У главы Хмельницкой МСЭК Крупы обнаружили еще $590 тыс. в польском банке, - СМИ
Следствие нашло у главы Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяны Крупы еще 590 тысяч долларов на счетах в польском банке.
Об этом сообщает "Главком" со ссылкой на данные судебного реестра, передает Цензор.НЕТ.
В тексте постановления Печерского райсуда об аресте Крупы говорится о солидных сбережениях семьи чиновницы, которые лежали в зарубежных банках и не были отражены в электронной декларации за 2023 год.
Речь идет о $590 тыс. (или 21,5 млн грн по курсу НБУ на время операции), которые Татьяна Крупа перечислила на счет польского банка Pekao (Bank Polska Kasa Opieki).
Ранее следователи ГБР нашли квитанцию о финансовой операции от 26 октября 2022 года во время обыска квартиры главы МСЭК в начале октября 2024 года.
Также отмечается, что муж чиновницы Владимир Крупа хранил средства в польских банках. Всего начислено 11,3 тыс. евро и $1,2 млн. Он также не внес в декларацию жены перечисленные средства.
По версии следствия, руководительница МСЭК Крупа должна объяснить происхождение около 137 млн грн ($3,17 млн, 135,2 тыс. евро и 1,19 млн грн), которые у нее нашли и которые не отражены в декларации.
В то же время пока не дан ответ, кому принадлежат средства, изъятые на рабочем месте главы МСЭК, речь идет о $93 тыс. и 2 тыс. евро.
Также по месту жительства подозреваемой было найдено расписку от 4 сентября, которую подписал один из застройщиков Хмельницкого.
В ней сказано о продаже объекта недвижимости стоимостью $430 тыс. Других деталей о происхождении расписки пока нет.
Что предшествовало?
Напомним, что 5 октября в ГБР сообщили, что у руководительницы МСЭК в Хмельницкой области Крупы обнаружили во время обысков $6 млн наличными. Суспільне отметило, что речь идет о Татьяне Крупе, которая является депутатом "Слуги народа" в Хмельницком облсовете. Главным врачом областной МСЭК Татьяна Крупа работает с 2008 года.
Также сообщалось, что руководитель Хмельницкого областного центра МСЭК задержана и ей сообщено о подозрении в незаконном обогащении.
Сейчас ГБР изучает списки, найденные в кабинете председателя Хмельницкой МСЭК Крупы. В них указаны фамилии и фиктивные диагнозы.
В понедельник, 7 октября, Печерский райсуд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей главе Хмельницкой областной МСЭК Татьяне Крупе.
10 октября Александр Крупа - сын Татьяны Крупы, уволился по собственному желанию с должности начальника Управления Пенсионного фонда в Хмельницкой области.
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции сообщило, что осуществит повторную полную проверку декларации руководительницы Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяны Крупы.
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У вигаданій бригаді дуже добре навчились збивати російські розвідБПЛА.
Але у звʼязку із наступом ворога на іншому фронті, бригаду терміново перекинули на новий напрям.
Засоби для збиття крил забрали, всіх розкидали розрізнено на широку смугу. Ситуацію на фронті це не врятувало.
Дуже швидко бригада втратила боєздатність, операторів дронів передали як приданих до інших бригад.
Сама вигадана бригада існує тепер тільки на папері. Крила теж ніхто не збиває, бо і нема чим, і вже нема кому.
Усі збіги з реальністю випадкові.
У разі збігу слід вважати, що це вороже ІПСО.
Все добре. Армійська реформа непотрібна.
Пес Патрон, концерт у Ялті, кордони 91 року.
Оказывается на одних стендапах далеко не уедешь.
Вот это, действительно, настоящий финансовый "менеджмент" ...
Це мої гроші. Я був у неї на прийомі і забув у кабінеті. Поверніть мені гроші!
Обурений прокурор, гетьМанцев ..чи хтось інший??
Я просто впевнений якщо створити групу незалежних слідчих прокурорів там фігуруватимуть суми від декількох сот мільярдів доларів...
Це - кацапське ІПСО!
1) коли периферійні посадовці "прібарахлілісь" на мільйони $/€, то що там в центрі?
2) знову старе "де посадки?". І не в потяг до лондонії, а у в'язницю!
3) чому попередні 2,5 роки пАтужні антикорупціонери в дупі колупались?
4) хто ж той мамкін ЙУрист, що й очолює цей процес?
Намагаючись запобігти закриттю крантіка зовнішнього фінансування, "генії" тільки пришвідчили його.
Це ж не одна така аферистка ,їх є маса...,а нам розказують про героїчні викриття.
а скільки таких, за тридцять років.