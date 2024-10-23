На Хмельнитчине военный мог ранить 12-летнего ребенка из пулемета, когда сбивал "шахеды", - суд
В Хмельницкой области военнослужащий мог ранить из пулемета несовершеннолетнего во время отражения атаки вражеских "Шахедов" в конце августа.
Об этом говорится в постановлении Хмельницкого городского районного суда от 16 октября, передает Цензор.НЕТ.
Военный неправильно обращался с оружием
Как отмечается, 27 августа в Государственное бюро расследований в Хмельницком обратились с информацией, что неустановленный военнослужащий в 10:32 нарушил правила обращения с оружием, когда сбивал российские ударные "шахеды".
Из-за этого пуля крупнокалиберного пулемета ПВО ВСУ нанесла рваную рану правого бедра малолетнему парню, говорится в постановлении суда.
ГБР запросило медкарту раненого мальчика
Раненый ребенок лечился в больнице Хмельницкого. Следователь ГБР обратился в суд, чтобы получить доступ к медицинской карте парня и его рентгенограммам.
Отмечается, что без этого невозможно оценить степень тяжести ранения, его давность и механизм причинения.
Следователь также привел доказательства, что документы, доступ к которым он просит, могут уничтожить. В результате суд удовлетворил его просьбу и предоставил ему разрешение на получение документов.
Напомним, что в ночь на 27 августа РФ атаковала Украину тремя "Кинжалами", баллистической и крылатой ракетой "Искандер", пятью ракетами Х-101.
Председатель Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин сообщал, что 27 августа в регионе уничтожили четыре вражеские цели.
Тогда он также рассказал о ранении 12-летнего мальчика, который получил рваную рану правого бедра.
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Прямо макшанське ІПСО.
Як на мене це спроба родичів малого збрити бабло з держави.
Коли вони потрапляють в будинки.
Ідіоти..
А от чому дитина знаходилась на відкритій місцевості, це питання до батьків...
Бо ДБР була з'їпалась за Мукачеве.
А потім, коли кацапів відігнали від Києва, аж десь у серпні 2022 ДБР повернулась і почала шукати собі роботу.
Арли!!!
каким образом сидение ребёнка в бомбоубежище реализовать???
звинуватити військового який збивав шахед у поранені людини і ще з таким формулюванням "що невстановлений військовослужбовець о 10:32 порушив правила поводження зі зброєю, коли збивав російські ударні "Шахеди" це диіблізм, несенітниця !!!
А якщо цей кулемет покласти набік він буде стріляти з завугла?
Я вважаю що це недоробка МО яка має по телеканалам і іншим змі трохи поширити інформацію що таке можливо, реально люди навіть не знали про це і спочатку навіть дехто спорив зі мною що то х...ня.
Навіть куля з калаша може вбити дитину падаючи потім на землю.
А справа висосана з пальця, хіба може слідчі знайшли якісь докази, що обтяжують обставини як алкогольний стан чи щось інше. Або стріляв десь так для відео коли цілі не було.
А дитина була у сховищі під час повітряної?
- за клістрони ж ніхто досі не відповів - зеленські відморозилися, як завжди..
- через розмінування Чонгару, он, взагалі, втратили Південь України, аес, Маріуполь.. - і нічо, відверті зрадники-злочинці дермак-верешук продовжують свою руйнівну діяльність на користь *****...
а Зєля все гундосики щоденні клепає з суворою неголеністю на запухлій пиці і "нічого не помічає", мабуть, по вуха у тому лайні, що й уся зебанда зрадників-мародерів..
Тільки є питання. Якщо військовий не встановлений то як слідчий встановив факт порушення правил поводження зі зброєю?