревога сохраняется в семи областях в центре страны со столичным регионом включительно. В 3.59 сирена прозвучала и в Донецкой области.

"Шахед удаляется от Староконстантинова в направлении Шепетовки", - проинформировал в 4.15 паблик "Мій Хмельницький".

Около 4.25 паблики сообщили о взрывах на Житомирщине.

В это время Воздушные Силы ВСУ сообщили о группе "шахедов" на границе Винницкой и Житомирской областей.

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