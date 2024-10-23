На Хмельнитчине военный мог ранить 12-летнего ребенка из пулемета, когда сбивал "шахеды", - суд

В Хмельницкой области военнослужащий мог ранить из пулемета несовершеннолетнего во время отражения атаки вражеских "Шахедов" в конце августа.

Об этом говорится в постановлении Хмельницкого городского районного суда от 16 октября, передает Цензор.НЕТ.

Военный неправильно обращался с оружием

Как отмечается, 27 августа в Государственное бюро расследований в Хмельницком обратились с информацией, что неустановленный военнослужащий в 10:32 нарушил правила обращения с оружием, когда сбивал российские ударные "шахеды".

Из-за этого пуля крупнокалиберного пулемета ПВО ВСУ нанесла рваную рану правого бедра малолетнему парню, говорится в постановлении суда.

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ГБР запросило медкарту раненого мальчика

Раненый ребенок лечился в больнице Хмельницкого. Следователь ГБР обратился в суд, чтобы получить доступ к медицинской карте парня и его рентгенограммам.

Отмечается, что без этого невозможно оценить степень тяжести ранения, его давность и механизм причинения.

Следователь также привел доказательства, что документы, доступ к которым он просит, могут уничтожить. В результате суд удовлетворил его просьбу и предоставил ему разрешение на получение документов.

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Напомним, что в ночь на 27 августа РФ атаковала Украину тремя "Кинжалами", баллистической и крылатой ракетой "Искандер", пятью ракетами Х-101.

Председатель Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин сообщал, что 27 августа в регионе уничтожили четыре вражеские цели.

Тогда он также рассказал о ранении 12-летнего мальчика, который получил рваную рану правого бедра.

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