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Новости
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У главы Хмельницкой МСЭК Крупы обнаружили еще $590 тыс. в польском банке, - СМИ

У очільниці Хмельницької МСЕК Крупи знайшли ще $590 тис. у польському банку

Следствие нашло у главы Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяны Крупы еще 590 тысяч долларов на счетах в польском банке.

Об этом сообщает "Главком" со ссылкой на данные судебного реестра, передает Цензор.НЕТ.

В тексте постановления Печерского райсуда об аресте Крупы говорится о солидных сбережениях семьи чиновницы, которые лежали в зарубежных банках и не были отражены в электронной декларации за 2023 год.

Речь идет о $590 тыс. (или 21,5 млн грн по курсу НБУ на время операции), которые Татьяна Крупа перечислила на счет польского банка Pekao (Bank Polska Kasa Opieki).

Ранее следователи ГБР нашли квитанцию о финансовой операции от 26 октября 2022 года во время обыска квартиры главы МСЭК в начале октября 2024 года.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сын арестованной руководительницы МСЭК Крупы уволился с должности начальника Пенсионного фонда в Хмельницкой области, - СМИ

Также отмечается, что муж чиновницы Владимир Крупа хранил средства в польских банках. Всего начислено 11,3 тыс. евро и $1,2 млн. Он также не внес в декларацию жены перечисленные средства.

По версии следствия, руководительница МСЭК Крупа должна объяснить происхождение около 137 млн грн ($3,17 млн, 135,2 тыс. евро и 1,19 млн грн), которые у нее нашли и которые не отражены в декларации.

В то же время пока не дан ответ, кому принадлежат средства, изъятые на рабочем месте главы МСЭК, речь идет о $93 тыс. и 2 тыс. евро.

Читайте также: НАПК повторно проверит декларацию руководительницы Хмельницкой МСЭК Крупы, которую подозревают в незаконном обогащении

Также по месту жительства подозреваемой было найдено расписку от 4 сентября, которую подписал один из застройщиков Хмельницкого.

В ней сказано о продаже объекта недвижимости стоимостью $430 тыс. Других деталей о происхождении расписки пока нет.

Что предшествовало?

Напомним, что 5 октября в ГБР сообщили, что у руководительницы МСЭК в Хмельницкой области Крупы обнаружили во время обысков $6 млн наличными. Суспільне отметило, что речь идет о Татьяне Крупе, которая является депутатом "Слуги народа" в Хмельницком облсовете. Главным врачом областной МСЭК Татьяна Крупа работает с 2008 года.

Также сообщалось, что руководитель Хмельницкого областного центра МСЭК задержана и ей сообщено о подозрении в незаконном обогащении.

Сейчас ГБР изучает списки, найденные в кабинете председателя Хмельницкой МСЭК Крупы. В них указаны фамилии и фиктивные диагнозы.

В понедельник, 7 октября, Печерский райсуд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей главе Хмельницкой областной МСЭК Татьяне Крупе.

Читайте также: Главу Хмельницкой областной МСЭК Крупу исключат из состава депутатов облсовета, - "Слуга народа"

10 октября Александр Крупа - сын Татьяны Крупы, уволился по собственному желанию с должности начальника Управления Пенсионного фонда в Хмельницкой области.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции сообщило, что осуществит повторную полную проверку декларации руководительницы Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяны Крупы.

Автор: 

коррупция (8571) Крупа Татьяна (36) Хмельницкая область (960)


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Топ комментарии
+22
В Швеицарськии банк - не заглядали? а по офшорах?
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15.10.2024 16:16
+15
Водночас поки не надано відповіді, кому належать кошти, вилучені на робочому місці голови МСЕК, ідеться про $93 тис. і 2 тис. євро. Джерело:

Це мої гроші. Я був у неї на прийомі і забув у кабінеті. Поверніть мені гроші!
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15.10.2024 16:17
+14
я думаю це вона легко пояснить - це подарунки від небайдужих людей, яким вона просто подобається...
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15.10.2024 16:14
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Правила форума Совет форумчан
Она очень сильно трудилась 😁
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15.10.2024 16:14 Ответить
Стерненко
У вигаданій бригаді дуже добре навчились збивати російські розвідБПЛА.

Але у звʼязку із наступом ворога на іншому фронті, бригаду терміново перекинули на новий напрям.

Засоби для збиття крил забрали, всіх розкидали розрізнено на широку смугу. Ситуацію на фронті це не врятувало.

Дуже швидко бригада втратила боєздатність, операторів дронів передали як приданих до інших бригад.

Сама вигадана бригада існує тепер тільки на папері. Крила теж ніхто не збиває, бо і нема чим, і вже нема кому.

Усі збіги з реальністю випадкові.

У разі збігу слід вважати, що це вороже ІПСО.

Все добре. Армійська реформа непотрібна.

Пес Патрон, концерт у Ялті, кордони 91 року.
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15.10.2024 16:22 Ответить
Ну Пес Патрон це він дарма, це святе😇
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15.10.2024 16:48 Ответить
Когда в самом начале такие как я, писали "какой нах пес Патрон и ракеты банками, клоуны, харе дичь втирать, оружие давайте" - мне отвечали что-то типа кацапа, сепаратиста, ну там чемодан-вокзал, боневтик святой.

Оказывается на одних стендапах далеко не уедешь.
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15.10.2024 16:55 Ответить
Так ти і є кацапське лайно, бо тільки кацапське лайно буде сидіти і ****...ти про загиблих воїнів. Дивно чому ти ще не забанене за свої висєри.
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15.10.2024 17:53 Ответить
І залишити висери зесрані, тобто твої? Купуй Цензор, чи янелоху грошей шкода?
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16.10.2024 09:15 Ответить
Випадковість? Не думаю.
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15.10.2024 17:30 Ответить
Как говорил Кравчук когда-то " родина у нас даже працьовита".
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16.10.2024 08:04 Ответить
Жалкие мелкие неудачники какого-то хера учатся 5 лет в Лондонской высшей школе экономики, после этого в течение 3-х лет заканчивают программы Мастер 1, Мастер 2 по международному финансовому менеджменту, но всю жизнь сидят на зарплате, а пожилая провинциальная тётка Крупа без всяких дипломов за пару лет запросто делает состояние около 15 миллионов долларов...

Вот это, действительно, настоящий финансовый "менеджмент" ...
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16.10.2024 09:12 Ответить
я думаю це вона легко пояснить - це подарунки від небайдужих людей, яким вона просто подобається...
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15.10.2024 16:14 Ответить
Багаті залицяльники
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15.10.2024 16:22 Ответить
Саме так. До того ж: вона не вкрала ні копійки! Усе їй добровільно несли українчики.
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15.10.2024 16:54 Ответить
Наколядувала!
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15.10.2024 17:12 Ответить
В Швеицарськии банк - не заглядали? а по офшорах?
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15.10.2024 16:16 Ответить
І в російські банки зазирнути не завадило би...
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15.10.2024 16:17 Ответить
Водночас поки не надано відповіді, кому належать кошти, вилучені на робочому місці голови МСЕК, ідеться про $93 тис. і 2 тис. євро. Джерело:

Це мої гроші. Я був у неї на прийомі і забув у кабінеті. Поверніть мені гроші!
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15.10.2024 16:17 Ответить
Не, не твої. Це прибиральниця знайшла на підлозі, коли замітала, то й поклала до тумбочки.
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15.10.2024 16:19 Ответить
хто знайшов??
Обурений прокурор, гетьМанцев ..чи хтось інший??
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15.10.2024 16:17 Ответить
А сина її, який звільнився з керівної посади, вже перевірили? Чи чекають, поки за кордон звалить?
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15.10.2024 16:19 Ответить
уже , мабуть, звалив ..... Дали час на,,,,,,
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15.10.2024 17:13 Ответить
А кому сейчас легко?
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15.10.2024 16:24 Ответить
та то ще бабло покійного Михайла, колишнього полковника міліції Крупи, колишнього начальника обласного ОБХСС, якого слідаки андроповського кгб разом з його заступником Белініним прийняли на хабарі ще в 1984році - не поділився з компартійною кришею. Михайло мусів уполовинитись, щоб не потрапити в СІЗО і після суду в розстрільну камеру. Обійшлося йому з Белініним звільненням з органів та адвокатською практикою.
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15.10.2024 16:27 Ответить
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15.10.2024 16:28 Ответить
В Польщі в банку чому не спитали де вона взяла гроші? Є ж закон про запобігання відмиванню коштів? Чи то тільки простих людей з готівкою вище 10000 євро при спробі покласти її собі на рахунок за документами про походження відправляють?
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15.10.2024 16:28 Ответить
Заздріть мовчки!
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15.10.2024 16:29 Ответить
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15.10.2024 16:29 Ответить
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15.10.2024 16:31 Ответить
своїм "горбом" копійки зароблені , та щож ви робите
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15.10.2024 16:35 Ответить
Копійки на дрібні витрати. Це суспільство ще не бачило (і не побачить) її криптовалюту та рахунок в Омані чи ОАЕ. От там реальні гроші.
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15.10.2024 16:49 Ответить
Трусіть далі, там ще нерухомості і рахунків на декілька лямів.
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15.10.2024 16:50 Ответить
А це не бізнес на крові від т. з. слуг народу?
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15.10.2024 16:51 Ответить
Це вам не гречка, це діамантова чи перлинна крупа.
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15.10.2024 16:52 Ответить
Але це дрібна рибка порівняно зі справжніми ворогами України олігархами .
Я просто впевнений якщо створити групу незалежних слідчих прокурорів там фігуруватимуть суми від декількох сот мільярдів доларів...
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15.10.2024 16:55 Ответить
Это как нужно колядовать имея такое бабло? Просто окуеть , наши дети в окопах прикрывают таких сук чтобы им спалось сладко...
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15.10.2024 17:10 Ответить
в хомяка натапала
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15.10.2024 17:41 Ответить
масейчук-каломойськая сказала що не можна розкачувати тєлєжку . нажите нєпосільним зеленим трудом випадає через борти
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15.10.2024 17:55 Ответить
Игорь, "наши дети в окопах" как раз и привели во власть эту воровскую шайку слуг! По приколу голоснули и вот результат.
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16.10.2024 08:08 Ответить
Неможе бути. Це ж нове зелене обличчя.
Це - кацапське ІПСО!
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15.10.2024 17:11 Ответить
От ермак молодець з гундосою, таку схему на державному рівні реаліували - хочеш жити- плати , нема грошей - у штурмовики. Золоте дно . а головне себе забронювати і усіх своїх до кінця війни і скирдувати валюту.
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15.10.2024 17:16 Ответить
В Монако будиночок , в ОАЕ рахунки і нерухомість, в Італії десь поблизу зеліної дачки перевіряли , в США , Канаді ....? Її син дуже спокійним був коли мішок валюти висипали , значить знайшли крихти, йому не жалко.
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15.10.2024 17:28 Ответить
Невеличка частинка "общака" зелених підарів...
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15.10.2024 17:30 Ответить
Саме так виглядають внутрішні гніди.
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15.10.2024 17:36 Ответить
Ця сучкиня в США сіла б на 25 років, але не в нас....
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15.10.2024 17:38 Ответить
Намагаючись створити видимість боротьби з корупцією (як завжди у форматі сєріальчіка), Зебіли підняли більше питань ніж закрили:
1) коли периферійні посадовці "прібарахлілісь" на мільйони $/€, то що там в центрі?
2) знову старе "де посадки?". І не в потяг до лондонії, а у в'язницю!
3) чому попередні 2,5 роки пАтужні антикорупціонери в дупі колупались?
4) хто ж той мамкін ЙУрист, що й очолює цей процес?
Намагаючись запобігти закриттю крантіка зовнішнього фінансування, "генії" тільки пришвідчили його.
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15.10.2024 17:49 Ответить
щось масейчук-каломойськая і лещєнко-зельонській в роти говна набрали і мовчать про крупу --- ну хоч би про ..ліпєцькую хвабріку.. або про свинарчуків . ну хоч роти прополощіть зеленкою . ну не мовчіть . це ж непристойно про таке мовчати
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15.10.2024 17:52 Ответить
Ну, приблизно так, як опоненти мовчать про депутатку Хмельницької міськради, у якої знайшлося пвівтора мільйона баксів.
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15.10.2024 18:06 Ответить
Опоненти не у владі, а от найшашличніший міг би і похвастатись здобутками 5-6 ефективних менеджерів
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16.10.2024 09:08 Ответить
"Пилите, Шура, пилите. Они же золотые".
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15.10.2024 18:04 Ответить
Ну я от прочитав новину,сиджу і думаю,цеж скільки треба було брати хабарів,щоб стільки наколядувати!!!! Просто ШОК!!! Не розумію одного,де ті 73% остолопи,чому не вимагають відповідальності у Зе,мабуть знову чекають на тих 20%,щоб вони спросили за все,а **приколісти**потім виберуть в прези Арестовича!!!
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15.10.2024 19:14 Ответить
Скільки таких чувіх в Україні................
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15.10.2024 19:28 Ответить
....нічого нікому не буде, придумають байки з локшиною для нас , а гроші поділять.
Це ж не одна така аферистка ,їх є маса...,а нам розказують про героїчні викриття.
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15.10.2024 20:04 Ответить
Я представляю,сколько денег найдут на счетах клоуна и его хозяина,ермака после ихнего бегства из Украины после победы
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15.10.2024 20:19 Ответить
какого еще бегства? ты хотел сказать "после их подвешивания на столбе на Хрещатике!
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15.10.2024 20:26 Ответить
І це ще в невеликому місті у ненайголовнішого чиновника. Уявляєте який в країні потенціал? А якщо Верховну Раду потрусити і Офіс то там буде більше бабла ніж США і Європа разом дали за час війни.
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15.10.2024 21:44 Ответить
Заряджена тьотка. Може у неї є розлучена дочка років 35-40 без шкідливих звичок і з любов'ю до кулінарії? )
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15.10.2024 22:01 Ответить
тупа чертиха, ******** змогла, пристроїти, мізків нема.
а скільки таких, за тридцять років.
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15.10.2024 22:10 Ответить
Фінансове ожиріння людини, що мала можливість без напруги отримати гігантьскі кошти, та не мала спроможності , аби вкласти з користю, чи зайнятися благодійництвом, меценатством. Жаль її. В мене пенсія 6000 і я щасливіша від цієї скаженої пішачки, з шахматної дошки центру управління кадровою політикою тих, що нас зробили.
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16.10.2024 08:19 Ответить
До стенки **** все племя
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16.10.2024 08:19 Ответить
Потужно та незламно!
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16.10.2024 09:05 Ответить
 
 