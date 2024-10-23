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Россияне запустили по Украине "Шахеды" с севера, - Воздушные силы (обновлено)

Шахед

Вечером 23 октября российские войска запустили по Украине ударные беспилотники уже после 16.00.

Об этом информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на телеграм-канал Воздушных сил.

"Несколько групп вражеских ударных БпЛА движутся через Сумщину в направлении Полтавской области!" - говорится в сообщении ВС ВСУ.

Впоследствии сообщили о том, что часть вражеских ударных БпЛА через Сумщину движется в направлении Харьковской области.

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Обновление по движению БпЛА

По состоянию на 19.10:

"Миргород оставайтесь в укрытиях! Еще несколько групп в направлении города!", - написали в ВС.

По состоянию на 21:32:

Группа вражеских ударных БПЛА через Черниговщину в направлении Киевской области.

Автор: 

Воздушные силы (2431) Шахед (1171)


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i це в той час коли головний оонiвець перебуваэ на кацапськiй територii...
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23.10.2024 19:18 Ответить
А хіба він на щось впливає? Просто - болтушка.
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23.10.2024 19:37 Ответить
Саме для цього ООНівця , який наразі у Казані ,
бабло не пахне ,
так як він продажний 😡
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23.10.2024 20:25 Ответить
його зараз відволікають від шахедів - повезли на екскурсію на казанський пороховий завод.
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23.10.2024 22:04 Ответить
3.14дари.
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23.10.2024 19:35 Ответить
В моем районе вонь пожарища вчера слышно было и вот к вечеру, сегодня, опять.
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23.10.2024 21:11 Ответить
 
 