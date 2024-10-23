РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12296 посетителей онлайн
Новости
1 569 1

В Киеве и ряде областей объявлена ​​воздушная тревога из-за угрозы БПЛА

У частині областей оголосили повітряну тривогу через балістичну загрозу

Вечером 22 октября Черниговскую, Сумскую, Киевскую области и город Киев атакуют вражеские беспилотники.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах.

Отмечается, что российские беспилотники направляются через Бровары в направлении Киева.

Читайте: Россияне запустили по Украине "Шахеды" с севера, - Воздушные силы (обновлено)

Автор: 

Воздушные силы (2431) воздушная тревога (812)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
23.10.2024 22:09 Ответить
 
 