В Киеве и ряде областей объявлена ​​воздушная тревога из-за угрозы БПЛА

Вечером 22 октября Черниговскую, Сумскую, Киевскую области и город Киев атакуют вражеские беспилотники.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах.

Отмечается, что российские беспилотники направляются через Бровары в направлении Киева.

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