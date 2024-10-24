Россияне атаковали юг Украины ракетами и беспилотниками, - Воздушные силы
В ночь на 24 октября россияне атаковали юг Украины с воздуха.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут Воздушные силы ВСУ.
Так ВС зафиксировали несколько пусков ракет в направлении Одесской области.
Позже появилось сообщение о нескольких группах "шахедов" из акватории Черного моря курсом на Одесскую/Николаевскую область.
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