Россияне запустили по Украине "Шахеды" с севера, - Воздушные силы (обновлено)

Вечером 23 октября российские войска запустили по Украине ударные беспилотники уже после 16.00.

Об этом информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на телеграм-канал Воздушных сил.

"Несколько групп вражеских ударных БпЛА движутся через Сумщину в направлении Полтавской области!" - говорится в сообщении ВС ВСУ.

Впоследствии сообщили о том, что часть вражеских ударных БпЛА через Сумщину движется в направлении Харьковской области.

Читайте также: На Хмельнитчине военный мог ранить 12-летнего ребенка из пулемета, когда сбивал "шахеды", - суд

Обновление по движению БпЛА

По состоянию на 19.10:

"Миргород оставайтесь в укрытиях! Еще несколько групп в направлении города!", - написали в ВС.

По состоянию на 21:32:

Группа вражеских ударных БПЛА через Черниговщину в направлении Киевской области.