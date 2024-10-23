В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы БПЛА
Вечером 22 октября Черниговскую, Сумскую, Киевскую области и город Киев атакуют вражеские беспилотники.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах.
Отмечается, что российские беспилотники направляются через Бровары в направлении Киева.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
YU ST
показать весь комментарий23.10.2024 22:09 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль