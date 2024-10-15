У главы Хмельницкой МСЭК Крупы обнаружили еще $590 тыс. в польском банке, - СМИ

Следствие нашло у главы Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяны Крупы еще 590 тысяч долларов на счетах в польском банке.

Об этом сообщает "Главком" со ссылкой на данные судебного реестра, передает Цензор.НЕТ.

В тексте постановления Печерского райсуда об аресте Крупы говорится о солидных сбережениях семьи чиновницы, которые лежали в зарубежных банках и не были отражены в электронной декларации за 2023 год.

Речь идет о $590 тыс. (или 21,5 млн грн по курсу НБУ на время операции), которые Татьяна Крупа перечислила на счет польского банка Pekao (Bank Polska Kasa Opieki).

Ранее следователи ГБР нашли квитанцию о финансовой операции от 26 октября 2022 года во время обыска квартиры главы МСЭК в начале октября 2024 года.

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Также отмечается, что муж чиновницы Владимир Крупа хранил средства в польских банках. Всего начислено 11,3 тыс. евро и $1,2 млн. Он также не внес в декларацию жены перечисленные средства.

По версии следствия, руководительница МСЭК Крупа должна объяснить происхождение около 137 млн грн ($3,17 млн, 135,2 тыс. евро и 1,19 млн грн), которые у нее нашли и которые не отражены в декларации.

В то же время пока не дан ответ, кому принадлежат средства, изъятые на рабочем месте главы МСЭК, речь идет о $93 тыс. и 2 тыс. евро.

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Также по месту жительства подозреваемой было найдено расписку от 4 сентября, которую подписал один из застройщиков Хмельницкого.

В ней сказано о продаже объекта недвижимости стоимостью $430 тыс. Других деталей о происхождении расписки пока нет.

Что предшествовало?

Напомним, что 5 октября в ГБР сообщили, что у руководительницы МСЭК в Хмельницкой области Крупы обнаружили во время обысков $6 млн наличными. Суспільне отметило, что речь идет о Татьяне Крупе, которая является депутатом "Слуги народа" в Хмельницком облсовете. Главным врачом областной МСЭК Татьяна Крупа работает с 2008 года.

Также сообщалось, что руководитель Хмельницкого областного центра МСЭК задержана и ей сообщено о подозрении в незаконном обогащении.

Сейчас ГБР изучает списки, найденные в кабинете председателя Хмельницкой МСЭК Крупы. В них указаны фамилии и фиктивные диагнозы.

В понедельник, 7 октября, Печерский райсуд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей главе Хмельницкой областной МСЭК Татьяне Крупе.

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10 октября Александр Крупа - сын Татьяны Крупы, уволился по собственному желанию с должности начальника Управления Пенсионного фонда в Хмельницкой области.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции сообщило, что осуществит повторную полную проверку декларации руководительницы Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяны Крупы.