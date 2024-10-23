Россияне запустили по Украине "Шахеды" с севера, - Воздушные силы (обновлено)
Вечером 23 октября российские войска запустили по Украине ударные беспилотники уже после 16.00.
Об этом информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на телеграм-канал Воздушных сил.
"Несколько групп вражеских ударных БпЛА движутся через Сумщину в направлении Полтавской области!" - говорится в сообщении ВС ВСУ.
Впоследствии сообщили о том, что часть вражеских ударных БпЛА через Сумщину движется в направлении Харьковской области.
Обновление по движению БпЛА
По состоянию на 19.10:
"Миргород оставайтесь в укрытиях! Еще несколько групп в направлении города!", - написали в ВС.
По состоянию на 21:32:
Группа вражеских ударных БПЛА через Черниговщину в направлении Киевской области.
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бабло не пахне ,
так як він продажний 😡